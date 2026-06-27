Dàn sao Uruguay công khai ‘bật’ HLV Bielsa trước trận sinh tử

TPO - Truyền thông Uruguay tiết lộ nhiều tuyển thủ chủ chốt đã trực tiếp đối thoại với HLV Marcelo Bielsa để phản đối phương pháp huấn luyện và kế hoạch chiến thuật trước trận đấu mang tính quyết định với Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Một cuộc khủng hoảng nội bộ đang phủ bóng đen lên đội tuyển Uruguay. Truyền thông nước này tiết lộ, phần lớn các cầu thủ trong đội hình chính đã bày tỏ sự bất mãn tột độ, thậm chí trực tiếp yêu cầu nhà cầm quân người Argentina phải lập tức thay đổi cách làm việc ngay trước giờ bóng lăn.

Chiến thuật của HLV Bielsa không thuyết phục được các học trò ở đội tuyển Uruguay.

Thông tin rò rỉ cho biết, một nhóm tuyển thủ trụ cột đã chủ động ép Bielsa vào một cuộc họp khẩn cấp chỉ vài giờ trước trận gặp Tây Ban Nha. Tiền vệ Federico Valverde và Rodrigo Bentancur được xác định là hai nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc gặp này. Thủ môn Sergio Rochet cùng tiền vệ Manuel Ugarte cũng có mặt để đối chất trực tiếp với ban huấn luyện.

Tại đây, nhóm ngôi sao của La Celeste thẳng thắn chỉ trích khối lượng vận động quá tải mà chiến lược gia 70 tuổi áp đặt hàng ngày. Họ lập luận rằng cường độ tập luyện bào mòn thể lực này chính là nguyên nhân khiến đội nhà sa sút phong độ gần đây, đồng thời cảnh báo nguy cơ chấn thương sẽ bùng phát ngay trong giai đoạn khốc liệt nhất của giải đấu.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn nằm ở sự bất đồng sâu sắc về chiến thuật cho trận sinh tử sắp tới. Trong khi HLV Bielsa kiên quyết yêu cầu Uruguay phải chơi tấn công áp đặt để tìm chiến thắng bằng mọi giá, các cầu thủ lại phản đối gay gắt.

Họ cho rằng việc dâng cao đội hình trước một đối thủ kiểm soát bóng tốt như Tây Ban Nha là sai lầm tự sát, để lộ những khoảng trống chết người phía sau hàng phòng ngự. Ý kiến này phản tác dụng khi ban huấn luyện tiếp nhận với thái độ rất tiêu cực.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên phương pháp quản trị của Bielsa làm dậy sóng bóng đá Uruguay. Kể từ khi nhậm chức, nhà cầm quân có biệt danh "Gã điên" liên tục vấp phải làn sóng phản đối từ các nhân vật uy tín bản địa.

Carlos Nicola, cựu HLV thủ môn vừa rời đội tuyển, từng thẳng thắn mô tả cách đối xử của Bielsa là "lạm quyền và đôi khi mang tính bạo lực". Cựu danh thủ Sebastián Abreu cũng chỉ trích: “Không ai nghi ngờ đẳng cấp của Bielsa, nhưng ông không thể áp đặt một triết lý bất chấp đặc trưng văn hóa của quốc gia mình dẫn dắt”.

Bên cạnh những rạn nứt âm ỉ trước đó với huyền thoại Luis Suárez, quyết định gạch tên Nahitan Nández khỏi chiến dịch World Cup 2026 của Bielsa trở thành giọt nước tràn ly. Quyết định độc đoán này khiến nội bộ đội bóng ngỡ ngàng.

Trung vệ José María Giménez từng công khai nghi ngờ: “Tôi rất ngạc nhiên. Về mặt thống kê, Nández là một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất và luôn sẵn sàng mỗi khi được triệu tập”.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng và những bất mãn âm ỉ chờ bùng phát, cơn bão ngầm vừa nổi lên từ phòng thay đồ càng thêm đe dọa đến số phận của đội tuyển đá Uruguay tại ngày hội lớn nhất hành tinh.