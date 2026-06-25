Chuyên gia Việt: Hà Lan đánh bại Tunisia, Nhật Bản chia điểm Thuỵ Điển

TPO - Tại bảng F, Hà Lan được dự báo sẽ đánh bại Tunisia trong khi Nhật Bản sẽ có trận quyết đấu với Thuỵ Điển để tranh suất trực tiếp vượt qua vòng bảng.

Nhật Bản được chờ đợi sẽ giành vé vượt qua vòng bảng World Cup 2026

"Tunisia đã chính thức bị loại nên không còn nhiều động lực thi đấu, trong khi Hà Lan bắt đầu thể hiện được sức mạnh hàng công. Trận đấu này sẽ khó có bất ngờ, Hà Lan sẽ giành trọn 3 điểm để giành vé vào vòng sau. Tuy nhiên, trận đấu giữa Nhật Bản và Thuỵ Điển sẽ khó đoán hơn nhiều do 2 bên khá cân sức, đồng thời đều cần điểm để đi tiếp"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Nhật Bản cho thấy phong độ ổn định từ đầu giải với 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau khi cầm hoà Hà Lan trận ra quân, họ cũng đánh bại Tunisia một cách thuyết phục.

Thuỵ Điển sở hữu dàn cầu thủ có thể hình, thể lực nhưng phong độ không thật sự ổn định. Thất bại trước Hà Lan cho thấy hệ thống thi đấu của Thuỵ Điển để lộ nhiều khoảng trống, dễ cho đối phương khai thác. "Tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục có kết quả tốt để đại diện châu Á giành vé vào vòng sau"-ông Phúc cho biết.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá Nhật Bản có hệ thống thi đấu cân bằng, khả năng chuyển đổi trạng thái tốt. Do đó, Nhật Bản ổn định cả trong tấn công và phòng ngự.

"Họ là đội bóng châu Á có đẳng cấp nhất và tôi vẫn chờ đợi Nhật Bản tiếp tục đi sâu ở World Cup. Hiếm đội bóng nào của châu Á đủ khả năng kiểm soát bóng áp đặt đối thủ, hoặc chủ động trong phòng ngự-phản công chủ động để khắc chế các đối thủ lớn như Nhật Bản. Tôi hơi tiếc vì khi gặp Thuỵ Điển, họ có thể thiếu ngôi sao chạy cánh Kubo vì chấn thương. Theo tôi, Nhật Bản sẽ giành được ít nhất 1 điểm"-HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định.