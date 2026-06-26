Curacao không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích ở World Cup

Không có phép màu nào xuất hiện tại Philadelphia cho câu chuyện cổ tích mang tên Curacao. Trong trận cầu sinh tử ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026, đội bóng vùng Caribbean đã phải khuất phục trước bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của Bờ Biển Ngà với thất bại 0-2.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu gọi tên Nicolas Pepe khi anh tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng. Kết quả này giúp "Những chú voi" giành trọn 3 điểm, chính thức cùng đội đầu bảng Đức dắt tay nhau vào vòng 32 đội với suất trực tiếp ở bảng E. Curacao thì chia tay giải đấu nhưng họ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trận đấu nhanh chóng được khai thông thế bế tắc từ phút thứ 7 khi Yan Diomande kiến tạo cho Pepe dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Sau đó, Bờ Biển Ngà kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 62%, nhưng đại diện châu Phi chủ động giảm nhịp độ để bình tĩnh triển khai thế trận, hướng đến việc giữ chân trụ cột và giữ sức.

Curacao rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ liên tiếp bắn phá khung thành của Bờ Biển Ngà nhưng thiếu đi sự chính xác và sắc sảo ở bước xử lý quyết định. Đến phút 64, từ đường chọc khe tinh tế của Sangare, lại là Pepe xâm nhập vòng cấm dứt điểm chéo góc hiểm hóc ấn định chiến thắng cách biệt cho Bờ Biển Ngà.

Bờ Biển Ngà chơi ấn tượng ở World Cup 2026.

Curacao đã sớm nói lời chia tay. Nhưng hành trình của Curacao tại giải đấu năm nay vẫn là bản hùng ca đầy tự hào. Việc một quốc gia nhỏ bé giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, rồi xuất sắc cầm hòa ông lớn Ecuador để giành điểm đầu tiên đã là thành công ngoài mong đợi.

Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà kết thúc chiến dịch vòng bảng với thành tích 6 điểm, xếp dưới Đức vì thua đối đầu. Amad Diallo và đồng đội đang chứng minh họ là một "ngựa ô" thực sự của World Cup 2026 với lối chơi mạnh về thể lực, kỷ luật và sẵn sàng tung những đòn tấn công đột biến. Bờ Biển Ngà sẽ còn tiến bộ và họ sẽ khiến các ông lớn phải đề phòng ở chặng đường tới.