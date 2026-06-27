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Thể thao

Bận dự World Cup, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn trở thành “bom tấn” chuyển nhượng

Nguyễn Khánh

TPO - Dù đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tập trung cho VCK World Cup 2026 tại Mỹ, tiền đạo Gonçalo Ramos vẫn khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu xôn xao khi chính thức đạt thỏa thuận gia nhập AC Milan từ PSG với mức giá kỷ lục trong lịch sử CLB nước Ý.

Theo chuyên gia hàng đầu về chuyển nhượng cầu thủ, nhà báo Fabrizio Romano và các nguồn tin quốc tế uy tín, AC Milan đã đồng ý chi ra số tiền lên tới 74 triệu euro chưa kèm phụ phí để sở hữu chân sút 25 tuổi này.

Đây không chỉ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử AC Milan, vượt qua kỷ lục cũ 49,5 triệu euro mà Rossoneri từng trả cho Lille để mua Rafael Leão, mà còn là thương vụ đắt đỏ nhất của Serie A kể từ khi Inter Milan chiêu mộ Romelu Lukaku từ Man United vào năm 2019.

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Fabrizio Romano đã đưa bức hình Ramos ghép với màu áo Milan và câu "khẩu quyết" quen thuộc để xác nhận các vụ chuyển nhượng: Here we go.

Thương vụ diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay trong lúc Ramos đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại bang Florida để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Colombia tại Miami. Tiền đạo sinh năm 2001 thậm chí đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế ngay tại đại bản doanh của đội tuyển ở Mỹ.

Theo The Athletic, sở dĩ mọi việc diễn ra với tốc độ chóng vánh như vậy là vì chủ sở hữu Gerry Cardinale của AC Milan đã trực tiếp tận dụng mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi để thúc đẩy các cuộc đàm phán, qua đó đánh bại hàng loạt ông lớn châu Âu trong cuộc đua giành chữ ký của Ramos.

Gonçalo Ramos sẽ là miếng ghép bổ sung đầu tiên đánh dấu kỷ nguyên mới của sân San Siro dưới thời tân HLV trưởng Rúben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha coi chân sút đồng hương này là ưu tiên số một để giải quyết bài toán trung phong cắm của AC Milan.

Ngược lại, khát khao được làm việc cùng cựu thuyền trưởng Man United cũng là động lực lớn thúc đẩy Ramos gật đầu nhanh chóng với đội bóng Ý, tạo bước ngoặt lớn nhằm vực dậy sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại tại Paris.

Gia nhập PSG từ Benfica năm 2024 với giá 65 triệu euro, Ramos chỉ ghi được 45 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo sau 131 lần ra sân. Anh tỏ ra không phù hợp với triết lý kiểm soát, gây áp lực tầm cao của HLV Luis Enrique nên cũng chưa thể hiện được phong độ tốt nhất.

Ở cấp độ đội tuyển, Ramos hiện cũng chỉ đóng vai “kép phụ” cho đàn anh Cristiano Ronaldo. Tại World Cup lần này, anh mới ra sân vỏn vẹn 7 phút cuối ở trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Vì thế, việc chuyển sang AC Milan được kỳ vọng sẽ là bệ phóng giúp Ramos tìm lại bản năng sát thủ.

Đối với AC Milan, sau một mùa giải thất vọng khi tuột mất tấm vé dự Champions League, việc kích nổ "bom tấn" Gonçalo Ramos cùng với quyết định bổ nhiệm CEO mới Massimo Calvelli trong ngày hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép cho một cuộc cải tổ toàn diện, hướng tới việc lấy lại vị thế thống trị tại Serie A.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#Gonçalo Ramos #chuyển nhượng #AC Milan #PSG #World Cup #bóng đá

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