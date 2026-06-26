World Cup 2026 phá kỷ lục ghi bàn, bùng nổ ngay từ vòng bảng

TPO - Bàn mở tỷ số của tuyển Mỹ vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa World Cup 2026 đi vào lịch sử với tư cách giải đấu có nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại. Điều đáng nói, kỷ lục này được thiết lập khi vòng bảng còn chưa khép lại, phản ánh lối chơi tấn công cống hiến và sức hấp dẫn của giải đấu mở rộng lên 48 đội.

World Cup 2026 đã chính thức đi vào lịch sử khi vượt qua kỷ lục về số bàn thắng từng được thiết lập tại Qatar 2022. Cột mốc lịch sử đến trong trận đấu giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối bảng D, khi hậu vệ Auston Trusty ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, tạo nên bàn thắng thứ 173 của giải.

Pha lập công của Trusty giúp World Cup 2026 vượt qua thành tích 172 bàn thắng được ghi sau 64 trận tại World Cup 2022. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng trên sân Los Angeles Stadium.

Hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với thêm bốn pha lập công. Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng đánh bại Mỹ 3-2, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 177.

Điều đáng chú ý là kỷ lục mới được xác lập chỉ sau 59 trận đấu. Trong khi đó, World Cup 2022 phải chờ đến trận chung kết thứ 64 mới chạm mốc 172 bàn thắng.

Bàn thắng của Auston Trusty lập kỷ lục World Cup.

Một trong những nguyên nhân giúp số bàn thắng tăng mạnh là việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu. World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, thay vì 32 như trước đây, kéo theo số trận tăng từ 64 lên 104. Thể thức mới không chỉ tạo cơ hội cho nhiều đội tuyển góp mặt mà còn mang đến nhiều trận đấu cởi mở với số bàn thắng cao.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng chia sẻ niềm vui sau khi giải đấu thiết lập cột mốc mới. Trên trang Instagram cá nhân, ông đánh giá việc vượt qua kỷ lục 172 bàn thắng của World Cup 2022 là minh chứng cho sức hấp dẫn và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

"Việc vượt qua kỷ lục 172 bàn thắng được thiết lập tại Qatar cho thấy sức hấp dẫn cùng khả năng tấn công bùng nổ đã góp phần tạo nên một kỳ World Cup 2026 đáng nhớ", ông Infantino viết.

Không chỉ phá kỷ lục về số bàn thắng, World Cup 2026 còn ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ khác khi trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử. Theo FIFA, giải đấu đã vượt qua cột mốc gần 3,6 triệu khán giả được thiết lập tại World Cup 1994 ở Mỹ.

Thông báo được FIFA đưa ra trong hiệp hai trận đấu giữa Đức và Ecuador trên sân New York/New Jersey ở East Rutherford (bang New Jersey). Màn hình lớn của sân vận động hiển thị con số 3.605.357 khán giả, lập tức nhận được những tràng pháo tay và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt trên khán đài.