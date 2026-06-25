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Thể thao

Một BLV bị đuổi khỏi World Cup vì lăng mạ chủ tịch FIFA

Nguyễn Khánh

TPO - Một bình luận viên (BLV) người Paraguay đã bị FIFA thu hồi quyền tác nghiệp tại World Cup 2026 sau khi có những phát ngôn xúc phạm nhằm vào Chủ tịch Gianni Infantino và tổ trọng tài trong trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự việc xảy ra trong trận Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 hôm 20/6. Theo The Athletic, BLV Jorge “Chipi” Vera của ABC Deportes - đơn vị nắm giữ bản quyền World Cup 2026 tại Paraguay - đã mất bình tĩnh sau khi tiền vệ Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu vì có phát ngôn không phù hợp trong lúc dùng tay che miệng.

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Tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay bị thẻ đỏ lãng xẹt trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong phần bình luận trực tiếp, Vera liên tục chỉ trích quyết định của trọng tài Ivan Barton. Không dừng lại ở việc phản đối chuyên môn, ông còn gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và trọng tài Barton là những “tên trộm”, cáo buộc họ đang “giết chết bóng đá”, đồng thời liên tục sử dụng những từ ngữ thô tục trên sóng.

Phản ứng từ phía cơ quan quản lý bóng đá thế giới vô cùng gay gắt. Các nguồn tin nội bộ cho biết quan chức FIFA đón nhận lời lẽ của Vera với thái độ giận dữ và lập tức gửi thư thông báo thu hồi thẻ tác nghiệp, chính thức tước quyền hoạt động truyền thông của BLV này tại giải đấu.

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BLV Jorge “Chipi” Vera của ABC Deportes - đơn vị nắm giữ bản quyền World Cup 2026 tại Paraguay.

FIFA đánh giá hành vi của Vera “không phù hợp với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng”, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong giấy phép bản quyền truyền thông mà họ đã cấp cho ABC Deportes.

Đến ngày 23/6, Vera đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận bản thân có một “khoảnh khắc bộc phát” và để cảm xúc lấn át lý trí. “Giữa sự thất vọng khi cầu thủ nhà bị truất quyền thi đấu và cảm giác đội tuyển Paraguay đang bị xử ép, tôi đã sử dụng những ngôn từ xúc phạm và không thể chấp nhận nhằm vào trọng tài, FIFA cùng các nhà lãnh đạo của tổ chức này”, Vera viết.

Dù vậy, quyết định nghiêm khắc của FIFA vẫn giữ nguyên, biến Jorge “Chipi” Vera trở thành nhân vật truyền thông đầu tiên phải rời World Cup 2026 vì sự cố vạ miệng trên sóng trực tiếp.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#FIFA #World Cup #BLV #Gianni Infantino #Paraguay

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