Đánh bại Đức 2-1, Ecuador rộng cửa qua vòng bảng

foul HẾT HIỆP MỘT!!! Ecuador 1-1 Đức

Hiệp một trận đấu diễn ra sôi động khi Đức mở tỷ số từ phút thứ 2. Chỉ 7 phút sau, Ecuador trừng phạt sai lầm của Đức để ghi bàn gỡ 1-1.

Đức cầm bóng 61% ở hiệp một nhưng Ecuador mới là đội tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Tốc độ và lối chơi trực diện của các tiền vệ cánh Ecuador đã phát huy tác dụng trước Đức. Ngược lại, Đức liên tục mắc sai lầm từ những pha mất bóng ở giữa sân và may mắn chỉ nhận một bàn thua.