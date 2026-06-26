Đánh bại Đức 2-1, Ecuador rộng cửa qua vòng bảng

Cầu thủ Ecuador gục xuống sân ăn mừng như thể họ giành chức vô địch. Đại diện Nam Mỹ đã giành chiến thắng đầy cảm xúc để níu kéo hy vọng vào vòng 32 đội. Họ đứng thứ 3 và có 4 điểm, gần như chắc chắn có vé vớt. Còn với Đức, dù thất bại, "Cỗ xe tăng" vẫn đi tiếp với ngôi vị đầu bảng.
Phút 90+3: Undav sút tung lưới khung thành Ecuador, nhưng đây là tình huống bóng đập vào mép lưới ngoài.
Phút 88: Đức đang nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ. Những phút cuối trận sẽ cực kỳ căng thẳng.
Nếu tỷ số 2-1 giữ nguyên, Ecuador sẽ chiếm lấy vị trí thứ 3. Họ có 4 điểm và sẽ rộng cửa vào vòng trong.
Phút 78: Gonzalo Plata dứt điểm cận thành ghi bàn cho Ecuador. Bầu không khí trên sân như nổ tung vì pha lập công.
Phút 76: Sane có cơ hội lập cú đúp nhưng cú dứt điểm của anh quá hiền.
Phút 73: Gross vào sân thế chỗ. Đức giờ hoàn toàn thoải mái trong việc rút trụ cột ra nghỉ.
Phút 73: Pha ra vào lỗi của Neuer suýt bị đối thủ trừng phạt. Sau đó, cầu thủ Ecuador tiếp tục dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Quá đáng tiếc cho Ecuador.
Ecuador đã cải thiện về tỷ lệ cầm bóng. Đại diện Nam Mỹ vẫn triển khai được nhiều tình huống tấn công thoáng đãng. Nhưng tới bước xử lý cuối cùng, Ecuador lại lâm bế tắc. Họ chỉ còn 20 phút để níu kéo hy vọng tiến sâu ở World Cup năm nay.
Phút 67: Một trận hòa, giành tổng 2 điểm là không đủ để Ecuador vào vòng 32 đội. Khi đồng hồ trôi qua từng phút cùng là lúc đại diện Nam Mỹ chịu áp lực nặng nề.
Phút 63: Enner Valencia và Alan Franco rời sân. Preciado và Kevin Rodriguez vào sân.
Phút 62: Enner Valencua sút rất căng từ ngoài vùng cấm địa nhưng Neuer vẫn kịp đổ người cản phá.
Phút 60: Havertz và Kimmich rời sân. Thiaw và Undav vào sân. Undav là siêu dự bị của Đức ở World Cup 2026 khi vào sân từ ghế dự bị 2 trận liền và ghi 3 bàn.
Phút 50: Ecuador nỗ lực đẩy nhanh tốc độ từ đầu hiệp 2. Đại diện Nam Mỹ không còn lựa chọn nào ngoài việc phải ghi bàn sớm. Còn không, Ecuador sẽ sớm nói lời chia tay World Cup 2026 từ vòng bảng.
Phút 48: Trọng tài xem VAR để xác định tình huống trước khi Đức được hưởng phạt đền. Quyết định cuối cùng của trọng tài là thổi phạt Leroy Sane với pha phạm lỗi từ giữa sân và penalty bị hủy.
Hiệp một trận đấu diễn ra sôi động khi Đức mở tỷ số từ phút thứ 2. Chỉ 7 phút sau, Ecuador trừng phạt sai lầm của Đức để ghi bàn gỡ 1-1.
Đức cầm bóng 61% ở hiệp một nhưng Ecuador mới là đội tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Tốc độ và lối chơi trực diện của các tiền vệ cánh Ecuador đã phát huy tác dụng trước Đức. Ngược lại, Đức liên tục mắc sai lầm từ những pha mất bóng ở giữa sân và may mắn chỉ nhận một bàn thua.
Phút 39: "Cỗ xe tăng" đang nỗ lực cầm bóng chủ động và giảm nhịp độ trận đấu. Ưu tiên số 1 của Đức lúc này là giữ thể lực và tránh những pha chấn thương không đáng có.
