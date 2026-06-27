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Trực tiếp Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Cuộc chiến của những người khổng lồ

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Từ nhiều năm trước, tất cả đã nói về Kylian Mbappe và Erling Haaland như những siêu sao kế tục cuộc chiến trường kỳ giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Hôm nay, hai ngôi sao lớn nhất hiện tại chính thức chạm trán trên sân khấu lớn World Cup 2026.

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Cục diện tại bảng I lúc này đang chứng kiến sự áp đảo của cả Pháp và Na Uy khi hai đội bóng đều giành trọn vẹn 6 điểm. Theo điều lệ giải đấu, nếu trận đại chiến tới đây kết thúc với tỷ số hòa, Pháp sẽ nắm giữ lợi thế dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, với vị thế và lòng kiêu hãnh của cả hai, một kết quả hòa chắc chắn không phải là mục tiêu mà Didier Deschamps hay Stale Solbakken hướng đến.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Pháp bước vào kỳ World Cup này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vị thế vô địch 2018, á quân 2022 giúp "Les Bleus" được đánh giá rất cao. Và thực tế, đội tuyển này đang duy trì một sức mạnh đáng sợ. 2 trận vừa qua Pháp đều ghi 3 bàn/trận. Thậm chí, có cảm giác họ còn chưa tung ra 100% sức mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất của đội tuyển Pháp so với phần còn lại của thế giới nằm ở chiều sâu đội hình khủng khiếp. Đội bóng áo lam sở hữu từ hai đến ba ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi vị trí trên sân. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những cựu binh và sức trẻ bùng nổ của lứa kế cận giúp Pháp có thể dễ dàng xoay tua đội hình, thích ứng với mọi hoàn cảnh và mọi kiểu đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Việc sở hữu một thế hệ vàng kiệt xuất với những cá nhân đang thi đấu tại các CLB hàng đầu Premier League đã biến đại diện Bắc Âu thành một thế lực không thể xem thường.

Na Uy của hiện tại không còn là một đội bóng chỉ biết gồng mình phòng ngự như trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, họ thi đấu bùng nổ, rực lửa và mang trong mình một tâm lý tự tin, không e sợ bất kỳ đối thủ nào.

Trong quá khứ, màn so tài này từng được ví như trận chiến giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Nhưng hiện tại David phiên bản Na Uy được trang bị "vũ khí hạng nặng", sẵn sàng kéo sập bất cứ gã khổng lồ nào.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
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