Trực tiếp New Zealand vs Bỉ 0-1 (H1): Trossard mở tỷ số

report New Zealand đứng trước cơ hội viết nên lịch sử

Với New Zealand, nếu đánh bại Bỉ, đó sẽ là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên của họ tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Đây mới là lần thứ ba New Zealand góp mặt ở World Cup sau các kỳ năm 1982 và 2010. Đội bóng xếp hạng 86 thế giới, thấp nhất trong số 48 đội dự World Cup 2026, chưa từng nếm trải cảm giác chiến thắng ở giải đấu này.

Ở lần đầu tham dự năm 1982, New Zealand toàn thua cả ba trận vòng bảng. Đến World Cup 2010 tại Nam Phi, họ tạo nên dấu ấn khi bất bại với ba trận hòa, trong đó đáng nhớ nhất là trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch Italy. Dù chỉ xếp thứ ba bảng đấu, New Zealand vẫn xếp trên chính Italy, đội sau đó cũng vắng mặt ở các kỳ World Cup tiếp theo cho đến năm 2026.

Giờ đây, trước đối thủ là Bỉ, đội tuyển đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA, New Zealand có cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử. Một chiến thắng không chỉ giúp họ lần đầu ca khúc khải hoàn tại World Cup mà còn mở toang cánh cửa vào vòng knock-out, đánh dấu bước tiến lớn nhất của bóng đá nước này trên sân khấu thế giới.