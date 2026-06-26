Paraguay và Australia chia điểm trong trận cầu 'ru ngủ'

Thế trận ru ngủ NHM nhưng là đủ để cả Australia và Paraguay vui mừng khi cả 2 có cùng 4 điểm. Australia xếp thứ 2 và đi tiếp. Paraguay đứng thứ 3 nhưng nhiều khả năng vẫn lọt vào nhóm dự vòng 1/16.
90'+3: Mauricio nhận được đường chuyền và anh thử vận may với cú sút tầm trung thấp hướng vào giữa khung thành. Thủ môn Patrick Beach đã cản phá thành công.
90': Jordan Bos khéo léo vượt qua hai hậu vệ và từ rìa vòng cấm, anh tung cú sút đi chệch cột dọc bên trái. Bóng đi ra ngoài sân và Paraguay có lẽ cảm ơn may mắn vì thoát thua ở tình huống này.
83': Jordan Bos đột phá nỗ lực, đưa bóng tiến gần vòng 5m50. Anh bị kèm rất chặt nên cú đá thiếu lực, bị hàng thủ Paraguay giải quyết dễ dàng.
82': Julio Enciso đi bóng mềm mại rồi dứt điểm. Bóng bật ra, sau đó anh dứt điểm tiếp nhưng bóng chệch cột.
76': Jordan Bos cố gắng rê bóng qua một cầu thủ đối phương. Anh chồng biên với đồng đội nhưng sau đó, bóng được phá ra rất nhanh. Tình huống này cho thấy Australia tiếp cận vòng cấm khó khăn thế nào.
70': Tốc độ trận đấu chỉ được đẩy cao trong vài phút đầu trước khi bị ghìm xuống ở nửa cuối hiệp 2. Hai đội trở lại sự quyết liệt, toan tính như thời gian đầu.
66': Hai đội còn 1/4 trận đấu để tiếp tục hy vọng ghi bàn.
63': Ajdin Hrustic nhận đường chuyền tốt và từ cự ly trung bình, anh tung ra cú sút khá tốt nhưng cú sút đã bị hậu vệ cản phá.
59': Nestory Irankunda đi vào khu vực không người, nhưng nỗ lực tấn công kết thúc với một tình huống vô duyên khi tiền đạo này nửa chuyền nửa sút đưa bóng ra cột cờ phạt góc.
54': Hậu vệ áo vàng bất ngờ chuyền về từ cự ly gần, đẩy thủ môn Beach vào tình thế ngặt nghèo. Rất may là thủ môn Australia đã kịp đẩy bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc. Beach sau đó đã lời qua tiếng lại với đồng đội.
51': Mauricio dẫn bóng đến sát rìa vòng cấm và tung cú sút về phía giữa khung thành, nhưng Patrick Beach đã cản phá thành công. Đây mới là tình huống dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên trong trận của Paraguay.
49': Nestory Irankunda ngã xuống trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ. Có lẽ do không có va chạm rõ ràng nên trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
45': Một hiệp đấu quá toan tính của 2 đội tuyển. Australia muốn tấn công nhưng không biết tấn công trong khi Paraguay thậm chí còn “ngại” lên bóng.
40': Sau thời gian nhún nhường, Paraguay bắt đầu kéo đội hình lên cao hơn. Có lẽ đây chỉ là cách đại diện Nam Mỹ hạn chế áp lực chứ tấn công áp đảo chưa bao giờ là thế mạnh của họ.
34': Cristian Volpato thực hiện quả đá phạt bằng cách chuyền bóng ngắn. Đồng đội của anh sau đó treo bóng vào rất thiếu chuẩn xác. Tình huống tiêu biểu cho thấy sự nghèo nàn ý tưởng từ Socceroos.
30': 2/3 thời gian đầu tiên của hiệp 1 đã kết thúc nhưng 2 đội vẫn chưa tạo ra bất cứ tình huống đáng chú ý nào. Chủ yếu bóng lăn qua lăn lại ở giữa sân.
