Nhận định Cape Verde vs Saudi Arabia, 07h00 ngày 27/6: Cơ hội lịch sử cho ‘Cá mập xanh’

TPO - Nhận định bóng đá Cape Verde vs Saudi Arabia, 07h00 ngày 27/6, bảng H World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong lần đầu dự World Cup, Cape Verde đã gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay. Bây giờ, đội bóng có biệt danh “Cá mập xanh” chỉ còn cách tấm vé knock-out lịch sử một chiến thắng.

Nhận định trước trận Cape Verde vs Saudi Arabia

Cape Verde đang là một trong những bất ngờ thú vị nhất tại giải đấu lần này. Trong lần đầu tiên giành quyền tham dự một kỳ World Cup, đại diện châu Phi đã khiến tất cả phải ngả mũ khi cầm chân ông lớn Tây Ban Nha với tỷ số hòa không bàn thắng ở trận ra quân, trước khi tiếp tục có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục 2-2 với Uruguay.

Với 2 điểm trong tay cùng hiệu số bàn thắng bại cân bằng (0), đội bóng có biệt danh"Cá mập xanh" đang tạm xếp thứ 3 chỉ vì kém Uruguay duy nhất một chỉ số phụ: số bàn thắng ghi được (2 bàn so với 3 bàn của đại diện Nam Mỹ). Vì thế, cơ hội đi tiếp lúc này đang tràn trề với Cape Verde.

Cape Verde đã xuất sắc cầm hòa hai thế lực lớn là Tây Ban Nha và Uruguay.

Về mặt lý thuyết, Cape Verde thậm chí có thể đứng đầu bảng H nếu họ đánh bại Saudi Arabia với cách biệt từ 5 bàn trở lên, đồng thời Tây Ban Nha hòa Uruguay. Nhưng ngay cả khi không cần kịch bản điên rồ đó, một chiến thắng tối thiểu trước Saudi Arabia cũng là quá đủ để đảm bảo cho thầy trò HLV Bubista một suất vững chắc trong top 2 để tiến thẳng vào vòng knockout.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia đang ở vào thế chân tường khó khăn hơn rất nhiều. Đại diện châu Á mở màn giải đấu tương đối thuận lợi bằng trận hòa 1-1 trước Uruguay, nhưng thảm bại 0-4 trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai đã đẩy họ xuống vị trí bét bảng.

Với chỉ 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại lên tới -4, đoàn quân của HLV Georgios Donis buộc phải thắng bằng mọi giá nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, dù là với tư cách nhì bảng hay một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Một kết quả hòa trong trận đấu này gần như sẽ loại cả hai đội, bởi 2 điểm là không đủ để Cape Verde cạnh tranh tấm vé vớt, trong khi Saudi Arabia chắc chắn bị loại. Chính bối cảnh "không còn gì để mất" này hứa hẹn khiến trận đấu tại sân NRG Stadium thành một cuộc sinh tử chiến cực kỳ hấp dẫn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Cape Verde vs Saudi Arabia

Phong độ gần đây của Cape Verde đang mang lại những tín hiệu vô cùng lạc quan cho người hâm mộ nước nhà. Dù chưa thắng tại vòng bảng World Cup, nhưng màn trình diễn của họ trước hai thế lực bóng đá thế giới là Tây Ban Nha và Uruguay đã chứng minh thực lực đáng gờm của đội bóng này.

Sự đa dạng trong lối chơi là vũ khí nguy hiểm nhất của Cape Verde: họ có thể chơi phòng ngự lùi sâu kiên cường như trận gặp Tây Ban Nha, nhưng cũng sẵn sàng dâng cao tấn công mạnh mẽ khi bị Uruguay dẫn trước.

Điểm tựa của Cape Verde nằm ở sự cơ động và tốc độ của các mũi nhọn trên hàng công như Nuno da Costa hay đội trưởng Ryan Mendes. Lối chơi trực diện dựa trên những đường chuyền nhanh và trực diện, cùng với năng lượng hừng hực của họ sẽ là bài toán nan giải cho hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khả năng tận dụng thời cơ và dứt điểm sắc bén vẫn là điều mà HLV Bubista cần các học trò cải thiện.

Trong khi đó, phong độ của Saudi Arabia lại dấy lên nhiều nỗi lo ngại. Trận thua đậm trước Tây Ban Nha đã phơi bày điểm yếu chết người của "Chim ưng xanh" trong khâu chống phản công và bọc lót khi đối phương bất ngờ chuyển trạng thái và đẩy cao tốc độ. Hệ thống phòng ngự của họ dễ dàng bị tổn thương và chia cắt khi gặp phải những đội bóng có lối chơi nhanh và pressing tầm cao.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ ở bất kỳ cấp độ giải đấu chính thức nào. Trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026 này sẽ là chương đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa bóng đá Cape Verde và Saudi Arabia. Nhưng trong lần gần nhất gặp một đội châu Phi, gặp Senegal, đoàn quân của HLV Donis đã rời sân với kết quả 0-0.

Thông tin lực lượng Cape Verde vs Saudi Arabia

Về mặt lực lượng, Cape Verde sẽ phải chịu một tổn thất không nhỏ ở hàng phòng ngự khi hậu vệ Sidny Lopes bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng sau trận gặp Uruguay. Sự vắng mặt này buộc HLV Bubista phải có sự điều chỉnh, và nhiều khả năng Joao Paulo sẽ là người được lựa chọn để trám vào vị trí hậu vệ cánh trái.

Bên cạnh đó, khả năng ra sân của bộ đôi Telmo Arcanjo (chấn thương gân kheo) và Jovane Cabral (vết bầm do va chạm) vẫn còn bỏ ngỏ và cần phải trải qua các bài kiểm tra y tế cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, Cape Verde vẫn sở hữu những quân bài quan trọng khác trên hàng công như Gilson Benchimol, người được dự đoán sẽ tiếp tục lĩnh xướng vị trí trung phong cắm, cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ nhạc trưởng Ryan Mendes bên hành lang phải.

Lối chơi giàu sức mạnh và trực diện của Cape Verde (áo đỏ) có thể gây ra khó khăn lớn cho bất cứ đối thủ nào,

Phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia không có bất kỳ tổn thất nào về mặt lực lượng do chấn thương mới hay thẻ phạt. HLV Georgios Donis dự kiến sẽ giữ nguyên bộ khung đá chính đã vận hành từ đầu giải để đảm bảo sự gắn kết, đồng thời có thể thực hiện một vài thay đổi nhỏ ở khu trung tuyến.

Mohamed Kanno nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát để tăng cường sức mạnh cơ bắp và khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Ở các vị trí vệ tinh, Mohammed Abu Al-Shamat có thể được trao cơ hội đá chính, trong khi Firas Al-Buraikan - tiền đạo đã có 16 pha lập công cho đội tuyển quốc gia - vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của đại diện châu Á, sát cánh cùng ngôi sao kỳ cựu Salem Al Dawsari.

Nhìn chung, sự ổn định lực lượng là ưu thế duy nhất của Saudi Arabia trong trận này. Trong khi, dù tổn thất nhân sự nhưng sự biến hóa mà Cape Verde thể hiện trong 2 trận trước là cơ sở để những người hâm mộ trung lập tin rằng, cơ hội chiến thắng vẫn nghiêng nhẹ về đại diện châu Phi.

Đội hình dự kiến Cape Verde vs Saudi Arabia

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues; Benchimol

Saudi Arabia: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Shamat, N Al-Dawsari, Kanno, S Al-Dawsari; Al-Buraikan

Dự đoán tỷ số: Cape Verde 2 - 1 Saudi Arabia