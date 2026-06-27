Uruguay thua bạc nhược Tây Ban Nha, bất lực nhìn Cape Verde đi tiếp

report Thế trận "buồn ngủ"

Phút 57: Tây Ban Nha cầm bóng chủ động và vẫn duy trì thế trận cầm chừng, chuyền bóng qua lại để ru ngủ đối phương. "La Roja" bế tắc trong các tình huống triển khai tấn công. Và Uruguay cũng không tìm thấy phương án phù hợp để khoan thủng hàng thủ Tây Ban Nha.

Cứ đá thế này, thầy trò Bielsa sẽ chỉ còn đếm ngược ngày rời World Cup 2026. Họ cần một phương án mới và Bielsa dứt khoát rút đội trưởng Valverde khỏi sân, thay bằng tiền đạo Vinas.