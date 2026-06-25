Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ, 09h00 ngày 26/6: Chủ nhà thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ, bảng D World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chủ nhà Mỹ đang hướng đến một vòng bảng hoàn hảo, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ khát khao tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi chia tay giải đấu.

Trận đấu này mang đến sự đối lập hoàn toàn về mặt tâm lý cũng như vị thế giữa hai đội tuyển tại bảng D. Đội tuyển Mỹ (đồng chủ nhà) đang trình diễn một thứ bóng đá đầy năng lượng, dồn ép đối thủ và tràn đầy tự tin. Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, "Chú Sam" đã sớm giành vé vào vòng knock-out và thậm chí chắc chắn dẫn đầu bảng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Mỹ đã lột xác hoàn toàn. Không còn là một tập thể thi đấu dựa nhiều vào thể lực và bóng dài như trước đây, Mỹ hiện tại là một đội bóng pressing tầm cao cực kỳ khó chịu, luân chuyển bóng mạch lạc và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Việc đánh bại Australia với tỷ số 2-0 thuyết phục ở lượt đấu trước chính là minh chứng rõ nét nhất cho một tập thể gắn kết, sẵn sàng áp đặt thế trận lên bất kỳ đối thủ nào.

Trái ngược với niềm vui của đội chủ nhà, bầu không khí trong phòng thay đồ của Thổ Nhĩ Kỳ lúc này vô cùng ảm đạm. Việc để thua 0-1 trước Paraguay ở lượt trận thứ hai đã chính thức dập tắt mọi hy vọng đi tiếp của đội bóng được kỳ vọng này. Qua 2 trận, họ đang có 0 điểm, chưa ghi nổi bàn nào dù sút tới 58 lần (Tốp 3 giải đấu).

HLV Vincenzo Montella đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ quê nhà. Đội bóng của ông thi đấu rời rạc, thiếu tính kết dính và đặc biệt bế tắc trong khâu tấn công. Bất chấp việc sở hữu nhạc trưởng Hakan Calhanoglu (Inter Milan) hay thần đồng Arda Guler (Real Madrid), các pha lên bóng của Thổ Nhĩ Kỳ thường tỏ ra vô hại ở một phần ba cuối sân. Khâu hậu cần của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị chỉ trích khi truyền thông cho rằng họ chọn đại bản doanh sơ sài dẫn đến việc các tuyển thủ không được chuẩn bị tối ưu cho giải đấu.

Tuy nhiên, với lòng tự hào dân tộc, những ngôi sao mang biểu tượng trăng lưỡi liềm chắc chắn không muốn rời giải Bắc Mỹ với hai bàn tay trắng. Trận đấu cuối cùng này sẽ là nơi họ trút bỏ áp lực thành tích, thi đấu vì màu cờ sắc áo và cống hiến cho những cổ động viên đã lặn lội hàng ngàn dặm để cổ vũ cho họ. Một chiến thắng, hoặc chí ít là một màn trình diễn quả cảm với những bàn thắng được ghi, sẽ là lời xin lỗi ý nghĩa nhất gửi tới người hâm mộ trước khi thu hành lý về nước.

Mỹ đang thể hiện phong độ thăng hoa tại kỳ World Cup trên sân nhà với 2 trận toàn thắng. Đáng chú ý, họ có thói quen đánh phủ đầu cực tốt khi đều ghi bàn trong 15 phút đầu tiên ở hai trận đã qua, thành tích mà đội chủ nhà gần nhất làm được đã từ năm 1938 (Pháp).

Đây là hình ảnh rất khác của tuyển Mỹ so với thời điểm trước, khi họ nhập cuộc ì ạch và thường thua những trận khó hiểu, điển hình như thất bại 0-1 trước Panama ở CONCACAF Nations League.

Sự tự tin và phong độ cao của Mỹ trái ngược hoàn toàn với bộ mặt bạc nhược của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng áo đỏ toàn thua 2 trận, và đang đối diện với nguy cơ thua 3 trận liên tiếp không ghi bàn ở đấu trường quốc tế, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ giai đoạn 2010-2011.

Về lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau tại một vòng chung kết World Cup. Trong quá khứ, ở các trận giao hữu, hai đội tỏ ra khá cân tài cân sức. Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ từng đánh bại Mỹ với tỷ số 2-1 tại East Hartford. Tuy nhiên, trước đó vào năm 2014, Mỹ cũng đã giành phần thắng với tỷ số tương tự 2-1.

Cánh cửa đi tiếp đã khép lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi với tuyển Mỹ, một chiến thắng sẽ giúp họ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ World Cup. Đồng thời, 3 điểm cũng sẽ giúp HLV Pochettino trở thành nhà cầm quân thành công nhất của bóng đá xứ cờ hoa ở sân chơi này, vượt qua kỷ lục 2 trận thắng của các tiền bối Bruce Arena và Robert Millar.

Với việc đã chắc suất đầu bảng, HLV Pochettino nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột. Đội trưởng Christian Pulisic có thể được cho nghỉ ngơi ở trận đấu này. Anh gặp một chấn thương nhẹ và ngay cả có lành lặn thì ngôi sao 32 tuổi cũng nên được dưỡng sức vì chặng đường còn dài.

Bên cạnh đó, những cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng như Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards và Antonee Robinson cũng nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị để tránh nguy cơ bị treo giò ở vòng knock-out. Đây sẽ là cơ hội vàng để "kép phụ" như Gio Reyna, Ricardo Pepi hay Zendejas chứng tỏ bản thân, khẳng định chiều sâu đội hình đáng gờm của đội chủ nhà.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Kenan Yildiz dự kiến vẫn có thể ra sân dù trước đó gặp vấn đề về cơ bắp. HLV Montella sẽ tung ra sân những quân bài tốt nhất như Hakan Calhanoglu, Arda Guler hay Kerem Akturkoglu với hy vọng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải đấu và để lại ấn tượng đẹp ở trận cầu chia tay.