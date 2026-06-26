Từ bờ vực bị loại đến kỳ tích lịch sử: Ecuador viết cổ tích ở World Cup 2026

TPO - Chỉ trong ít ngày, Ecuador đã đi từ nỗi thất vọng đến niềm hân hoan tột độ. Màn ngược dòng đánh bại Đức không chỉ đưa La Tri vào vòng knock-out với tư cách đội xếp thứ ba xuất sắc mà còn giúp HLV Beccacece hoàn tất cuộc hồi sinh ngoạn mục sau những áp lực tưởng chừng không thể vượt qua.

Từ bờ vực bị loại đến màn lội ngược dòng lịch sử

Chỉ sau 90 phút trước Đức, bầu không khí u ám bao trùm tuyển Ecuador đã được thay thế bằng niềm hân hoan tột độ. Chiến thắng lội ngược dòng không chỉ đưa La Tri vào vòng knock-out World Cup 2026 mà còn giúp HLV Sebastian Beccacece hoàn tất màn "lột xác" ngoạn mục sau những ngày chìm trong chỉ trích.

Cơn ác mộng World Cup của Ecuador đã khép lại theo cách không ai dám nghĩ tới. Bị Đức chọc thủng lưới từ sớm ở lượt trận cuối bảng E, đại diện Nam Mỹ vẫn kiên trì chiến đấu để gỡ hoà, trước khi Gonzalo Plata ghi bàn quyết định ở phút 77, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Chiến thắng quý giá giúp Ecuador khép lại vòng bảng với 4 điểm và giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Sebastian Beccacece ăn mừng cùng các học trò sau chiến thắng.

Trên khán đài sân New York New Jersey, hàng chục nghìn CĐV Ecuador phủ kín sắc vàng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Dưới sân, nhiều cầu thủ đổ gục xuống mặt cỏ trong niềm hạnh phúc, còn HLV Sebastian Beccacece không giấu nổi cảm xúc sau khi cùng các học trò làm nên kỳ tích.

Khó ai có thể hình dung khung cảnh ấy chỉ một ngày sau khi chính HLV Beccacece thừa nhận ông gần như đã đánh mất niềm tin từ người hâm mộ.

Ecuador bước vào World Cup với rất nhiều kỳ vọng sau chiến dịch vòng loại thành công, chỉ xếp sau Argentina và sở hữu chuỗi 19 trận bất bại. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi họ bất ngờ thua Bờ Biển Ngà ở trận ra quân.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn khi Ecuador bị Curacao cầm hòa 0-0. Dù tung ra tới 28 cú dứt điểm và tạo ra hàng loạt cơ hội, La Tri vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Áp lực vì thế đổ dồn lên HLV Beccacece, người phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội và sa thải từ chính các CĐV nhà.

Thậm chí, ở trận gặp Curacao, gia đình của vị chiến lược gia người Argentina còn xảy ra tranh cãi với người hâm mộ trên khán đài.

Nhưng chỉ ít ngày sau, tất cả đã thay đổi.

HLV Beccacece rũ bỏ áp lực, Ecuador viết lịch sử sau 20 năm

Mỗi bàn thắng của Ecuador trước Đức đều kéo theo những màn ăn mừng đầy cảm xúc của HLV Beccacece bên ngoài đường biên. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông còn leo lên khu vực khán đài để ôm chầm lấy các CĐV trong niềm vui vỡ òa trước khi được đám đông vây quanh chia vui.

Trở lại mặt sân, HLV Beccacece nhảy múa theo giai điệu ca khúc Empire State of Mind khi Ecuador chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên sau 20 năm.

"Mọi người hãy tiếp tục đoàn kết. Đó chính là điều chúng tôi đã làm hôm nay", HLV Beccacece chia sẻ sau trận đấu.

Chiến thắng trước Đức cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Ecuador. Tròn hai thập kỷ trước, họ từng nhận thất bại 0-3 trước chính đối thủ này tại World Cup.

Lần tái ngộ trên đất Mỹ đã trở thành màn "phục hận" ngọt ngào khi La Tri không chỉ đánh bại nhà vô địch thế giới bốn lần mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Khi được hỏi tấm vé vào vòng knock-out có ý nghĩa thế nào với bản thân, HLV Beccacece chỉ mỉm cười: "Điều đó không phải có ý nghĩa gì với tôi. Quan trọng là nó có ý nghĩa như thế nào với người dân Ecuador. Hãy để họ tận hưởng khoảnh khắc này".

Nói xong, ông lặng lẽ rời khu vực phỏng vấn, nhường lại sân khấu cho những người hâm mộ Ecuador đang sống trong một ngày không thể nào quên.