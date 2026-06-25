Nam Phi đánh bại Hàn Quốc, giành vé qua vòng bảng

TPO - Bàn thắng duy nhất của Maseko giúp Nam Phi vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành vé vào vòng bảng.

report Hình ảnh các cầu thủ Hàn Quốc thất vọng sau trận thua Nam Phi foul Hết giờ. Nam Phi 1-0 Hàn Quốc 90+6': Nam Phi làm nên lịch sử tại World Cup 2026. Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc giúp Nam Phi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup và giành vé vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng A. Về phía Hàn Quốc, thất bại khiến đại diện châu Á rơi xuống vị trí thứ ba bảng A. Thầy trò HLV Hong Myung-bo vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng 32 đội nếu thành tích của họ đủ để nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. report Mexico 3-0 CH Czech Ở trận đấu cùng giờ bảng A, bữa tiệc của Mexico vẫn chưa dừng lại! Đội đồng chủ nhà có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Álvaro Fidalgo ở phút 90+4'. report Cơ hội cho Hàn Quốc 90+3': Jens Castrop của Hàn Quốc treo bóng rất khó chịu vào vòng cấm, Park Jin-seob bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Ronwen Williams đã băng ra ôm gọn bóng, giải nguy cho Nam Phi. time Bù giờ 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. report Nỗ lực không thành 88': Son Heung-min nỗ lực dứt điểm từ xa, song cú sút của đội trưởng Hàn Quốc bị hàng thủ Nam Phi chặn lại. report Thời gian đang cạn dần với Hàn Quốc 85': Seol Young-woo tung cú sút xa trong thế không còn nhiều lựa chọn, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Nam Phi. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Hàn Quốc sẽ rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và phải lo lắng chờ đợi xem liệu họ có thể đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không. report Son Heung-min chưa tạo dấu ấn 81': Hàn Quốc đang gây thất vọng lớn. Việc tung Son Heung-min vào sân từ đầu hiệp hai vẫn chưa tạo ra khác biệt, khi đội trưởng của họ tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt tại World Cup 2026. report Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ 75': Hàn Quốc đang dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự Nam Phi vẫn giữ được sự kín kẽ và kỷ luật, khiến đại diện châu Á rơi vào thế bế tắc. report Hai đội nghỉ tiếp nước 68': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước ở giữa hiệp 2. report Bảng xếp hạng nhóm A hiện tại goal VÀO! Nam Phi mở tỷ số 63': Maseko nhận bóng trong vòng cấm Hàn Quốc, khống chế một nhịp trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc dưới bên phải khung thành, không cho thủ môn Kim Seung-gyu có cơ hội cản phá. report Mexico 2-0 CH Czech Ở trận đấu cùng giờ bảng A, Quinones ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Mexico. Đây là bàn thắng thứ ba của Quinones tại World Cup 2026. report Cơ hội cho Hàn Quốc 60': Từ quả tạt bên cánh phải của Seol Young-woo, Oh Hyeon-gyu bật cao đánh đầu, nhưng thủ thành Ronwen Williams của Nam Phi bay người sang phải ôm gọn bóng. report CĐV Hàn Quốc reo hò 55': Những tiếng reo hò vang lên trên khán đài sau khi có tin Mexico vượt lên dẫn trước CH Czech. Với kết quả này, Nam Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại Hàn Quốc để giành quyền vào vòng knock-out. report Mexico mở tỷ số trước Czech Ở trận đấu cùng giờ bảng A, Mexico mở tỷ số 1-0 trước Czech nhờ bàn thắng của Chavez phút 55. report Maseko lỡ cơ hội 51': Maseko lại có cơ hội sau pha đột phá vào vòng cấm Hàn Quốc. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh bị một hậu vệ Hàn Quốc lăn xả cản phá. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Hàn Quốc thực hiện ba sự thay đổi người sau giờ nghỉ. Đội trưởng Son Heung-min được tung vào sân cùng Kim Jin-gyu và Jens Castrop. Rời sân là Hwang Hee-chan, Paik Seung-ho và Lee Tae-seok. foul Hết hiệp 1. Hàn Quốc 0-0 Nam Phi 45+4': Hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0. Trong trận đấu cùng giờ bảng A, CH Czech và Mexico cũng kết thúc hiệp 1 với tỷ số hoà 0-0. