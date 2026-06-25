Nhận định Paraguay vs Australia, 09h00 ngày 26/6: ‘Chung kết’ vì ngôi nhì

TPO - Nhận định bóng đá Paraguay vs Australia, 09h00 ngày 26/6, bảng D World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây được xem là trận “chung kết” để tranh giành tấm vé chính thức thứ hai vào vòng knock-out, khi cả hai đội đều đang có cùng 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Mỹ.

Nhận định trước trận Paraguay vs Australia

Cục diện tại bảng D đang chứng kiến sự thống trị của đội chủ nhà Mỹ, những người đã chắc chắn đầu bảng, khiến tấm vé trực tiếp thứ hai trở thành cuộc đấu tay đôi khốc liệt giữa Paraguay và Australia. Lúc này, cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại đã đảm bảo rằng cả Paraguay lẫn Australia chắc chắn nằm trong top 3, nhưng không ai muốn phải rơi vào vị thế mạo hiểm để chờ đợi tấm vé vớt dành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Paraguay muốn tái hiện hình ảnh ăn mừng chiến thắng này ở lượt trận cuối.

Đối với Paraguay, chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/6 vừa qua là một liều thuốc tinh thần vô giá. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Gustavo Alfaro đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường khi bảo vệ thành công thành quả chỉ với 10 người trên sân.

Dẫu vậy, trận thua đậm 1-4 trước đội tuyển Mỹ ở ngày ra quân đang đặt Paraguay vào thế bất lợi lớn về hiệu số bàn thắng bại (-2 so với 0 của Australia) và khiến họ phải tạm đứng thứ 3 ở bảng D. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Nam Mỹ bắt buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp này nếu muốn lấy vị trí nhì bảng.

Một kết quả hòa sẽ khiến họ chôn chân ở vị trí thứ ba và phải hồi hộp chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác. Áp lực ghi bàn sẽ càng đè nặng lên vai các chân sút Paraguay bởi đội bóng này vốn nổi tiếng với lối chơi thực dụng và thường chỉ thắng sát nút.

Ở bên kia chiến tuyến, Australia vừa phải trải qua một ngày thi đấu thất vọng khi để thua 0-2 trước đội tuyển Mỹ, cắt đứt mạch hưng phấn sau trận thắng mở màn trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội quân của HLV Tony Popovic hiểu rằng họ đang nắm lợi thế nhỏ về mặt chỉ số phụ, và chỉ cần 1 điểm là đủ để cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, trợ lý HLV Paul Okon khẳng định đội bóng không hề có tư tưởng cầu hòa mà đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới một kết quả chủ động.

Việc vượt qua vòng bảng không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn giúp Socceroos có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup, khẳng định vị thế của bóng đá xứ chuột túi trên bản đồ thế giới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Paraguay vs Australia

Sự thực dụng là bản sắc của hai đội bóng này, và điều đó phản ánh rõ nét qua các số liệu thống kê gần đây. Paraguay dưới thời Gustavo Alfaro là một tập thể vô cùng lỳ lợm nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ ở mặt trận tấn công.

Minh chứng là trong 12 chiến thắng gần nhất của đội bóng Nam Mỹ, có tới 10 trận kết thúc với tỷ số cách biệt tối thiểu 1 bàn. Sự thiếu hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương đang là bài toán đau đầu, đặc biệt khi họ phải đối đầu với một hệ thống phòng ngự lùi sâu và được tổ chức rất tốt của Australia.

Trong khi đó, HLV Tony Popovic của Australia cũng đang xây dựng một lối chơi vô cùng thực dụng kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng. Trong 6 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của ông, Socceroos thắng 3, hòa 1 và thua 2, ghi được 9 bàn và thủng lưới 5 lần.

Hệ thống phòng ngự với sơ đồ 5 hậu vệ đã giúp Australia giữ sạch lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ và họ hoàn toàn có thể tái lập thế trận chặt chẽ này để gây ức chế cho các cầu thủ Paraguay.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía đại diện châu Đại Dương. Trong 5 lần chạm trán nhau trước đây trong lịch sử, Australia đạt thành tích bất bại trước Paraguay với 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Lần gặp nhau gần nhất đã từ tháng 10/2010 với chiến thắng 1-0 thuộc về Socceroos. Dù đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức như World Cup, nhưng điểm tựa lịch sử vẫn sẽ đem lại sự tự tin không nhỏ cho các cầu thủ Australia trong một trận cầu có tính chất căng thẳng như thế này.

Thông tin lực lượng Paraguay vs Australia

Tổn thất lớn nhất của Paraguay ở trận đấu này chính là sự vắng mặt của ngôi sao chạy cánh Miguel Almiron do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ vì một lỗi hết sức ngớ ngẩn: anh dùng tay che miệng khi tranh cãi với đối thủ.

Việc thiếu vắng cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn tốt nhất đội hình hiện tại (10 bàn) sẽ làm giảm đáng kể tính đột biến và khả năng sáng tạo bên cánh phải. Trách nhiệm dẫn dắt hàng công giờ đây được đặt trọn lên vai tiền đạo trẻ Julio Enciso và Antonio Sanabria.

HLV Alfaro có thể sẽ phải đẩy Gustavo Velazquez lên chơi cao hơn ở vị trí tiền vệ cánh để khỏa lấp khoảng trống, dù cầu thủ này thiên về phòng ngự. Nhưng rõ ràng, sẽ rất khó kỳ vọng tiền vệ 35 tuổi này đạt được sự thanh thoát và đem lại tốc độ như Almiron.

Thêm vào đó, hai cầu thủ tấn công khác là Ramon Sosa và Gustavo Caballero đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Niềm an ủi duy nhất là tiền vệ trung tâm Diego Gomez đã kịp bình phục chấn thương để sát cánh cùng Andres Cubas khu trung tuyến.

Bên phía Australia, HLV Tony Popovic cũng phải đối mặt với bài toán nhân sự khi cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Mathew Leckie dính chấn thương cơ trong trận gặp Mỹ và gần như không thể đá chính. Điều này mở ra cơ hội lớn cho tài năng trẻ Cristian Volpato, người đã có màn trình diễn ấn tượng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở lượt trận trước.

Hàng thủ cao lớn của Australia là thử thách không dễ vượt qua với Paraguay.

Một cuộc tranh luận lớn đang nổ ra tại quê nhà Australia về việc liệu có nên xếp tiền đạo trẻ giàu tốc độ Nestory Irankunda đá chính ngay từ đầu bên cạnh Mohamed Toure để tận dụng các khoảng trống phản công hay không.

Câu trả lời sẽ chỉ có vài tiếng trước giờ bóng lăn. Nhưng dù có sự thay đổi ở hàng công hay không thì bộ khung tiền vệ trung tâm với Aiden O'Neill và Paul Okon vẫn sẽ được giữ nguyên, cùng với bộ ba trung vệ thép Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess để tạo nên bức tường thành vững chắc trước cầu môn của Patrick Beach.

Với dàn “ngự lâm quân” giàu sức mạnh, có thể hình vượt trội đối thủ Nam Mỹ và lại được đá thong thả do chỉ cần hòa, Australia rõ ràng dễ bề tính toán hơn Paraguay. Việc còn lại, là họ phải biến những toan tính ấy thành điểm số, ít nhất là 1 điểm trong trận “chung kết” vì ngôi nhì bảng D.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Australia

Paraguay: Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Galarza, Bobadilla, Cubas, Diego Gomez; Sanabria, Enciso

Australia: Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Toure

Dự đoán tỷ số: Paraguay 1 - 1 Australia