25': Nhìn chung, không có nhiều điều để nói về quãng thời gian đã qua vì 2 đội thi đấu quá toan tính. Với họ, 1 điểm cũng là đủ để đi tiếp nên họ không có gì phải vội, đặc biệt là Paraguay.
21': Aiden O'Neill thực hiện đường chuyền chất lượng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã chặn được bóng và phá ra. Đây là pha bóng tiêu biểu cho thấy Australia chật vật thế nào. Họ hiếm khi có không gian xử lý bóng. Mỗi lần Australia định tạt bóng hay dứt điểm trước vòng cấm là cầu thủ Paraguay ập vào để chặn đứng.
15': Dù chưa tung ra pha dứt điểm nào nhưng Paraguay đang tạo ra sự an tâm rất cao. Đội bóng này chấp nhận chơi rát, chịu va đập khiến các pha lên bóng vốn không có nhiều đột biến của Australia bị bẻ gãy nhiều lần.
9': Aiden O'Neill tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng cú sút rất tệ. Trái bóng bay vọt xà ngang. Đây là pha dứt điểm thứ 2 của Australia trong khi Paraguay là con số 0.
4': Jackson Irvine bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Cú sút của anh hướng về cột dọc bên phải, nhưng thủ môn đã có một pha cứu thua xuất sắc bằng cú bay người cản phá.
Trong lịch sử tham dự các vòng chung kết World Cup, Australia chưa bao giờ đánh bại một đại diện nào đến từ Nam Mỹ (CONMEBOL), với thành tích nghèo nàn là 4 trận thua và chỉ kiếm được 1 trận hòa.
Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, Paraguay sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành được 2 chiến thắng ở vòng bảng sau 9 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong ngày khởi đầu chiến dịch World Cup 2026, Paraguay đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi để thua đậm 1-4 trước tuyển Mỹ. Dù sau đó họ đã xốc lại tinh thần và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt khi ngôi sao tấn công chủ lực Almiron nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận quyết đấu sắp tới.
Không có Almiron, hỏa lực của Paraguay chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, lịch sử cũng không ủng hộ khi đội bóng Nam Mỹ này chưa từng có tiền lệ thắng 2 trận vòng bảng ở bất kỳ một kỳ World Cup nào.
Về phía tuyển Australia, họ đang duy trì phong độ khá ổn định. Dù vừa để thua Mỹ 0-2 nhưng trước đó, Socceroos đã kịp bỏ túi 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ hiệu số bàn thắng bại bằng 0 (so với -2 của Paraguay), Australia đang xếp trên đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn cầm vé vào vòng knock-out, lần thứ hai liên tiếp làm được điều này sau VCK 2022, nơi họ chỉ gục ngã trước Argentina.
Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của đại diện AFC đang là khá đuối. Trước Mỹ, hàng công Socceroos bộc lộ vấn đề lớn khi chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích. Sự yếu kém ấy còn thể hiện rõ qua việc họ chỉ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng ở 2 trong 10 trận gần nhất, và phải nhận tới 5 thất bại trong quãng thời gian này.
Nhưng thách thức lớn nhất của họ là cái dớp quá khứ, bởi Australia chưa từng đánh bại bất kỳ một đại diện Nam Mỹ nào tại vòng chung kết World Cup (chỉ hòa 1 và thua tới 4). Australia thường là "sát thủ" của các đại diện châu Âu khi ghi họ thắng Đan Mạch, Thụy Sĩ và mới nhất là hạ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hễ gặp những đội Nam Mỹ vốn có đủ chất quái và sự mềm mại trong lối chơi thì Australia thường thua cuộc.
Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán. Một bên già dơ, đầy mưu mẹo, bên kia nhiệt huyết và có sức trẻ. Đội nào sẽ thắng để tự định đoạt số phận của mình?