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Mofokeng dứt điểm 42': Mofokeng của Nam Phi có khoảng trống trước vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thiếu chính xác, không thể gây khó khăn cho thủ thành Hàn Quốc. report Maseko độc diễn 39': Maseko khiến hàng thủ Hàn Quốc chao đảo bằng một pha bứt tốc đầy uy lực. Sau tình huống khống chế gọn gàng, cầu thủ Nam Phi xộc thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà. report Hwang Hee-chan sút xa 34': Hwang Hee-chan tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Nam Phi. Hàn Quốc vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi đầy nỗ lực và kỷ luật của Nam Phi. report Thủ môn Hàn Quốc cứu thua liên tiếp 30': Mbatha tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Kim Seung-gyu phải đẩy bóng cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Makgopa, nhưng ở cự ly gần, tiền đạo này lại dứt điểm đưa bóng thẳng vào vị trí thủ môn Hàn Quốc. report Không được! 27': Kim Min-jae bật cao đánh đầu sau quả treo bóng của đồng đội, nhưng pha dứt điểm không đủ hiểm để gây khó khăn cho hàng thủ Nam Phi. report Hai đội tạm nghỉ tiếp nước 23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước theo quy định của FIFA. Quyết định này vấp phải những tiếng la ó từ các khán đài, khi nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng vì nhịp độ trận đấu bị gián đoạn. report Hàn Quốc thoát nguy 19': Nam Phi tổ chức phản công tốc độ và Maseko bứt tốc thoát xuống đầy nguy hiểm. Tiền đạo này quyết định ngoặt bóng trước khi tung cú sút chân trái sở trường, nhưng sự chần chừ ấy đủ để Lee Gi-hyuk lùi về áp sát và thực hiện pha cản phá quyết định. report Cơ hội đầu tiên cho Nam Phi 14': Từ quả tạt của Modiba bên cánh trái, Makgopa băng vào đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Nam Phi đưa bóng đi chệch cột dọc và không thể gây nguy hiểm cho khung thành Hàn Quốc. report Suýt chút nữa có bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc! 8': Hàng thủ Nam Phi chao đảo sau pha căng ngang của Seol Young-woo bên cánh phải. Oh Hyeon-gyu ập vào ở cột gần nhưng dứt điểm trượt. Ở cột xa, Hwang Hee-chan kịp giữ bóng rồi căng ngang trở lại để Lee Kang-in băng vào dứt điểm. Bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Kim Min-jae đánh đầu cực mạnh từ tình huống phạt góc, nhưng một hậu vệ Nam Phi đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi để cứu thua. start Trận đấu bắt đầu 1': Hàn Quốc ra sân trong trang phục áo đỏ- quần đen, còn Nam Phi thi đấu với bộ trang phục màu vàng truyền thống. report Dàn sao hai đội khởi động report Bầu không khí cuồng nhiệt trước trận đấu report Cục diện bảng A Hai trận đấu cuối cùng của bảng A World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời lúc 8h ngày 25/6, với các cặp đấu Hàn Quốc gặp Nam Phi và Mexico chạm trán CH Czech. Sau hai lượt trận, Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Á chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến diễn biến ở trận đấu còn lại. Nếu giành thêm 1 điểm, Hàn Quốc sẽ khép lại vòng bảng với 4 điểm, trong khi Nam Phi chỉ có 2 điểm và chính thức bị loại. Ngay cả trong trường hợp CH Czech đánh bại Mexico để nâng tổng điểm lên 4, đội bóng châu Âu vẫn phải xếp sau Hàn Quốc do thua về thành tích đối đầu trực tiếp, qua đó chỉ đứng thứ ba bảng A. Dẫu vậy, mục tiêu của CH Czech vẫn rất rõ ràng. Họ buộc phải đánh bại Mexico để kết thúc vòng bảng với 4 điểm, qua đó nuôi hy vọng giành một trong những tấm vé dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bất kỳ kết quả nào khác cũng sẽ khiến đại diện châu Âu gần như hết cơ hội góp mặt ở vòng 1/16. report Son Heung-min dự bị HLV Hàn Quốc dường như đã tính đến khả năng đi tiếp khi quyết định cất đội trưởng Son Heung-min trên băng ghế dự bị ở trận đấu này. Ngôi sao số một của đội tuyển là một trong ba sự điều chỉnh so với đội hình trước đó. Trên hàng công, Oh Hyeon-gyu được trao suất đá chính thay Son, trong khi Hwang Hee-chan của Wolverhampton thế chỗ Lee Jae-sung. Thay đổi còn lại nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Lee Tae-seok được tin tưởng ra sân ngay từ đầu thay cho Moon-hwan Kim. Quyết định xoay tua đội hình cho thấy Hàn Quốc muốn giữ sức các trụ cột, đồng thời chuẩn bị cho vòng knock-out nếu giành quyền đi tiếp. report Đội hình xuất phát Nam Phi Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modibad; Mbatha, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa. Dự bị: Adams, Chaine, Cross, Foster, Goss, Kabini, Makhanya, Matuludi, Moremi, Ndamane, Rayner, Sebelebele, Sibisi. report Đội hình xuất phát Hàn Quốc Seung-Gyu Kim, Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Seol, Paik, In-Beom Hwang, Tae-Seok; Kang-In, Oh, Hee-Chan Hwang. Dự bị: Bar, Castrop, Gue-Sung Cho, Wi-Je Cho, Ji-Sung Eom, Hyeon-Woo Jo, Jin-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Tae-Hyeon Kim, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, Jin-Seob Park, Bum-Keun Song, Heung-Min Son, Hyun-Jun Yang.

