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Senegal thắng với tỷ số khó tin trước Iraq, đẩy Hàn Quốc tới bờ vực bị loại

Đặng Lai

TPO - Senegal sẽ nín thở chờ đợi xem liệu họ có lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup hay không sau khi giành được vị trí thứ 3 tại bảng I nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq. Kết quả của Senegal đang đem đến nỗi lo cho Hàn Quốc.

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Trước khi bước vào trận đấu này, cả Senegal và Iraq buộc phải thắng. Cả hai phải thắng đậm nhất có thể để níu kéo hy vọng đi tiếp với tư cách một trong 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đó là lý do Senegal vào trận không hề toan tính. Họ dồn đội hình lên sẵn sàng bắn phá khung thành đối thủ.

Senegal vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4 khi Abdoulaye Seck đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Lamine Camara, bóng sượt qua Habib Diarra đi thẳng vào lưới.

Phần còn lại của hiệp một trôi qua khá dễ chịu với Iraq, thậm chí họ còn thỉnh thoảng tổ chức được các đợt lên bóng. Nhưng đó chỉ là khoảng lặng trước bão. Senegal đã quyết tâm biến hiệp hai trở thành một hiệp đấu ác mộng cho đối thủ. Ngay thời gian đầu, Ismaila Sarr đã băng vào cắt mặt hậu vệ đối phương để đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.

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Chỉ ít phút sau, Senegal tiếp tục nổ súng, đưa hiệu số bàn thắng bại của họ trở lại mức 0. Lần này, Pape Gueye tung một cú sút sấm sét bằng chân trái vào góc cao khung thành, tái hiện bàn thắng của anh trong trận chung kết Cúp châu Phi 2025.

Đáng chú ý, chỉ hơn 10 phút sau, Gueye đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Nhận đường chuyền từ Iliman Ndiaye ở rìa vòng cấm, Gueye vung chân sút chéo góc tung lưới đối phương.

Tỷ số là 4-0 và Ndiaye đưa tỷ số lên 5-0 vào phút 82, khép lại màn trình diễn không khoan nhượng của các học trò HLV Pape Thiaw.

5-0 là chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay của một đội tuyển châu Phi tại World Cup. Kết quả này tạm đưa Senegal lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, vị trí cao hơn Hàn Quốc. Với việc 5 bảng đấu khác vẫn chưa thi đấu xong, Senegal vẫn phải đợi trong khi Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ về nước.

Đặng Lai
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