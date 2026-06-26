Lời từ biệt muộn màng của Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Bàn thắng của Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 90+7 vào lưới Mỹ cũng muộn màng như chính nỗ lực của họ ở giải đấu năm nay. Pha lập công ấy chỉ đem về cho Thổ Nhĩ Kỳ một thắng lợi làm lời chia tay World Cup 2026, bởi trước đó họ đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Trận đấu tại sân SoFi diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đã biết trước số phận của mình. Mỹ chắc chắn đứng đầu bảng, còn Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Thế nhưng, cuộc đối đầu tưởng như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục lại trở thành một trong những trận cầu hấp dẫn nhất của bảng D.

Đội chủ nhà khởi đầu như mơ khi Austin Trusty đánh dấu trận đấu đáng nhớ bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Mỹ. Trung vệ đang khoác áo Celtic thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi đệm bóng cận thành mở tỷ số ngay từ phút thứ 3.

Guler cân bằng tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Niềm vui của người Mỹ không kéo dài lâu. Chỉ ít phút sau, tài năng trẻ Arda Guler đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành chính xác. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 sau hai trận liên tiếp tịt ngòi trước Australia và Paraguay.

Bàn gỡ giúp đại diện châu Âu chơi tự tin hơn. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sức ép và từng đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 30 sau pha lập công của Weston McKennie. Tuy nhiên, niềm vui của tiền vệ này nhanh chóng bị dập tắt khi VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

Bước ngoặt đến chỉ chưa đầy một phút sau. Từ một pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Orkun Kokcu băng xuống dứt điểm gọn gàng, giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu vượt lên dẫn trước. Sau hai thất bại liên tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng tìm được những khoảnh khắc tích cực trong lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 2002.

Tuy nhiên, Mỹ không mất nhiều thời gian để đáp trả. Ngay đầu hiệp hai, Sebastian Berhalter tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ để tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, quân bình tỷ số 2-2. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia.

Bàn gỡ mở ra giai đoạn Mỹ chiếm ưu thế rõ rệt. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội. Christian Pulisic, được tung vào sân từ băng ghế dự bị, trở thành tâm điểm của sức ép ấy.

Ngôi sao đang khoác áo AC Milan hai lần tiến rất gần bàn thắng. Đầu tiên là cú dứt điểm buộc thủ môn Ugurcan Cakir phải thực hiện pha cứu thua xuất thần ở phút 64. Sau đó, chính Pulisic khiến khán giả trên sân bật dậy khi đưa bóng đi trúng cột dọc trước khi bỏ lỡ thêm một cơ hội khác với cú sút chệch khung thành trong gang tấc.

Khi thế trận dường như đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, kịch tính bất ngờ xuất hiện ở những giây bù giờ cuối cùng. Phút 90+7, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Kaan Ayhan xuất hiện đúng lúc để đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng pha chạm bóng cuối cùng của trận đấu.

Kaan Ayhan ấn định thắng lợi 3-2 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ.

Bàn thắng ấy không thể thay đổi thực tế rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại từ trước khi bóng lăn. Nhưng nó vẫn giúp đại diện châu Âu khép lại kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 2002 bằng một kỷ niệm đáng nhớ: đánh bại đội đồng chủ nhà ngay trên đất Mỹ.

Với đội chủ nhà, thất bại này chấm dứt chuỗi trận bất bại tại giải. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mauricio Pochettino vẫn có thể hài lòng khi kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu và thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được của một đội tuyển Mỹ tại một kỳ World Cup với 8 pha lập công. Phía trước họ sẽ là cuộc chạm trán Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16.