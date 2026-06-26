Nhận định Uruguay vs Tây Ban Nha, 7h00 ngày 27/6: Trận chiến sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha, lượt cuối bảng H World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Uruguay cần một chiến thắng để tiến vào vòng 32 đội. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng phải giành ít nhất một điểm để hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng.

Nhận định trước trận Tây Ban Nha vs Uruguay

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente bước vào lượt trận quyết định với tâm thế vô cùng tự tin sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Saudi Arabia. Trước đó, Mikel Oyarzabal tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, bên cạnh pha lập công của thần đồng Lamine Yamal để xốc lại tinh thần toàn đội sau trận hòa thất vọng ngày ra quân.

Tây Ban Nha hiện dẫn đầu bảng H với 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa trước Uruguay là đủ để cầm chắc tấm vé lọt vào vòng knock-out.

Phía bên kia chiến tuyến, Uruguay đang gặp vô vàn khó khăn khi liên tiếp để Saudi Arabia và Cape Verde cầm hòa. Việc chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau hai lượt trận khiến thầy trò HLV Marcelo Bielsa ngậm ngùi xếp thứ hai và đứng trước nguy cơ sớm phải xách va-li về nước.

Để chắc suất tiến vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng, "La Celeste" buộc phải quật ngã Tây Ban Nha, đồng thời hy vọng Cape Verde không thể thắng Saudi Arabia ở trận đấu cùng giờ. Nhìn chung, cửa sáng duy nhất của Uruguay vẫn là đánh bại Tây Ban Nha và đây là nhiệm vụ không dễ cho đại diện Nam Mỹ.

Tất cả cùng kỳ vọng vào Uruguay ở World Cup 2026 khi được dẫn dắt bởi bậc thầy pressing Bielsa. Song, thực tế sau 2 trận cho thấy Uruguay thi đấu rời rạc, phòng ngự lỏng lẻo và quá ít phương án tấn công. Khi tạo ra cơ hội, các chân sút của Uruguay như Nunez liên tục bỏ lỡ.

Ngược lại, Tây Ban Nha đã lấy lại hưng phấn trong ngày Yamal trở lại. Thần đồng 18 tuổi đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup, hứa hẹn tiếp tục chơi bùng nổ ở giai đoạn tới. Các ngôi sao khác của Tây Ban Nha như Oyarzabal, Pedri, Olmo cũng bắt đầu vào "guồng" tại giải đấu năm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Uruguay

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đại diện châu Âu khi Tây Ban Nha duy trì thành tích bất bại với 5 chiến thắng và 5 trận hòa trong 10 lần chạm trán Uruguay trên mọi đấu trường.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã diễn ra từ năm 2013 tại Confederations Cup, nơi đội bóng xứ đấu bò ca khúc khải hoàn với tỷ số 2-1. Thống kê chỉ ra rằng Uruguay đang hứng chịu chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước "La Roja", để đối phương chọc thủng lưới tổng cộng 16 lần trong lịch sử đối đầu.

Siêu máy tính của Opta đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của Tây Ban Nha. "La Roja" có 62,2% tỷ lệ thắng, sau kết quả mô phỏng trên tổng số 25.000 lần. Cơ hội để Uruguay giành trọn 3 điểm chỉ vỏn vẹn 15,8%, trong khi kịch bản trận đấu khép lại với kết quả hòa chiếm tỷ lệ 22,1%.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Uruguay

Đội tuyển Uruguay tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi bộ đôi trụ cột Ronald Araujo và Giorgian de Arrascaeta chắc chắn vắng mặt vì chấn thương bắp chân. HLV Marcelo Bielsa cân nhắc thực hiện sự điều chỉnh quan trọng trên hàng công bằng việc trao suất đá chính cho Darwin Nunez thay thế Federico Vinas. Hai ngôi sao thi đấu nổi bật ở trận trước là Agustin Canobbio và Maxi Araujo dự kiến tiếp tục được giữ lại để hỗ trợ Nunez xé lưới đối phương.

Về phía Tây Ban Nha, HLV De la Fuente nhiều khả năng tiếp tục không có sự phục vụ của Victor Munoz, nhưng tài năng trẻ Lamine Yamal đã sẵn sàng xuất trận ngay từ đầu. Ngôi sao Nico Williams đứng trước cơ hội lớn được đá chính sau hai trận liên tiếp vào sân từ băng ghế dự bị, trám vào vị trí của Alex Baena. Nơi tuyến giữa, Dani Olmo gây ấn tượng mạnh và dự kiến tiếp tục được tin tưởng sát cánh cùng Fabian Ruiz, hỗ trợ cho mũi nhọn Mikel Oyarzabal trên hàng công.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.