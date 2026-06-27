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Thể thao

Truyền thông Brazil e ngại trước màn đọ sức với tuyển Nhật Bản

Đặng Lai

TPO - Trong bài phân tích mới đây, nhật báo thể thao hàng đầu Brazil là Globo Esporte đã thẳng thắn thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng từ Nhật Bản, đối thủ sắp tới của Selecao tại vòng 1/16. Ấn phẩm này chỉ ra những điểm mạnh của đại diện châu Á mà Brazil phải cực kỳ cẩn trọng.

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Đầu tiên là đà phát triển và sự ổn định của bóng đá Nhật Bản những năm qua. Đây là điều Brazil không có. “Gặp Nhật Bản lúc này chẳng khác nào đối đầu Morocco. Điều quan trọng cần hiểu là đội tuyển Nhật Bản đang trải qua một chu kỳ hoàn toàn trái ngược với Brazil. Họ đã đồng hành trong hơn 7 năm cùng với một HLV. Đây là kỳ World Cup thứ hai của họ dưới sự dẫn dắt của Hajime Moriyasu”, tờ Globo Esporte viết.

"Cũng 7 năm đó, Brazil sử dụng tới 5 HLV. Trong thời gian Moriyasu dẫn dắt, Nhật Bản đã trải qua một số giải đấu thất vọng. Họ để thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2023. Họ cũng thua Qatar trong trận chung kết Asian Cup 2019. Nhưng lối chơi mà họ thể hiện những năm gần đây vẫn tiến triển. Ở trận giao hữu trước World Cup, họ đã đánh bại Anh tại Wembley và chính họ cũng hạ Brazil của chúng ta 3-2 trong thế bị dẫn tới 2 bàn”.

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Thứ 2 là chiều sâu đội hình của Nhật Bản. Globo Esporte cho rằng đối thủ của Selecao rất đáng gờm khi vắng hàng loạt trụ cột mà họ vẫn đá hay. “Số lượng ca chấn thương của các cầu thủ chủ chốt bên phía Nhật Bản có lẽ là nhiều nhất World Cup 2026. Wataru Endo, Mitoma và Minamino đều là lựa chọn số 1 ở các vị trí của mình nhưng cả ba không thể tham dự World Cup 2026 vì chấn thương. Khi đá trận mở màn, Nhật Bản mất thêm Kubo. Vậy nhưng họ vẫn thi đấu bùng nổ”, ấn phẩm xứ sở Samba viết.

"Họ không bị bó buộc vào một lối chơi duy nhất. Nhật Bản đã chơi phản công trong trận giao hữu với Anh, nhưng họ cũng đã chơi một trận đấu có tổ chức tốt và lật ngược tình thế trước Brazil vào năm ngoái. Thật khó để dự đoán cách tiếp cận ban đầu của Nhật Bản. Để có được sự đa năng ấy, phải thừa nhận Nhật Bản sở hữu quá nhiều lựa chọn chất lượng trong đội hình”.

Thứ 3 là khả năng chuyển đổi trạng thái cực tốt. Trong số 7 bàn mà Nhật Bản đã ghi tại World Cup 2026, có tới 4 đến từ những pha chuyển đổi trạng thái, gồm 1 trước Hà Lan, 2 trước Tunisia và 1 vào lưới Thụy Điển. “Họ là những cầu thủ kỹ thuật, nhanh nhẹn và rất thông minh. Đội tuyển này phối hợp rất nhịp nhàng để chiếm lĩnh mọi khoảng trống ở các tình huống chuyển đổi trạng thái”, tờ báo của xứ Samba nhận định.

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Globo Esporte cho rằng tuyển Brazil chưa chuyển đổi trạng thái tốt như đối thủ

“Các tiền vệ của Nhật Bản khéo léo, di chuyển thông minh hút hậu vệ đối phương để tạo cơ hội cho những Ueda hay Nakamura xâm nhập. Mà ở công việc này, Brazil khá yếu".

Qua đây, Globo Esporte lo ngại rằng lối chơi quen thuộc của Selecao sẽ bị khắc chế nếu họ không luân chuyển bóng tốt hơn trước Nhật Bản: "Đội tuyển cần luân chuyển bóng nhanh hơn trong giai đoạn tấn công so với những trận đấu gần đây. Nhật Bản chơi rất quyết liệt ở khâu tranh chấp bóng. Họ duy trì đội hình chặt chẽ. Đây là điều Brazil chưa làm được. Đội vẫn tỏ ra chậm chạp ở các pha tạo khoảng trống, khiến tầm hoạt động của nhiều cá nhân bị ảnh hưởng".

Đặng Lai
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