Tại bảng A World Cup 2026, Mexico đã sớm giành vé vào vòng knock-out với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Tấm vé còn lại đang là cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc (3 điểm), CH Czech (1 điểm) và Nam Phi (1 điểm), khiến màn đối đầu giữa Nam Phi và Hàn Quốc ở lượt trận cuối trở thành trận cầu mang tính sống còn.

Với Nam Phi, đây là lần đầu tiên họ trở lại sân khấu World Cup kể từ kỳ giải trên sân nhà năm 2010. Dù chưa có được khởi đầu như mong muốn, thầy trò HLV Hugo Broos vẫn còn nguyên cơ hội viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này.

Ở trận ra quân, Nam Phi để thua Mexico 0-2 trước sức mạnh vượt trội của đại diện CONCACAF. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi đã kịp đứng dậy bằng trận hòa quý giá trước CH Czech ở lượt đấu thứ hai. Trên sân Atlanta, tiền vệ Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng quốc tế thứ 10 trong sự nghiệp để mang về một điểm quan trọng cho Nam Phi.

Trong ba lần tham dự World Cup trước đây, Nam Phi đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Bởi vậy, chiến thắng trước Hàn Quốc không chỉ giúp họ mở toang cánh cửa đi tiếp mà còn đưa đội bóng này tiến sát cột mốc lịch sử lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Nam Phi chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Broos đã trải qua sáu trận quốc tế liên tiếp không biết đến chiến thắng, với ba trận hòa và ba thất bại. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn đã từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi đánh bại Zimbabwe tại Cúp các quốc gia châu Phi.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ nhưng vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Kể từ kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà dưới thời HLV Guus Hiddink, đội bóng xứ kim chi chưa một lần vượt qua vòng 1/8 ở năm kỳ World Cup liên tiếp sau đó.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng trước CH Czech. Thế nhưng thất bại trước Mexico ở lượt trận thứ hai đã khiến mọi lợi thế bị thu hẹp đáng kể. Những sai sót nơi hàng phòng ngự cùng bàn thua từ Luis Romo khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo trắng tay và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đại diện châu Á. Một chiến thắng trước Nam Phi sẽ đảm bảo cho Hàn Quốc vị trí nhì bảng cùng tấm vé vào vòng 32 đội mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Dù thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về lối chơi, HLV Hong Myung-bo vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đủ khả năng tạo khác biệt. Đội trưởng Son Heung-min với kinh nghiệm dày dạn tại các kỳ World Cup, cùng tiền vệ sáng tạo Lee Kang-in, được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu giúp Hàn Quốc vượt qua thử thách quyết định.

Cuộc đọ sức tại Monterrey hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ và cường độ cao. Một bên là Nam Phi đang nuôi giấc mơ lịch sử, bên kia là Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ vị thế của bóng đá châu Á. Khi cơ hội đi tiếp chỉ còn cách một trận thắng, không đội bóng nào được phép mắc sai lầm.