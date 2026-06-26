Trực tiếp Paraguay vs Australia (09h00 ngày 26/6): Quyết chiến cho tấm vé đi tiếp

TPO - Tại bảng D World Cup, cục diện ngôi đầu và vị trí cuối bảng đã sớm ngã ngũ với hai cái tên Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, cuộc chạm trán sắp tới giữa Paraguay và Australia mang ý nghĩa của một trận "chung kết", nơi hai đội sẽ phải quyết đấu cho vị trí nhì bảng để giành quyền vào vòng 32 đội.

Trong ngày khởi đầu chiến dịch World Cup 2026, Paraguay đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi để thua đậm 1-4 trước tuyển Mỹ. Dù sau đó họ đã xốc lại tinh thần và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt khi ngôi sao tấn công chủ lực Almiron nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận quyết đấu sắp tới.

Không có Almiron, hỏa lực của Paraguay chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, lịch sử cũng không ủng hộ khi đội bóng Nam Mỹ này chưa từng có tiền lệ thắng 2 trận vòng bảng ở bất kỳ một kỳ World Cup nào.

Về phía tuyển Australia, họ đang duy trì phong độ khá ổn định. Dù vừa để thua Mỹ 0-2 nhưng trước đó, Socceroos đã kịp bỏ túi 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ hiệu số bàn thắng bại bằng 0 (so với -2 của Paraguay), Australia đang xếp trên đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn cầm vé vào vòng knock-out, lần thứ hai liên tiếp làm được điều này sau VCK 2022, nơi họ chỉ gục ngã trước Argentina.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của đại diện AFC đang là khá đuối. Trước Mỹ, hàng công Socceroos bộc lộ vấn đề lớn khi chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích. Sự yếu kém ấy còn thể hiện rõ qua việc họ chỉ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng ở 2 trong 10 trận gần nhất, và phải nhận tới 5 thất bại trong quãng thời gian này.

Nhưng thách thức lớn nhất của họ là cái dớp quá khứ, bởi Australia chưa từng đánh bại bất kỳ một đại diện Nam Mỹ nào tại vòng chung kết World Cup (chỉ hòa 1 và thua tới 4). Australia thường là "sát thủ" của các đại diện châu Âu khi ghi họ thắng Đan Mạch, Thụy Sĩ và mới nhất là hạ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hễ gặp những đội Nam Mỹ vốn có đủ chất quái và sự mềm mại trong lối chơi thì Australia thường thua cuộc.

Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán. Một bên già dơ, đầy mưu mẹo, bên kia nhiệt huyết và có sức trẻ. Đội nào sẽ thắng để tự định đoạt số phận của mình?