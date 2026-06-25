Nhận định Tunisia vs Hà Lan, 06h00 ngày 26/6: Cuộc chiến không cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Tunisia vs Hà Lan, lượt cuối bảng F World Cup 2026, lúc 06h00 ngày 26/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tunisia đã bị loại và khó có thể tạo nên bất ngờ trước một Hà Lan đang đạt phong độ cao, sở hữu hàng công sắc bén.

Nhận định trước trận đấu

Hà Lan đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Brian Brobbey tận dụng rất tốt thể hình và sức mạnh để ghi 2 bàn ở phút 5 và phút, giúp Hà Lan sớm giải tỏa áp lực. Cody Gakpo cũng lập cú đúp phút 47 và phút 54, còn Crysencio Summerville – vào sân từ ghế dự bị – ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 ở phút 89, sau khi Anthony Elanga rút ngắn tỷ số cho Thụy Điển.

Đó là màn trình diễn đúng với hình ảnh của một ứng viên vô địch World Cup, hoàn toàn trái ngược với trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt mở màn. Khi đó, đoàn quân của HLV Ronald Koeman hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và để đối thủ gỡ hòa ở phút 89.

Hiện tại, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm Nhật Bản nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần giành chiến thắng trước Tunisia, "Cơn lốc màu da cam" gần như chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Nếu không thắng, họ hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí nhì bảng.

Đội bóng áo cam cũng có cơ sở để tự tin khi bất bại trong ba lần gặp Tunisia trước đây (thắng 1, hòa 2). Ngoài ra, Hà Lan chưa từng thua một đội tuyển châu Phi nào tại World Cup, với thành tích thắng 4 và hòa 1.

Trong khi đó, HLV Herve Renard – người được bổ nhiệm nhằm cứu vãn tình hình khi Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân – được kỳ vọng ít nhất có thể giúp Tunisia tránh thêm một trận thua đậm.

Tuy nhiên, chiến lược gia từng đưa Morocco tạo nên kỳ tích tại World Cup đã không thể tạo ra sự thay đổi tức thì. Tunisia tiếp tục thất bại 0-4 trước Nhật Bản trong trận đầu tiên dưới thời Renard, thậm chí không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Tunisia trở thành đội tuyển thứ 4 trong lịch sử để thua từ 2 trận trở lên với cách biệt ít nhất 4 bàn tại một kỳ World Cup, đồng thời là đội đầu tiên kể từ Hy Lạp năm 1994 rơi vào tình cảnh này.

Nếu tiếp tục thua đậm trước Hà Lan, họ sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử để thua cả 3 trận vòng bảng với cách biệt từ 4 bàn trở lên tại cùng một kỳ World Cup.

Nhìn vào lịch sử đối đầu với các đại diện châu Âu, hy vọng của Tunisia cũng rất mong manh. Họ chỉ thắng 1 trong 13 lần gặp các đội tuyển châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 8), đồng thời mới chỉ thắng 3 trong tổng số 20 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (hòa 5, thua 12).

Thông tin lực lượng

Tunisia nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh về chiến thuật sau hai thất bại liên tiếp tại vòng bảng. HLV Herve Renard đã sử dụng sơ đồ ba trung vệ giống người tiền nhiệm Sabri Lamouchi trong trận thua Nhật Bản, nhưng trước sức ép về kết quả, chiến lược gia người Pháp có thể chuyển sang hệ thống bốn hậu vệ ở cuộc đối đầu với Hà Lan. Đội bóng Bắc Phi không ghi nhận ca chấn thương nào và có đầy đủ lực lượng.

Nếu thay đổi sơ đồ, một trong ba trung vệ gồm Dylan Bronn, Omar Rekik hoặc Montassar Talbi nhiều khả năng sẽ phải nhường suất đá chính. Trong khi đó, Yan Valery và Ali Abdi, chân sút số một trong đội hình Tunisia với 7 bàn thắng, được kỳ vọng tiếp tục đảm nhiệm hai hành lang cánh.

Ở tuyến giữa, Hannibal Mejbri sẽ giữ vai trò tổ chức và sáng tạo phía sau hàng công, trong khi Ellyes Skhiri tiếp tục làm nhiệm vụ đánh chặn. Anis Ben Slimane cũng sáng cửa đá chính sau màn trình diễn khá tích cực ở lượt trận trước.

Bên phía Hà Lan, Quinten Timber có thể tái xuất sau khi vắng mặt ở chiến thắng trước Thụy Điển vì chấn động não. Trên hàng công, Brian Brobbey nhiều khả năng vẫn được tin tưởng ở vị trí trung phong sau cú đúp ghi được ở trận đấu gần nhất, dù tiền đạo này đang gặp đôi chút vấn đề về thể trạng.

Nếu hoàn toàn bình phục, Donyell Malen và Cody Gakpo sẽ sát cánh cùng Brobbey trên hàng công. Dù vậy, Crysencio Summerville cũng sẵn sàng cạnh tranh một suất đá chính sau khi ghi bàn từ băng ghế dự bị ở trận gặp Thụy Điển.

Ở khu vực giữa sân, Frenkie de Jong tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của "Cơn lốc màu da cam". Anh được dự đoán sẽ hợp cùng Tijjani Reijnders và Ryan Gravenberch, tạo nên bộ ba tiền vệ giàu khả năng kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái.