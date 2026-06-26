Nhận định New Zealand vs Bỉ, 10h00 ngày 27/6: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá New Zealand vs Bỉ, lượt cuối bảng G World Cup 2026, lúc 10h00 ngày 27/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đẳng cấp cùng chiều sâu đội hình vượt trội giúp Bỉ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để đoạt vé vào vòng knock-out.

Nhận định trước trận đấu

Sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở hai giải đấu lớn gần đây, việc Bỉ chưa thể hiện đúng kỳ vọng tại World Cup 2026 không còn khiến nhiều người bất ngờ. Dù vẫn sở hữu đội hình giàu chất lượng với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, đoàn quân của HLV Rudi Garcia vẫn chưa tạo được cảm giác áp đảo.

Ở trận mở màn, Bỉ hòa 1-1 trước Ai Cập trong cuộc đối đầu được xem là mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng G. Kết quả này phần nào chấp nhận được khi Romelu Lukaku vào sân từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt, giúp "Quỷ đỏ" giành lại một điểm sau thế trận không như ý.

Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt đấu thứ hai đã khiến Bỉ tự đẩy mình vào thế khó. Với 2 điểm sau hai lượt trận, đại diện châu Âu buộc phải đánh bại New Zealand ở lượt cuối nếu muốn chắc chắn góp mặt trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng.

Trong trường hợp Ai Cập vượt qua Iran ở trận đấu cùng giờ, Bỉ cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu và sẽ phải chấp nhận vị trí nhì bảng. Dẫu vậy, mọi tính toán xa hơn chắc chắn chưa phải ưu tiên của HLV Rudi Garcia.

Điều mà Bỉ cần nhất lúc này là một chiến thắng cùng màn trình diễn đủ sức thuyết phục để lấy lại niềm tin. Thực tế, đội bóng này vẫn duy trì chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ tháng 3/2025 với thành tích 9 chiến thắng và 6 trận hòa, nhưng những kết quả gần đây cho thấy họ vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Đội bóng của HLV Darren Bazeley có lý do để tiếc nuối sau trận hòa 2-2 với Iran. Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ gỡ hòa khiến New Zealand đánh rơi chiến thắng quý giá. Dẫu vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở nếu họ có thể đánh bại Bỉ ở lượt trận cuối tại Vancouver.

Trước Ai Cập, đại diện châu Đại Dương tiếp tục cho thấy khả năng nhập cuộc đầy hứng khởi khi sớm có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, họ không duy trì được thế trận và để đối thủ ghi liền ba bàn trong khoảng thời gian từ phút 58 đến phút 82, qua đó nhận thất bại 1-3.

Phong độ của New Zealand cũng không mang đến nhiều sự lạc quan. Họ chỉ thắng một trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng duy nhất đến trước Chile trong trận đấu đối thủ phải thi đấu thiếu người từ phút 27. Đáng chú ý, New Zealand cũng chưa giữ sạch lưới kể từ chiến thắng 1-0 trước đội hình dự bị của Bờ Biển Ngà hôm 8/6/2025.

Lần chạm trán tại Vancouver cũng đánh dấu cuộc đối đầu đầu tiên trong lịch sử giữa New Zealand và Bỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với sự chênh lệch về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thi đấu thiếu sắc bén như hai trận vừa qua, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước một New Zealand đang chiến đấu với quyết tâm tạo nên kỳ tích lịch sử.

Thông tin lực lượng

Bỉ đón nhận sự trở lại của Jeremy Doku sau khi cầu thủ chạy cánh của Manchester City tạm rời đội tuyển để về London đón con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, HLV Rudi Garcia vẫn chưa chắc sẽ đưa Doku trở lại đội hình xuất phát ngay lập tức, khi Alexis Saelemaekers và Dodi Lukebakio đều là những phương án đáng tin cậy ở hành lang cánh phải.

Ở hàng phòng ngự, Bỉ sẽ thiếu trung vệ Nathan Ngoy do án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận hòa Iran. Arthur Theate được xem là ứng viên sáng giá nhất để đá cặp trung vệ thay thế, trong khi Timothy Castagne cũng sẵn sàng cạnh tranh một suất đá chính ở hai biên.

Bên phía New Zealand, HLV Darren Bazeley nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình đã ra sân trước Ai Cập. Sau màn trình diễn không quá tệ dù để thua 1-3, chiến lược gia này không có nhiều lý do để thực hiện những thay đổi lớn.

Nếu có điều chỉnh, Ben Old hoặc Francis de Vries có thể được cân nhắc ở một trong hai hành lang cánh nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ phòng ngự và phản công.

Trên hàng công, niềm hy vọng lớn nhất vẫn được đặt vào đội trưởng Chris Wood. Tiền đạo của Nottingham Forest chưa thể "mở tài khoản" sau hai lượt trận, nhưng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng với hai đường kiến tạo để Elijah Just lập công trong trận hòa 2-2 trước Iran. New Zealand sẽ kỳ vọng chân sút giàu kinh nghiệm này tìm lại cảm giác ghi bàn ở trận đấu mang tính quyết định với Bỉ.