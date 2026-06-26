Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ bờ vực bị loại đến kỳ tích lịch sử: Ecuador viết cổ tích ở World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Chỉ trong ít ngày, Ecuador đã đi từ nỗi thất vọng đến niềm hân hoan tột độ. Màn ngược dòng đánh bại Đức không chỉ đưa La Tri vào vòng knock-out với tư cách đội xếp thứ ba xuất sắc mà còn giúp HLV Beccacece hoàn tất cuộc hồi sinh ngoạn mục sau những áp lực tưởng chừng không thể vượt qua.

Từ bờ vực bị loại đến màn lội ngược dòng lịch sử

Chỉ sau 90 phút trước Đức, bầu không khí u ám bao trùm tuyển Ecuador đã được thay thế bằng niềm hân hoan tột độ. Chiến thắng lội ngược dòng không chỉ đưa La Tri vào vòng knock-out World Cup 2026 mà còn giúp HLV Sebastian Beccacece hoàn tất màn "lột xác" ngoạn mục sau những ngày chìm trong chỉ trích.

Cơn ác mộng World Cup của Ecuador đã khép lại theo cách không ai dám nghĩ tới. Bị Đức chọc thủng lưới từ sớm ở lượt trận cuối bảng E, đại diện Nam Mỹ vẫn kiên trì chiến đấu để gỡ hoà, trước khi Gonzalo Plata ghi bàn quyết định ở phút 77, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Chiến thắng quý giá giúp Ecuador khép lại vòng bảng với 4 điểm và giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

ap26176799469579.jpg
ap26176800175960.jpg
HLV Sebastian Beccacece ăn mừng cùng các học trò sau chiến thắng.

Trên khán đài sân New York New Jersey, hàng chục nghìn CĐV Ecuador phủ kín sắc vàng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Dưới sân, nhiều cầu thủ đổ gục xuống mặt cỏ trong niềm hạnh phúc, còn HLV Sebastian Beccacece không giấu nổi cảm xúc sau khi cùng các học trò làm nên kỳ tích.

Khó ai có thể hình dung khung cảnh ấy chỉ một ngày sau khi chính HLV Beccacece thừa nhận ông gần như đã đánh mất niềm tin từ người hâm mộ.

Ecuador bước vào World Cup với rất nhiều kỳ vọng sau chiến dịch vòng loại thành công, chỉ xếp sau Argentina và sở hữu chuỗi 19 trận bất bại. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi họ bất ngờ thua Bờ Biển Ngà ở trận ra quân.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn khi Ecuador bị Curacao cầm hòa 0-0. Dù tung ra tới 28 cú dứt điểm và tạo ra hàng loạt cơ hội, La Tri vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Áp lực vì thế đổ dồn lên HLV Beccacece, người phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội và sa thải từ chính các CĐV nhà.

Thậm chí, ở trận gặp Curacao, gia đình của vị chiến lược gia người Argentina còn xảy ra tranh cãi với người hâm mộ trên khán đài.

Nhưng chỉ ít ngày sau, tất cả đã thay đổi.

HLV Beccacece rũ bỏ áp lực, Ecuador viết lịch sử sau 20 năm

Mỗi bàn thắng của Ecuador trước Đức đều kéo theo những màn ăn mừng đầy cảm xúc của HLV Beccacece bên ngoài đường biên. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông còn leo lên khu vực khán đài để ôm chầm lấy các CĐV trong niềm vui vỡ òa trước khi được đám đông vây quanh chia vui.

Trở lại mặt sân, HLV Beccacece nhảy múa theo giai điệu ca khúc Empire State of Mind khi Ecuador chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên sau 20 năm.

"Mọi người hãy tiếp tục đoàn kết. Đó chính là điều chúng tôi đã làm hôm nay", HLV Beccacece chia sẻ sau trận đấu.

ap26176801509521.jpg
ap26176803472021.jpg

Chiến thắng trước Đức cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Ecuador. Tròn hai thập kỷ trước, họ từng nhận thất bại 0-3 trước chính đối thủ này tại World Cup.

Lần tái ngộ trên đất Mỹ đã trở thành màn "phục hận" ngọt ngào khi La Tri không chỉ đánh bại nhà vô địch thế giới bốn lần mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Khi được hỏi tấm vé vào vòng knock-out có ý nghĩa thế nào với bản thân, HLV Beccacece chỉ mỉm cười: "Điều đó không phải có ý nghĩa gì với tôi. Quan trọng là nó có ý nghĩa như thế nào với người dân Ecuador. Hãy để họ tận hưởng khoảnh khắc này".

Nói xong, ông lặng lẽ rời khu vực phỏng vấn, nhường lại sân khấu cho những người hâm mộ Ecuador đang sống trong một ngày không thể nào quên.

Trọng Đạt
#Ecuador #World Cup 2026 #Bóng đá #Kỳ tích #HLV Beccacece #Vòng knock-out

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe