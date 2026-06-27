Pháp hạ Na Uy 4-1 với show diễn của Dembele

TPO - Pháp đã tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng I sau chiến thắng đậm 4-1 trước Na Uy, đội hài lòng với vị trí nhì bảng khi cất cả Haaland lẫn Odegaard trên băng ghế dự bị. Dembele lập hat-trick trong khi Mbappe có cú đúp kiến tạo ở trận đấu này.

time Hết giờ! Pháp 4-1 Na Uy Pháp đã tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng I sau chiến thắng đậm 4-1 trước Na Uy, đội hài lòng với vị trí nhì bảng khi cất cả Haaland lẫn Odegaard trên băng ghế dự bị. Với Les Bleus, đây cũng làm màn trình diễn hoàn hảo của Dembele, người ghi một hat-trick, và Mbappe, cầu thủ có 2 tình huống kiến tạo. Ngoài ra, Doue cũng sẽ hạnh phúc với pha lập công đầu tiên tại đấu trường World Cup. goal Pháp ghi bàn thứ 4 Phút 90+4: Doue đã có bàn đầu tiên tại World Cup với pha lắc đầu gọn gàng, khiến mành lưới của Na Uy rung lên lần nữa. report Có 5 phút bù giờ! Phút 90+1: Nhịp độ trận đấu đã giảm và hai đội có lẽ cũng hài lòng với kết quả hiện tại. report Senegal 5-0 Iraq Phút 87: Senegal vẫn chưa dừng lại. Họ đã có bàn thứ 5 với cú sút đầy uy lực của Ndiaye. substitution Mbappe rời sân Phút 86: Không có cuộc chạm trán giữa Mbappe và Haaland, đồng thời ngôi sao của Real Madrid cũng không có bàn thắng ở trận đấu này khi rời sân, nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta. Gusto, Konate cũng vào để thay thế Upamecano, Kounde. substitution Haaland sẽ không vào sân Phút 83: Na Uy thực hiện thêm 2 quyền thay đổi người. Antonio Nusa thế chỗ Oscar Bobb, Jens Hauge thay Andreas Schjelderup. report Không được! Phút 80: Barcola bứt tốc bên cánh trái và cố gắng chuyền vào trong cho Mbappe nhưng không thành. Đội trưởng của Les Bleus đang chờ đợi bàn thắng thứ 5 tại World Cup 2026. report Senegal có bàn thứ 4 Phút 75: Senegal củng cố vị trí trong BXH các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất khi nâng tỷ số ở trận đấu với Iraq lên 4-0. Người lập công là Gueye. Với hiệu số bàn thắng bại là 0, Senegal đang xếp trên những đội thứ ba có cùng 3 điểm, gồm Croatia (2 trận, hiệu số -1), Hàn Quốc (-1), Algeria (-2) và Scotland (-3). report Na Uy phung phí cơ hội Phút 72: Na Uy lên bóng thần tốc và Oscar Bobb đối mặt thủ môn Maignan nhưng lại dứt điểm quá đơn giản. Một cơ hội tuyệt vời lại trôi qua đáng tiếc. report Màn chèo thuyền trứ danh của NHM Na Uy substitution Dembele rời sân Phút 65: Dembele rời sân với cú hat-trick. Olise cũng rời sân. Hai cầu thủ vào thay là Cherki và Barcola. report Senegal đang tiến vào vòng knock-out BXH các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất: report Senegal 3-0 Iraq Phút 60: Senegal đã có bàn thứ hai và ba trước Iraq với pha lập công của Ismaila Sarr và P Gueye. report Mbappe đang tìm kiếm bàn thắng Phút 56: Nhận bóng trả lại từ đáy biên, Mabppe thực hiện cú sút ngay vào góc cao. Tuy nhiên bóng vọt xà ngang trong gang tấc. report Nỗ lực khác của Na Uy Phút 55: Na Uy vẫn đang chơi rất cố gắng và từ quả phạt góc, Leo Ostigard bật cao đánh đầu. Tuy nhiên đó không phải tình huống dứt điểm hoàn hảo. Bóng đi chệch khung thành khá xa. report Không vào!!! Phut 50: Không có Haaland trên sân và người đá phạt là Strand Larsen. Tuy nhiên Maignan đã bay đúng hướng, chặn đứng cú sút chìm vào góc trái của thủ môn này. penalty Phạt đền cho Na Uy Phút 47: Oscar Bobb bị Theo Hernandez phạm lỗi trong vòng cấm. Na Uy được hưởng quả phạt đền. report Thống kê đáng chú ý Phút 48: Trong lịch sử World Cup, chưa từng có đội nào giành chiến thắng chung cuộc sau khi bị dẫn trước hai bàn ở hiệp một. Ngoài ra, chỉ có 6/153 trận kết thúc với tỷ số hòa. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội tiếp tục phần sau của trận đấu và hãy chờ xem Na Uy có thể làm được gì trước sức công phá mãnh liệt của Pháp. Na Uy thực hiện hai sự thay đổi người. Thorsby và Pedersen vào sân thay cho Thorstvedt và Bjorkan. time Hiệp một khép lại Pháp là đội áp đảo toàn diện trong 45 phút đầu tiên khi cầm bóng tới 63% và tung ra 14 cú dứt điểm. Họ tạm dẫn Na Uy 3-1 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Dembele với 3 pha dứt điểm đẳng cấp, cũng như Mbappe với 2 pha kiến tạo cùng vô số cơ hội nguy hiểm tạo ra. report Thủ môn Selvik chơi xuất sắc Phút 45: Mặc dù nhận 3 bàn thua nhưng thủ môn Selvik đang có màn trình diễn hay khi một lần nữa chặn đứng cơ hội ghi bàn của Pháp, sau pha phối phối hợp giữa Kone và Mbappe. report Doue bỏ lỡ cơ hội Phút 42: Các cầu thủ Na Uy mắc sai lầm tai hại là Desire Doue có cơ hội bằng vàng để ghi bàn. Anh quyết định đi bóng qua thủ môn đối phương nhưng bất thành. report Mục tiêu cho Dembele Phút 37: Đây là cú hat-trick đầu tiên trong hiệp một ở một trận đấu World Cup kể từ năm 1994, khi Oleg Salenko của Nga đã lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 trước Cameroon. Trận đấu đó, Salenko đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng. Liệu Dembele có thể làm điều tương tự? goal Hat-trick của Dembele Phút 32: Màn trình diễn đỉnh cao của Dembele. Quả bóng Vàng 2025 có bóng bên cánh phải và xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái vào góc xa. report Trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng Phút 26: Chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên, hai đội đã tung ra 15 pha dứt điểm và ghi được 3 bàn thắng. goal Na Uy có bàn gỡ Phút 22: Trận đấu đang trở nên vô cùng hấp dẫn khi Na Uy ngay lập tức đáp trả bằng pha lên bóng chớp nhoáng và ghi bàn của Aasgaard. goal Dembel lập cú đúp, Pháp dẫn trước 2-0 Phút 20: Na Uy đang tan vỡ trước sức ép của ĐT Pháp. Vẫn là Dembele với tình huống đi bóng bên cánh phải, cắt vào trong và dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0. report Chưa có bàn thắng cho Mbappe Phút 18: Mbappe xâm nhập vòng cấm từ bên trái và tung cú sút chìm vào góc gần. Tuy nhiên Selvik đã cản phá thành công. report Iraq rơi vào hiểm cảnh Phút 15: Bị dẫn trước, Iraq lại rơi vào cảnh mất người khi pha tắc bóng của Rebin Sulaka được cho là đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn, dẫn đến việc cầu thủ này nhận thẻ đỏ. report Cơ hội của Na Uy Phút 14: Na Uy tiến rất gần tới bàn gỡ khi Strand Larsen ra chân rất nhanh, nhưng bóng lại vọt xà ngang. report Pháp vẫn duy trì áp lực lớn Phút 13: Sau đường chuyền của Mbappe, Michael Olise có pha dứt điểm ở phía trái cầu môn, nhưng không đủ căng và hiểm. report Senegal cũng đã có bàn thắng Phút 9: Ngay trước khi Dembele ghi bàn, ở trận đấu còn lại của bảng I, Senegal cũng khởi đầu ấn tượng và có bàn thắng dẫn trước Iraq do công của Abdoulaye Seck, người đánh đầu sau tình huống đá phạt góc của Lamine Camara. goal ĐT Pháp mở tỷ số!!!! Phút 6: Dembele xử lý khéo léo bên cánh phải sau đường chuyền xuất sắc của Mbappe, và tung ra cú sút chân phải rất căng, ghi bàn cho ĐT Pháp. report Thêm một cơ hội cho ĐT Pháp Phút 4: Pháp khởi đầu đầy mạnh mẽ và Kone là người tung ra cú dứt điểm nhưng thủ môn Selvik đã bay người cản phá. report Xà ngang của Na Uy rung chuyển Phút 1: Ngay ở giây thứ 23, Mabppe đã khiến xà ngang của Na Uy chấn động với tình huống bang xuống bên cánh phải và dứt điểm ở góc tương đối hẹp. Bóng khẽ chạm tay thủ thành Selvik trước khi tìm đến khung gỗ. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài chính Michael Oliver đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng I World Cup 2026 giữa Na Uy và Pháp. Bên phía ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps sẽ không có mặt trên sân để chỉ đạo trận đấu khi trở về Pháp để lo tang mẹ. Trợ lý Guy Stéphan sẽ thay thế ông. Na Uy là đội giao bóng. report Boston Stadium sôi động report Khác biệt giữa hai đội Pháp quyết định không cho các ngôi sao tấn công nghỉ ngơi khi bộ tứ vẫn bao gồm Kylian Mbappe, Desire Doue, Osumane Dembele và Michael Olise. Toàn đội hình chỉ có 3 sự thay đổi, khi William Saliba - người đang gặp vấn đề về lưng, được thay thế bởi Maxence Lacroix. Ở vị trí hậu vệ trái, Theo Hernandez thay Lucas Digne, trong khi Aurelien Tchouameni thay Adrien Rabiot ở hàng tiền vệ. Ngược lại, Na Uy thực hiện 10 thay đổi so với trận thắng Senegal, đáng chú ý là Erling Haaland ngồi trên băng ghế dự bị cùng đội trưởng Martin Odegaard. report Cục diện bảng I report Đội hình ra sân của Na Uy Na Uy: Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Thorstvedt, Schjelderup, Aursnes, Berg, Aasgaard; Bobb, Strand Larsen report Đội hình ra sân của Pháp Pháp: Maignan; Kounde, Lacroix, Upamecano, T.Hernandez; Kone, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappé

Cục diện tại bảng I lúc này đang chứng kiến sự áp đảo của cả Pháp và Na Uy khi hai đội bóng đều giành trọn vẹn 6 điểm. Theo điều lệ giải đấu, nếu trận đại chiến tới đây kết thúc với tỷ số hòa, Pháp sẽ nắm giữ lợi thế dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, với vị thế và lòng kiêu hãnh của cả hai, một kết quả hòa chắc chắn không phải là mục tiêu mà Didier Deschamps hay Stale Solbakken hướng đến.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Pháp bước vào kỳ World Cup này với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vị thế vô địch 2018, á quân 2022 giúp "Les Bleus" được đánh giá rất cao. Và thực tế, đội tuyển này đang duy trì một sức mạnh đáng sợ. 2 trận vừa qua Pháp đều ghi 3 bàn/trận. Thậm chí, có cảm giác họ còn chưa tung ra 100% sức mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất của đội tuyển Pháp so với phần còn lại của thế giới nằm ở chiều sâu đội hình khủng khiếp. Đội bóng áo lam sở hữu từ hai đến ba ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi vị trí trên sân. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những cựu binh và sức trẻ bùng nổ của lứa kế cận giúp Pháp có thể dễ dàng xoay tua đội hình, thích ứng với mọi hoàn cảnh và mọi kiểu đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Na Uy đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Việc sở hữu một thế hệ vàng kiệt xuất với những cá nhân đang thi đấu tại các CLB hàng đầu Premier League đã biến đại diện Bắc Âu thành một thế lực không thể xem thường.

Na Uy của hiện tại không còn là một đội bóng chỉ biết gồng mình phòng ngự như trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, họ thi đấu bùng nổ, rực lửa và mang trong mình một tâm lý tự tin, không e sợ bất kỳ đối thủ nào.

Trong quá khứ, màn so tài này từng được ví như trận chiến giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Nhưng hiện tại David phiên bản Na Uy được trang bị "vũ khí hạng nặng", sẵn sàng kéo sập bất cứ gã khổng lồ nào.