Phút 33: Các tiền vệ Đức liên tục mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Họ đã nhận bàn thua vì một pha bóng kiểu như vậy. 5 phút gần nhất, đến 2 lần tiền vệ Đức để Ecuador cướp bóng nhưng may mắn chưa bị trừng phạt.
5 phút gần nhất, Ecuador mới là đội kiểm soát bóng chủ động. Đại diện Nam Mỹ đang triển khai tấn công rất nhiều ở biên.
Phút 25: Tiền đạo Arsenal lần đầu dứt điểm ở trận đấu này. Anh bật cao đánh đầu nhưng đường bóng đi chưa hiểm.
Phút 24: Piero Hincapie ngã trong khu vực cấm địa nhưng trọng tài xua tay rất nhanh báo hiệu không có gì bất thường.
Đức đang nắm tỷ lệ cầm bóng áp đảo. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" đang chưa tạo ra được nhiều tình huống tấn công sắc nét.
Phút 15: Felix Nmecha xoay xở bóng và ra quyết định dứt điểm nhanh từ khoảng cách hơn 20m. Bóng đi căng, bất ngờ nhưng không trúng mục tiêu.
Phút 9: Cú sút tuyệt vời của Nilson Angulo ở ngoài vùng cấm địa mang về bàn gỡ cho Ecuador. Bóng đi căng và găm vào góc xa khung thành của Manuel Neuer.
Phút 8: Tốc độ trong những pha tấn công của Đức đang làm khổ Ecuador. Các cầu thủ áo vàng khởi đầu trận đấu bằng thế trận rất tệ.
Phút 3: Cầu thủ Ecuador đề nghị trọng tài coi VAR để kiểm tra pha va chạm trước khi Sane ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài vẫn chỉ tay về vị trí giao bóng.
Phút 3: Bàn thắng đến rất sớm với Đức. Sane tỏa sáng với cú đặt lòng chuẩn mực trong khu vực cấm địa để giúp "Cỗ xe tăng" vượt lên.
Tuyển Đức đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau hai trận toàn thắng, nổi bật là màn lội ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ phong độ chói sáng của Deniz Undav. Ngược lại, Ecuador đang bị dồn vào thế chân tường. Việc đánh rơi điểm số trước Bờ Biển Ngà và hòa bế tắc Curacao buộc thầy trò HLV Sebastian Beccacece phải thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất" trên chảo lửa MetLife nhằm thắp sáng hy vọng đi tiếp.
Sức mạnh tấn công của "Cỗ xe tăng" vô cùng đáng gờm với 9 lần xé lưới đối phương chỉ sau hai trận. Siêu máy tính Opta dự đoán Đức nắm giữ tới 48,8% cơ hội chiến thắng, vượt trội so với mức 28,2% của đại diện Nam Mỹ. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sẽ cân bằng kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp dài nhất lịch sử ĐTQG.
Về mặt nhân sự, tuyển Đức gặp tổn thất lớn khi Nico Schlotterbeck chính thức chia tay giải vì chấn thương mắt cá. Do đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng, HLV Nagelsmann dự kiến sẽ xoay tua mạnh mẽ. Deniz Undav (người đã in dấu giày vào 5 bàn) nhiều khả năng đá chính thay Kai Havertz. Thủ môn Oliver Baumann cùng các nhân tố dự bị như Goretzka, Stiller, Amiri, Leweling hay Beier cũng sẵn sàng được trao cơ hội.
Bên kia chiến tuyến, Ecuador đón tin vui khi sở hữu lực lượng sung mãn nhất. Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ được gia cố bằng sức mạnh tranh chấp của cặp đôi Alan Franco và Moises Caicedo. Trên hàng công, mọi kỳ vọng đang đổ dồn lên vai lão tướng 36 tuổi Enner Valencia. Tiền đạo này chỉ còn cách cột mốc 50 bàn cho ĐTQG đúng một lần lập công, và anh được kỳ vọng sẽ phá vỡ chuỗi bế tắc của đội nhà trước một tuyển Đức chưa từng giữ sạch lưới ở 8 trận World Cup gần nhất.