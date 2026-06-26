Trực tiếp Tunisia vs Hà Lan 0-2 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Pha phản lưới nhà của Tunisia cùng bàn thắng của Brian Brobbey chỉ trong 7 phút đầu trận giúp Hà Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp một, qua đó tạo lợi thế lớn trước khi bước vào 45 phút còn lại.

foul Hiệp 2 bắt đầu Hai đội không có sự thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ. Tunisia giao bóng. foul Hết hiệp 1. Hà Lan 2-0 Tunisia 45+3': Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 2-0 cho Hà Lan. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Hà Lan kiểm soát thế trận 38': Thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Hà Lan. Đội bóng châu Âu cầm bóng vượt trội và gần như không cho Tunisia có cơ hội triển khai bóng. report Gakpo bỏ lỡ đáng tiếc 31': Hà Lan tiếp tục khoét sâu vào hành lang phải trước khi quả tạt đưa bóng về phía Cody Gakpo ở cột xa. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool hoàn toàn tự do, nhưng pha đánh đầu của anh lại không như ý khi tiếp xúc bóng sai điểm, khiến bóng bật ngược trở lại thay vì hướng về khung thành Tunisia. report Hà Lan tiếp tục gây sức ép 28': Gravenberch tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng chạm chân cầu thủ Tunisia đổi hướng đi hết đường biên ngang. report Cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước 23': Trận đấu bước vào quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1. report Thủ môn Tunisia cứu thua 19': Dumfries căng bóng vào vòng cấm cho Malen, nhưng tiền đạo này không theo kịp đường chuyền. Reijnders băng xuống và cố gắng dứt điểm nhưng thủ môn Dahmen của Tunisia đã kịp thời phản xạ cứu thua. report Tunisia có cơ hội tốt 13': Tunisia có cơ hội đáp trả sau quả treo bóng của Yan Valery vào vòng cấm. Slimane thoát kèm và bật cao đánh đầu trong tư thế khá thoải mái, nhưng pha dứt điểm lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Bart Verbruggen. goal Vào! Hà Lan nhân đôi cách biệt Từ quả đá phạt treo bóng của Reijnders, Virgil van Dijk bật cao đánh đầu ở cột xa, trả bóng ngược đầy tinh tế vào khu vực 5m50. Brobbey dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Tunisia, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan. Đây là bàn thắng thứ ba của Brobbey tại World Cup 2026. Tổ VAR đã kiểm tra tình huống để xác định khả năng có lỗi trong pha bóng, nhưng sau ít giây xem xét, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. goal VÀO! Hà Lan mở tỷ số 3': Đội trưởng Ellyes Skhiri mắc sai lầm nghiêm trọng ngay trong vòng 5m50 khi phá bóng hỏng, vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà. Pha phản lưới khiến Tunisia nhận bàn thua đáng tiếc, còn Hà Lan có lợi thế dẫn trước 1-0. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 2': Tunisia tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Paul van Hecke lùi quá sâu, để lộ khoảng trống cho Slimane thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Bóng tìm đến đúng vị trí của Ali Gharbi, nhưng trong tư thế thuận lợi giữa vòng cấm, tiền đạo Tunisia lại dứt điểm vọt xà. start Trận đấu bắt đầu Hà Lan giao bóng. report Cực diện bảng F Hà Lan và Nhật Bản gần như đã đặt chắc suất vào vòng knock-out sau hai lượt trận đầu tiên. Hai đội hòa nhau ở ngày ra quân, trước khi cùng tạo ra những chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai: Hà Lan vùi dập Thụy Điển 5-1, còn Nhật Bản dễ dàng vượt qua Tunisia 4-0. Ở phía sau, Thụy Điển vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện Bắc Âu đang có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0 trước trận quyết định gặp Nhật Bản. Ngay cả trong trường hợp thất bại, Thụy Điển vẫn còn nhiều cơ hội góp mặt ở vòng sau, miễn là không thua với cách biệt quá lớn. Trái ngược với ba đối thủ còn lại, Tunisia đã chính thức bị loại sau hai trận toàn thua. Việc sa thải HLV trưởng ngay sau trận ra quân càng cho thấy sự bất ổn của đội bóng Bắc Phi, trước khi họ bước vào lượt trận cuối chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. report Dàn sao hai đội khởi động report Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài report Lo ngại về thời tiết tại Kansas City Thời tiết tại Kansas City đang trở thành mối lo đáng chú ý trước giờ bóng lăn trận Hà Lan gặp Tunisia. Trước đó, khu vực quanh sân đã hứng chịu mưa lớn khiến một số điểm gần sân vận động bị ngập cục bộ. Theo dự báo, giông rải rác vẫn có thể tiếp diễn. Nếu điều kiện thời tiết diễn biến xấu và không bảo đảm an toàn, trận đấu giữa Hà Lan và Tunisia có nguy cơ phải lùi giờ khởi tranh. report Thay đổi duy nhất của Hà Lan HLV Ronald Koeman chỉ thực hiện một điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước khi Nathan Aké được trao cơ hội thay thế Micky van de Ven, người đã nhân một thẻ vàng, ở vị trí hậu vệ trái. report Đội hình xuất phát Hà Lan Verbruggen, Van Dijk, Ake, Van Hecke, Dumfries, Gravenberch, Reijnders, De Jong, Gakpo, Malen, Brobbey Dự bị: Roefs, Flekken, Geertruida, De Roon, Kluivert, Weghorst, Depay, Wieffer, Van de Ven, Til, Lang, Koopmeiners, Summerville, Hato, Timber report Đội hình xuất phát Tunisia Dahmen, Abdi, Talbi, Valery, Ben Hamida, Mejbri, Gharbi, Khedira, Skhiri, Slimane, Mastouri Dự bị: Chamakh, Ben Hessen, Rekik, Bronn, Achouri, Saad, Ben Ouanes, Ayari, Hadj Mahmoud, Elloumi, Chaouat, Chikhaoui, Tounekti, Arous, Neffati

Hà Lan đã thể hiện sức mạnh hủy diệt trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai. Brian Brobbey tận dụng rất tốt thể hình và sức mạnh để ghi 2 bàn ở phút 5 và phút 17, giúp Hà Lan sớm giải tỏa áp lực. Cody Gakpo cũng lập cú đúp phút 47 và phút 54, còn Crysencio Summerville – vào sân từ ghế dự bị – ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 ở phút 89, sau khi Anthony Elanga rút ngắn tỷ số cho Thụy Điển.

Đó là màn trình diễn đúng với hình ảnh của một ứng viên vô địch World Cup, hoàn toàn trái ngược với trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt mở màn. Khi đó, đoàn quân của HLV Ronald Koeman hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và để đối thủ gỡ hòa ở phút 89.

Hiện tại, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm Nhật Bản nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần giành chiến thắng trước Tunisia, "Cơn lốc màu da cam" gần như chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Nếu không thắng, họ hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí nhì bảng.

Đội bóng áo cam cũng có cơ sở để tự tin khi bất bại trong ba lần gặp Tunisia trước đây (thắng 1, hòa 2). Ngoài ra, Hà Lan chưa từng thua một đội tuyển châu Phi nào tại World Cup, với thành tích thắng 4 và hòa 1.

Trong khi đó, HLV Herve Renard – người được bổ nhiệm nhằm cứu vãn tình hình khi Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân – được kỳ vọng ít nhất có thể giúp Tunisia tránh thêm một trận thua đậm.

Tuy nhiên, chiến lược gia từng đưa Morocco tạo nên kỳ tích tại World Cup đã không thể tạo ra sự thay đổi tức thì. Tunisia tiếp tục thất bại 0-4 trước Nhật Bản trong trận đầu tiên dưới thời Renard, thậm chí không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.

Tunisia trở thành đội tuyển thứ 4 trong lịch sử để thua từ 2 trận trở lên với cách biệt ít nhất 4 bàn tại một kỳ World Cup, đồng thời là đội đầu tiên kể từ Hy Lạp năm 1994 rơi vào tình cảnh này.

Nếu tiếp tục thua đậm trước Hà Lan, họ sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử để thua cả 3 trận vòng bảng với cách biệt từ 4 bàn trở lên tại cùng một kỳ World Cup.

Nhìn vào lịch sử đối đầu với các đại diện châu Âu, hy vọng của Tunisia cũng rất mong manh. Họ chỉ thắng 1 trong 13 lần gặp các đội tuyển châu Âu tại World Cup (hòa 4, thua 8), đồng thời mới chỉ thắng 3 trong tổng số 20 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (hòa 5, thua 12).