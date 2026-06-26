Nhận định Ai Cập vs Iran, 10h00 ngày 27/6: Căng như dây đàn

TPO - Nhận định bóng đá Ai Cập vs Iran, Bảng G World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu cuối cùng của bảng G hứa hẹn vô cùng căng thẳng, nhưng liệu bản lĩnh của Salah và các đồng đội có đủ để giúp Ai Cập bảo vệ ngôi đầu trước sức ép từ Iran?

Ai Cập vs Iran.

Nhận định Ai Cập vs Iran

Trước khi giải đấu khởi tranh, không nhiều người đánh giá cao khả năng tạo bất ngờ của Ai Cập. Tuy nhiên, những gì đội bóng của HLV Hossam Hassan thể hiện trong hai lượt trận đầu tiên đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ở trận mở màn, Ai Cập thi đấu kỷ luật và giành được trận hòa 1-1 trước Bỉ.

Kết quả mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp các cầu thủ Ai Cập tự tin hơn trước khi bước vào trận đấu với New Zealand. Trước đại diện châu Đại Dương, Ai Cập thể hiện sự vượt trội về chất lượng nhân sự lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Chiến thắng 3-1 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn giúp họ vươn lên vị trí dẫn đầu bảng G trước lượt trận cuối cùng.

Chiến thắng tưng bừng của Ai Cập trước New Zealand.

Lúc này, cánh cửa vào vòng 32 đội đã mở rộng với Ai Cập. Chỉ cần giành thêm một điểm trước Iran, họ chắc chắn hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nếu giành chiến thắng, đội bóng Bắc Phi thậm chí có thể tiến vào vòng tiếp theo với tư cách đội nhất bảng. Đó sẽ là thành tích mang ý nghĩa lịch sử. Kể từ lần góp mặt tại World Cup 1990, Ai Cập chưa từng một lần vượt qua vòng bảng.

Nhắc đến Ai Cập, cái tên nổi bật nhất đương nhiên vẫn là Mohamed Salah. Ngôi sao của Liverpool đang cho thấy vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sau hai lượt trận đầu tiên, Salah đã trực tiếp góp công vào 3 bàn thắng của đội tuyển với 1 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo. Trong bối cảnh đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định, kinh nghiệm của Salah tại những sân khấu lớn sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Chỉ cần ngôi sao này có một ngày thi đấu đúng phong độ, Ai Cập hoàn toàn đủ khả năng giải quyết trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, hành trình của Iran tại Bắc Mỹ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự suôn sẻ. Trong trận ra quân gặp New Zealand, Iran gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ. Họ hai lần bị dẫn trước và phải rất vất vả mới giữ lại được trận hòa 2-2.

Dù vậy, màn trình diễn ấy cũng cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen của đội bóng Tây Á. Khả năng không bỏ cuộc và luôn biết cách tìm kiếm bàn thắng ở những thời điểm khó khăn là điểm mạnh của Iran Ở lượt trận thứ hai, Iran tiếp tục gây ấn tượng khi đối đầu Bỉ. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian, họ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự. Trận hòa 0-0 giúp họ giành thêm một điểm quý giá và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Khác với Ai Cập, Iran bước vào lượt trận cuối với ít lựa chọn hơn. Hai trận hòa liên tiếp chưa đủ để tạo ra lợi thế rõ rệt trên bảng xếp hạng. Với 2 điểm trong tay, Iran vẫn đứng trước nguy cơ bị loại nếu không giành chiến thắng ở trận đấu này. Kịch bản khiến đội bóng của HLV Amir Ghalenoei lo lắng nhất là việc Bỉ đánh bại New Zealand. Nếu điều đó xảy ra, một trận hòa trước Ai Cập có thể không đủ để đưa Iran vào vòng trong.

Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ.

Chính vì thế, đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi chủ động hơn thường lệ. Họ cần tìm kiếm bàn thắng và không thể chỉ tập trung phòng ngự như ở trận gặp Bỉ. Điều đó hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận cởi mở, đồng thời khiến hàng thủ Iran đối mặt với nhiều rủi ro trước tốc độ phản công của Ai Cập.

Xét về mặt tâm lý, Ai Cập là đội có lợi thế lớn hơn. Họ không chịu quá nhiều áp lực và hoàn toàn có thể chơi theo cách mình mong muốn. Đội bóng Bắc Phi nhiều khả năng sẽ duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên kiểm soát không gian thay vì dâng cao tấn công. Ai Cập đang sở hữu phong độ ổn định hơn cùng tâm lý thoải mái hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, Iran là đối thủ không dễ bị đánh bại khi họ đã trải qua 5 trận liên tiếp không thua trên mọi đấu trường.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ai Cập vs Iran

Ai Cập đạt thành tích thắng 4, hòa 3, thua 3 trong năm nay.

Iran bất bại 5 trận liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng. Iran mới chỉ nhận 1 thất bại sau 6 trận đấu trong năm 2026.

Hai đội chưa từng đối đầu với nhau.

Thông tin lực lượng Ai Cập vs Iran

Ai Cập thiếu Hossam Abdelmaguid do chấn thương. Hamdy Fathy bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Iran có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Ai Cập vs Iran

Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

Iran (5-4-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.

Dự đoán tỷ số: Ai Cập 1-1 Iran