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BLV Vũ Quang Huy nhận định bất ngờ về Lionel Messi và Argentina

Vĩnh Xuân

TPO - Messi đầy tài năng nhưng Argentina có thể khó vào tới bán kết World Cup 2026, theo BLV Vũ Quang Huy.

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BLV Vũ Quang Huy cho rằng Argentina chưa gặp "thuốc thử" đủ mạnh ở vòng bảng World Cup 2026

"Lionel Messi là thiên tài bóng đá, thật khó tin anh ấy vẫn có thể chơi bóng như vậy ở tuổi 38. Tuy nhiên ở khía cạnh tập thể, tôi cho rằng Argentina không thuộc nhóm ứng viên lớn nhất có thể vào tới bán kết World Cup"-BLV Vũ Quang Huy nhận xét.

Tại bảng J, Argentina đã sớm giành vé với 2 trận toàn thắng trước Algeria (3-0) và Áo (2-0). Cả 5 bàn thắng đều được ghi do công của ngôi sao Lionel Messi. Cựu tiền đạo Barca lập kỷ lục với 1 hat-trick ở trận thắng Algeria và sau đó là cú "đúp" vào lưới Áo.

Theo BLV Vũ Quang Huy, Lionel Messi vẫn là điểm tựa và hy vọng lớn nhất của Argentina nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào anh cũng là điểm yếu của nhà đương kim vô địch.

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"Tôi không đánh giá cao lối chơi tập thể và chiến thuật của Argentina. Họ cũng chưa gặp đối thủ nào thực sự xứng tầm để đánh giá đúng chất lượng ở giải đấu năm nay. Theo Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha là những đội có thực lực, có khả năng càng vào sâu sẽ càng hay"-BLV Vũ Quang Huy nhận định.

Argentina đang là đương kim vô địch sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở trận chung kết World Cup 2022 (Qatar). Ở lượt trận cuối, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp Jordan, đội đang xếp cuối bảng và chưa có điểm nào.

Vĩnh Xuân
#World Cup bảng J #Argentina #Lionel Messi #BLV Vũ Quang Huy

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