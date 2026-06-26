Tuyển Nhật Bản hụt chiến thắng, chấp nhận đụng Brazil ở vòng trong

TPO - Nhật Bản và Thụy Điển đã chia điểm sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính. Kết quả này không chỉ giúp cả hai đội tuyển chính thức giành vé góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà còn kéo dài chuỗi trận không thắng của Samurai xanh trước đại diện đến từ Bắc Âu lên con số 5. Nhưng chắc chắn họ khó vui mừng với kết quả này vì Nhật Bản sẽ đụng Brazil ở vòng trong.

Nhật Bản là đội bóng nhập cuộc có phần chủ động hơn. Tuy nhiên, Thụy Điển mới là những người sở hữu cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo Alexander Bernhardsson có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể khuất phục được thủ thành Zion Suzuki.

Xuyên suốt hiệp 1, những cơ hội thực sự rõ rệt là rất hiếm hoi dù Nhật Bản thường xuyên kiểm soát bóng và tạo ra thế trận nhỉnh hơn. Thụy Điển đã rút kinh nghiệm từ trận thua Hà Lan 1-5. Họ pressing rát khiến các cầu thủ kỹ thuật của Nhật Bản không có nhiều khoảng trống.

Cơ hội đầu tiên của Nhật Bản đến ở cuối hiệp 1. Keito Nakamura suýt ghi bàn với pha dứt điểm hiểm hóc hướng trái bóng về góc hiểm, nhưng pha bay người cản phá bằng một tay cực kỳ ngoạn mục của thủ môn Jacob Widell Zetterström đã giữ nguyên mành lưới cho Thụy Điển.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn. Ao Tanaka sớm có cơ hội với một cú sút đầy uy lực, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà. Tuy nhiên, sức ép liên tục của Nhật Bản cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 56. Ritsu Doan tung ra một đường chuyền chọc khe sắc bén, xé toang hàng phòng ngự Thụy Điển, tạo điều kiện thuận lợi để Daizen Maeda dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên của chân sút này kể từ tháng 9/2024.

Nhưng niềm vui của người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc chẳng kéo dài được bao lâu. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như không có gì đột biến, Anthony Elanga đã lên tiếng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Newcastle có pha đi bóng cắt từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút chân trái hình quả chuối tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm. Bàn thắng này đánh dấu trận thứ hai liên tiếp Elanga nổ súng tại giải đấu, đồng thời mở ra một giai đoạn cuối trận hấp dẫn.

Những phút sau đó chứng kiến sự vững vàng của hàng thủ hai bên, đặc biệt là Zion Suzuki. Thủ thành của Nhật Bản đã chơi đầy cảnh giác khi đổ người cản phá thành công cú dứt điểm hướng vào góc xa của Alexander Isak.

Khao khát tìm kiếm bàn thắng thứ hai khiến hệ thống phòng ngự của Thụy Điển đôi lúc bộc lộ sơ hở. Trong 10 phút cuối trận, Koki Ogawa bên phía Nhật Bản đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi anh không bị ai kèm trong vòng cấm nhưng lại đánh đầu hụt từ quả tạt bên cánh phải. Ở chiều ngược lại, Suzuki tiếp tục sắm vai người hùng khi từ chối những nỗ lực muộn màng của cả Elanga và Isak.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên ấn định tỷ số hòa 1-1, một kết quả làm hài lòng cả hai chiến tuyến. Thụy Điển vượt qua vòng bảng trong lần thứ 5 liên tiếp tham dự World Cup và đang chờ đợi xem đối thủ của mình ở vòng 32 đội là ai. Trong khi đó, Nhật Bản đành chấp nhận xếp thứ 2. Với việc cán đích ở vị trí thứ hai bảng F, họ sẽ phải chạm trán với nhà vô địch 5 lần thế giới - đội tuyển Brazil.