Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà, 03h00 ngày 26/6: Bản lĩnh của 'Voi rừng'

TPO - Nhận định bóng đá Curacao vs Bờ Biển Ngà, Bảng E World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Curacao có thể tiếp tục gây địa chấn tại World Cup 2026, hay Bờ Biển Ngà sẽ chứng minh đẳng cấp để có lần đầu tiên tiến tới vòng knock-out?

Curacao vs Bờ Biển Ngà.

Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà

Lượt trận cuối cùng bảng E chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Curacao và Bờ Biển Ngà. Trong khi đại diện vùng Caribbean đang mơ về một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu, thì Bờ Biển Ngà lại đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Sau hai lượt trận, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ tại bảng E. Đức đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp, còn tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curacao. Chính vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hai đội tuyển.

Curacao đang viết nên những trang sử đáng nhớ trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Là quốc gia có dân số ít nhất từng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng đến từ Caribbean bị đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí cuối bảng trước khi giải đấu khởi tranh. Những lo ngại ấy dường như trở thành hiện thực khi Curacao bị Đức vùi dập với tỷ số 7-1 trong trận mở màn. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ sau thất bại nặng nề, thầy trò HLV Dick Advocaat đã cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ ở lượt trận thứ hai.

Đối đầu Ecuador, Curacao chiến đấu kiên cường để giành trận hòa 0-0 lịch sử. Đó không chỉ là điểm số đầu tiên của Curacao tại một kỳ World Cup mà còn là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá nước này. Người hùng trong trận đấu đó là thủ thành Eloy Room. Với 15 pha cứu thua, anh trở thành nhân tố chính giúp đội nhà đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ Ecuador.

Curacao giành điểm trước Ecuador.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Curacao ở lượt trận cuối cùng sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Họ không chỉ cần đánh bại Bờ Biển Ngà mà còn phải chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa Đức và Ecuador. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu nhìn vào tương quan lực lượng giữa đôi bên.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bờ Biển đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Những lần tham dự trước đây của "Những chú voi" thường kết thúc trong tiếc nuối. Dù sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đội bóng Tây Phi vẫn chưa thể tiến sâu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Chính vì thế, World Cup 2026 được xem là cơ hội vàng để họ thay đổi lịch sử.

Họ khởi đầu chiến dịch năm nay bằng chiến thắng quan trọng trước Ecuador. Đến lượt trận thứ hai gặp Đức, họ nhận thất bại đáng tiếc trong thời gian bù giờ hiệp 2. Thất bại đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Dù vậy, đội bóng của HLV Emerse Fae vẫn đang nắm quyền tự quyết. Chỉ cần tránh thất bại trước Curacao, họ nhiều khả năng giành vé vào vòng knock-out.

Thất bại đáng tiếc của Bờ Biển Ngà.

Điểm mạnh lớn nhất của Bờ Biển Ngà nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh tranh chấp. So với Curacao, đại diện châu Phi sở hữu đội hình chất lượng hơn ở hầu hết các vị trí, đặc biệt là khu vực trung tuyến và hàng công. Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ Bờ Biển Ngà cũng là yếu tố đáng chú ý. Nhiều trụ cột của họ đang chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu và thường xuyên góp mặt ở những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Với tương quan hiện tại, Bờ Biển Ngà được đánh giá cao hơn đáng kể. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và tạo sức ép ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Curacao có lẽ sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông giống như trước Ecuador. Đại diện Caribbean hiểu rằng cơ hội lớn nhất của họ nằm ở khả năng phòng ngự kiên cường cùng những tình huống phản công.

Tuy nhiên, việc phải dâng cao tìm kiếm chiến thắng có thể khiến Curacao để lộ nhiều khoảng trống hơn so với trận gặp Ecuador. Đây sẽ là cơ hội để các chân sút Bờ Biển Ngà phát huy ưu thế về tốc độ và sức mạnh. Curacao đã tạo nên câu chuyện đẹp tại World Cup 2026 bằng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Dẫu vậy, khoảng cách trình độ giữa họ và Bờ Biển Ngà vẫn là khá lớn. Nếu chơi đúng khả năng, đại diện châu Phi đủ sức giành ba điểm cùng tấm vé vào chơi vòng 32 đội.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao chỉ thắng 1/6 trận đấu trong năm nay và đã nhận tới 4 thất bại.

Bờ Biển Ngà thi đấu rất ổn định trong năm 2026, khi chỉ thua 2 trận và giành 7 chiến thắng.

Curacao và Bờ Biển Ngà chưa từng đối đầu với nhau.

Thông tin lực lượng Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao có lực lượng tốt nhất.

Bờ Biển Ngà thiếu hậu vệ Singo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Ivory Coast (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Yan Diomande.

Dự đoán tỷ số Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà