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Hàn Quốc còn cơ hội nào vào vòng knock-out World Cup?

Hương Ly

TPO - Với thành tích 3 điểm và hiệu số -1, tuyển Hàn Quốc vẫn có cửa giành vé vớt vào vòng 32 đội.

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Sáng 25/6, Hàn Quốc thua Nam Phi ở lượt trận cuối vòng bảng. Đội bóng xứ kim chi chỉ cần một kết quả hòa để giành vé trực tiếp vào knock-out nhưng họ không làm được. Họ rơi xuống thứ 3 và hy vọng giành một trong 8 tấm vé vớt (đội thứ 3 có thành tích tốt) vào vòng trong.

Lúc này, bảng A, B và C đã có kết quả cuối cùng. Bosnia có 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B. Scotland giữ vị trí thứ 3 bảng C với 3 điểm (hiệu số -3). Như vậy, Hàn Quốc đã loại một đối thủ ở cuộc đua vị trí thứ ba là Scotland.

Son Heung-min và các đồng đội phải vượt qua thành tích của 3 đội thứ ba ở 9 bảng đấu còn lại để có vé vớt vào vòng 32 đội.

Hàn Quốc sẽ đổ dồn chú ý vào các bảng đấu khả năng cao xảy ra kịch bản có lợi cho họ. Đầu tiên là bảng E, nơi Ecuador đang đứng thứ 3 với một điểm. Lượt cuối của bảng E, Ecuador gặp Đức; Curacao đối đầu Bờ Biển Ngà. Hàn Quốc sẽ chờ vào kịch bản Ecuador và Curacao không thắng.

Tại bảng G, Bỉ có 2 điểm, đứng thứ 3 nhờ hơn Iran hiệu số. Bỉ gặp New Zealand ở lượt cuối. Iran và Ai Cập đại chiến nhau. Một trong những kịch bản tốt cho Hàn Quốc ở bảng G là Iran thua Ai Cập và Bỉ thắng (hoặc hòa) New Zealand. Nếu Iran và Bỉ cùng giành một điểm, Bỉ đứng thứ ba với 3 điểm, hiệu số 0 và vượt qua thành tích của Hàn Quốc.

Tại bảng H, Cape Verde đứng thứ 3 với 2 điểm. Theo tính toán của máy tính, kịch bản dễ xảy ra nhất ở lượt cuối bảng H là Tây Ban Nha thắng Uruguay, Cape Verde hòa Saudi Arabia. Nếu điều đó xảy ra, Cape Verde có 3 điểm, vươn lên thứ 3. Uruguay bị đẩy xuống thứ 3 với 2 điểm và sẽ không còn cơ hội tranh vé vớt.

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Kết quả bảng A.

Cục diện ở bảng I cũng hứa hẹn mang đến tin vui cho Hàn Quốc. Pháp và Na Uy đã chắc chắn vào vòng knock-out. Senegal và Iraq cạnh tranh vị trí thứ 3. Hàn Quốc sẽ chờ Senegal thắng với cách biệt dưới một bàn. Với Iraq sẽ là trận thắng cách biệt dưới 4 bàn.

Sau cùng là bảng K, nơi CHDC Congo giành được một điểm quý giá trước Bồ Đào Nha để đứng thứ ba. CHDC Congo sẽ gặp Uzbekistan ở lượt cuối. Một kết quả hòa giữa CHDC Congo và Uzbekistan sẽ góp công lớn giúp Hàn Quốc vượt lên trong cuộc đua ở vị trí thứ ba.

Truyền thông Hàn Quốc đang lạc quan về cơ hội giành vé vớt vào vòng knock-out của đội nhà. Trang Star News Korea nhận định thầy trò HLV Hong Myung-bo chỉ cần vượt qua 3/9 đối thủ và tình hình đang khá sáng sủa.

Tuy nhiên, phần lớn trang báo Hàn Quốc chỉ trích đội nhà vì không định đoạt được số phận của mình sau vòng bảng. Ngay cả khi đi tiếp với tư cách là đội thứ ba, khả năng cao Hàn Quốc sẽ đụng ông lớn tại vòng 32 đội.

Hương Ly
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