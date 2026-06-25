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Thể thao

Selecao vào vòng knock-out, người hâm mộ Brazil thấp thỏm vì giờ thi đấu

Nguyễn Khánh

TPO - Chiến thắng trước Scotland giúp Brazil giành ngôi đầu bảng C và tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ xứ Samba đi kèm một nỗi băn khoăn không nhỏ: trận tiếp theo của Selecao sẽ diễn ra vào giữa giờ làm việc trong ngày đầu tuần.

Sau khi đánh bại Scotland để khép lại vòng bảng ở vị trí số một bảng C, thầy trò HLV Carlo Ancelotti chính thức giành quyền vào vòng 1/16 tại World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, Brazil sẽ ra sân vào ngày thứ Hai (29/6) tại Houston (Mỹ), trong trận gặp đội nhì bảng F.

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Người hâm mộ Brazil cổ vũ cho đội tuyển trong trận thắng Scotland tại một fan fest trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro.

Nhưng mối quan tâm của các CĐV Brazil lúc này không chỉ là đối thủ sắp tới, mà còn nằm ở thời điểm bóng lăn. Trận đấu được ấn định lúc 14h00 theo giờ Brasilia. Đây cũng là múi giờ được áp dụng tại các trung tâm kinh tế và dân cư lớn nhất đất nước như Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo hay Belo Horizonte.

Khung giờ này rơi đúng vào buổi chiều của ngày thứ Hai, thời điểm phần lớn người lao động đang trong giờ hành chính. Bởi vậy, ngay sau khi Brazil xác nhận ngôi đầu bảng, các cuộc thảo luận về việc xin nghỉ, điều chỉnh lịch làm việc hoặc theo dõi trận đấu tại nơi công sở đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các diễn đàn thể thao.

Trước đó, truyền thông Brazil từng lưu ý nếu Selecao đứng nhì bảng, họ sẽ thi đấu trận tiếp theo tại vòng knock-out vào lúc 22h00 cùng ngày - khung giờ lý tưởng để giải trí sau giờ làm.

Luật lao động Brazil không quy định nghỉ làm tự động trong các ngày đội tuyển thi đấu do World Cup không phải ngày lễ quốc gia. Một số cơ quan công quyền có thể ban hành quy định riêng, tương tự sắc lệnh do chính quyền thành phố Rio de Janeiro áp dụng cho trận gặp Scotland hôm 24/6 (cho phép công chức nghỉ từ 15h00). Tuy nhiên, các biện pháp này không có hiệu lực tự động với khối tư nhân.

Dù quyền quyết định hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động, thị trường Brazil vốn có truyền thống linh hoạt. Theo báo Sporting News, chỉ khoảng 5% số doanh nghiệp chọn giữ nguyên 100% tiến độ làm việc bình thường. Thay vào đó, phần lớn các công ty chọn giải pháp lắp màn hình máy chiếu tại văn phòng, cho nhân viên về sớm rồi làm bù hoặc trừ vào quỹ giờ tích lũy.

Chưa biết năm nay, các công ty tư nhân tại Brazil có duy trì truyền thống đó hay không. Chỉ biết rằng, với người hâm mộ nước này, bài toán quan trọng bây giờ là tìm cách cân bằng giữa công việc và đam mê. Bởi tại vòng knock-out, mỗi trận đấu của Selecao đều là cuộc chiến sinh tử cho giấc mơ vô địch.

Nguyễn Khánh
#Brazil #World Cup #Selecao #giờ thi đấu #vòng knock-out #bóng đá

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