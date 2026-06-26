Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Paraguay và Australia chia điểm trong trận cầu 'ru ngủ'

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Paraguay và Australia vừa trải qua 90 phút thi đấu thử thách NHM. Cả hai chơi bóng với tốc độ rất chậm và họ rời sân với tỷ số 0-0. Trận hòa 0-0 nằm trong toan tính của 2 đội. Australia xếp thứ 2 và đi tiếp. Trong khi đó, Paraguay đứng thứ 3 nhưng vẫn rộng cửa vào vòng trong.

foul Hết giờ

Thế trận ru ngủ NHM nhưng là đủ để cả Australia và Paraguay vui mừng khi cả 2 có cùng 4 điểm. Australia xếp thứ 2 và đi tiếp. Paraguay đứng thứ 3 nhưng nhiều khả năng vẫn lọt vào nhóm dự vòng 1/16.

ap26177132222798.jpg
report Australia thở phào nhẹ nhõm

90'+3: Mauricio nhận được đường chuyền và anh thử vận ​​may với cú sút tầm trung thấp hướng vào giữa khung thành. Thủ môn Patrick Beach đã cản phá thành công.

time Trận đấu có 5 phút bù giờ
report Quá tiếc cho Australia

90': Jordan Bos khéo léo vượt qua hai hậu vệ và từ rìa vòng cấm, anh tung cú sút đi chệch cột dọc bên trái. Bóng đi ra ngoài sân và Paraguay có lẽ cảm ơn may mắn vì thoát thua ở tình huống này.

report Không được, cú đá quá hiền

83': Jordan Bos đột phá nỗ lực, đưa bóng tiến gần vòng 5m50. Anh bị kèm rất chặt nên cú đá thiếu lực, bị hàng thủ Paraguay giải quyết dễ dàng.

ap26177132482843.jpg
report Paraguay có pha lên bóng tốt

82': Julio Enciso đi bóng mềm mại rồi dứt điểm. Bóng bật ra, sau đó anh dứt điểm tiếp nhưng bóng chệch cột.

australia-paraguay-3-5045.jpg
report Bóng chỉ luẩn quẩn ở ngoài vòng cấm

76': Jordan Bos cố gắng rê bóng qua một cầu thủ đối phương. Anh chồng biên với đồng đội nhưng sau đó, bóng được phá ra rất nhanh. Tình huống này cho thấy Australia tiếp cận vòng cấm khó khăn thế nào.

australia-paraguay-1-6859.jpg
report Vẫn chưa có bất kỳ tia sáng nào

70': Tốc độ trận đấu chỉ được đẩy cao trong vài phút đầu trước khi bị ghìm xuống ở nửa cuối hiệp 2. Hai đội trở lại sự quyết liệt, toan tính như thời gian đầu.

australia-paraguay-2-397.jpg
report Trận đấu trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước

66': Hai đội còn 1/4 trận đấu để tiếp tục hy vọng ghi bàn.

australia-paraguay-3-1764.jpg
report Không được

63': Ajdin Hrustic nhận đường chuyền tốt và từ cự ly trung bình, anh tung ra cú sút khá tốt nhưng cú sút đã bị hậu vệ cản phá.

report Rất khó hiểu

59': Nestory Irankunda đi vào khu vực không người, nhưng nỗ lực tấn công kết thúc với một tình huống vô duyên khi tiền đạo này nửa chuyền nửa sút đưa bóng ra cột cờ phạt góc.

australia-paraguay-2-522.jpg
report Các cầu thủ Australia lời qua tiếng lại

54': Hậu vệ áo vàng bất ngờ chuyền về từ cự ly gần, đẩy thủ môn Beach vào tình thế ngặt nghèo. Rất may là thủ môn Australia đã kịp đẩy bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc. Beach sau đó đã lời qua tiếng lại với đồng đội.

report Paraguay tung ra pha dứt điểm đầu tiên

51': Mauricio dẫn bóng đến sát rìa vòng cấm và tung cú sút về phía giữa khung thành, nhưng Patrick Beach đã cản phá thành công. Đây mới là tình huống dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên trong trận của Paraguay.

australia-paraguay-1-336.jpg
report Không có penalty cho Australia

49': Nestory Irankunda ngã xuống trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ. Có lẽ do không có va chạm rõ ràng nên trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

45': Một hiệp đấu quá toan tính của 2 đội tuyển. Australia muốn tấn công nhưng không biết tấn công trong khi Paraguay thậm chí còn “ngại” lên bóng.

ap26177086474267.jpg
report Paraguay bắt đầu lên bóng

40': Sau thời gian nhún nhường, Paraguay bắt đầu kéo đội hình lên cao hơn. Có lẽ đây chỉ là cách đại diện Nam Mỹ hạn chế áp lực chứ tấn công áp đảo chưa bao giờ là thế mạnh của họ.

australia-paraguay-1-5290.jpg
report Rất nghèo nàn ý tưởng

34': Cristian Volpato thực hiện quả đá phạt bằng cách chuyền bóng ngắn. Đồng đội của anh sau đó treo bóng vào rất thiếu chuẩn xác. Tình huống tiêu biểu cho thấy sự nghèo nàn ý tưởng từ Socceroos.

australia-paraguay-4-7915.jpg
report Chưa có cơ hội nào từ 2 bên

30': 2/3 thời gian đầu tiên của hiệp 1 đã kết thúc nhưng 2 đội vẫn chưa tạo ra bất cứ tình huống đáng chú ý nào. Chủ yếu bóng lăn qua lăn lại ở giữa sân.

australia-paraguay-3-8728.jpg
report Hai đội trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước

25': Nhìn chung, không có nhiều điều để nói về quãng thời gian đã qua vì 2 đội thi đấu quá toan tính. Với họ, 1 điểm cũng là đủ để đi tiếp nên họ không có gì phải vội, đặc biệt là Paraguay.

australia-paraguay-2.jpg
report Rất khó khăn cho Australia

21': Aiden O'Neill thực hiện đường chuyền chất lượng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã chặn được bóng và phá ra. Đây là pha bóng tiêu biểu cho thấy Australia chật vật thế nào. Họ hiếm khi có không gian xử lý bóng. Mỗi lần Australia định tạt bóng hay dứt điểm trước vòng cấm là cầu thủ Paraguay ập vào để chặn đứng.

australia-paraguay-3.jpg
report Paraguay đang chơi rất chủ động

15': Dù chưa tung ra pha dứt điểm nào nhưng Paraguay đang tạo ra sự an tâm rất cao. Đội bóng này chấp nhận chơi rát, chịu va đập khiến các pha lên bóng vốn không có nhiều đột biến của Australia bị bẻ gãy nhiều lần.

australia-paraguay-4.jpg
report Australia lại dứt điểm

9': Aiden O'Neill tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng cú sút rất tệ. Trái bóng bay vọt xà ngang. Đây là pha dứt điểm thứ 2 của Australia trong khi Paraguay là con số 0.

report Không được

4': Jackson Irvine bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Cú sút của anh hướng về cột dọc bên phải, nhưng thủ môn đã có một pha cứu thua xuất sắc bằng cú bay người cản phá.

australia-paraguay-1.jpg
foul Trận đấu bắt đầu
report Hai đội cử hành các nghi thức trước khi bước vào trận
5um2bozb25pmbpgctmc4ajlx2q.jpg
report NHM 2 đội đang rất sẵn sàng cho trận đấu, một trận đấu mà cả 2 đều muốn giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp
inside-01-fans-turkey-paraguay-world-cup-copy.jpg
260619-turkiye-vs-paraguay-09-jp-1600x900-1.jpg
inside-04-fans-turkey-paraguay-world-cup-1024x732.jpg
22e2cfbca10cdb49687a34a8f18ddebd.jpg
ap26171598988725.jpg
bng-l-worldcup-0621-128.jpg
report Đội hình ra sân của 2 đội
capture.png
report Cái dớp Nam Mỹ của Australia

Trong lịch sử tham dự các vòng chung kết World Cup, Australia chưa bao giờ đánh bại một đại diện nào đến từ Nam Mỹ (CONMEBOL), với thành tích nghèo nàn là 4 trận thua và chỉ kiếm được 1 trận hòa.

australia-3.jpg
report Cột mốc lịch sử đợi Paraguay

Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, Paraguay sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành được 2 chiến thắng ở vòng bảng sau 9 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1-758.jpg

Trong ngày khởi đầu chiến dịch World Cup 2026, Paraguay đã phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi để thua đậm 1-4 trước tuyển Mỹ. Dù sau đó họ đã xốc lại tinh thần và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt khi ngôi sao tấn công chủ lực Almiron nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận quyết đấu sắp tới.

Không có Almiron, hỏa lực của Paraguay chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, lịch sử cũng không ủng hộ khi đội bóng Nam Mỹ này chưa từng có tiền lệ thắng 2 trận vòng bảng ở bất kỳ một kỳ World Cup nào.

Về phía tuyển Australia, họ đang duy trì phong độ khá ổn định. Dù vừa để thua Mỹ 0-2 nhưng trước đó, Socceroos đã kịp bỏ túi 3 điểm nhờ chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ hiệu số bàn thắng bại bằng 0 (so với -2 của Paraguay), Australia đang xếp trên đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn cầm vé vào vòng knock-out, lần thứ hai liên tiếp làm được điều này sau VCK 2022, nơi họ chỉ gục ngã trước Argentina.

1-9706.jpg

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của đại diện AFC đang là khá đuối. Trước Mỹ, hàng công Socceroos bộc lộ vấn đề lớn khi chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích. Sự yếu kém ấy còn thể hiện rõ qua việc họ chỉ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng ở 2 trong 10 trận gần nhất, và phải nhận tới 5 thất bại trong quãng thời gian này.

Nhưng thách thức lớn nhất của họ là cái dớp quá khứ, bởi Australia chưa từng đánh bại bất kỳ một đại diện Nam Mỹ nào tại vòng chung kết World Cup (chỉ hòa 1 và thua tới 4). Australia thường là "sát thủ" của các đại diện châu Âu khi ghi họ thắng Đan Mạch, Thụy Sĩ và mới nhất là hạ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hễ gặp những đội Nam Mỹ vốn có đủ chất quái và sự mềm mại trong lối chơi thì Australia thường thua cuộc.

Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó đoán. Một bên già dơ, đầy mưu mẹo, bên kia nhiệt huyết và có sức trẻ. Đội nào sẽ thắng để tự định đoạt số phận của mình?

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Paraguay #Australia #World Cup 2026 #trực tiếp bóng đá #Paraguay vs Australia #trực tiếp Paraguay vs Australia #trực tiếp WC

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe