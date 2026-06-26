Xác định 20 đội giành vé vào thẳng knock-out World Cup

TPO - Sau loạt trận ngày 26/6, đã xác định 20 cái tên đi tiếp vào vòng 2. Bên cạnh Nhật Bản, Liên đoàn Bóng đá châu Á có thêm đại diện vượt qua vòng bảng World Cup 2026 là Australia.

Tính đến sáng 26/6 (giờ Hà Nội), 6 bảng đấu ở World Cup 2026 đã hạ màn và xác định 12 đội tuyển giành vé trực tiếp vào vòng 1/16 gồm: Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Brazil, Morocco, Mỹ, Australia, Đức, Bờ Biển Ngà, Hà Lan và Nhật Bản. Ở các bảng còn lại, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia cũng đã chắc chắn vào thẳng.

Ở World Cup 2026, FIFA tạo thêm cơ hội cho 8/12 đội tuyển xếp thứ ba có thành tích tốt. Dựa vào cục diện hiện tại, nhóm đội thứ 3 giành 4 điểm gồm Bosnia, Paraguay, Ecuador và Thụy Điển chắc suất vượt qua vòng loại.

Nhìn lại 6 bảng đấu từ A-F, bất ngờ xảy ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đứng bét bảng. Trận thắng Mỹ ở lượt cuối chỉ còn mang giá trị tinh thần với Arda Guler và các đồng đội. Tại bảng A, Hàn Quốc tự bắn vào chân mình vì trận thua Nam Phi. Chỉ cần một điểm, Son Heung-min và đồng đội sẽ đi tiếp nhưng họ không làm được.

Mexico là đội duy nhất tính đến lúc này tiến vào vòng 32 đội với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, nhóm đội gồm Nam Phi, Canada, Australia vượt qua vòng bảng với 4 điểm và hành trình của họ đều chông gai trước khi hoàn thành mục tiêu trong sự vỡ òa.

Vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục với các cặp trận còn lại của bảng I, H và G. Tại bảng I, Pháp và Na Uy đã chắc suất đi tiếp, giờ đối đầu nhau để phân định ngôi đầu. Đến bảng J, Argentina đã chắc chắn dẫn đầu; Áo và Algeria sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng.

Bồ Đào Nha và Colombia đối đầu trực tiếp để phân định ngôi nhất bảng K. Có xác suất rất nhỏ Bồ Đào Nha rơi xuống thứ ba, đó là thua Colombia và CHDC Congo thắng đậm Uzbekistan.