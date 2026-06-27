Brazil gửi đơn kiện lên FIFA, đòi loại một trọng tài khỏi World Cup 2026

TPO - Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vừa đệ đơn khiếu nại lên FIFA để bày tỏ sự bất bình sâu sắc về công tác trọng tài trong chiến thắng 3-0 của Selecao trước Scotland tại World Cup 2026. Tâm điểm của vụ việc là bàn thắng bị tước bỏ của tiền đạo Vinicius Jr. và những rắc rối xoay quanh vị trọng tài người Mexico, Cesar Ramos.

Trọng tài Cesar Ramos làm nhiệm vụ ở trận Brazil vs Scotland

Theo Goal, sự việc diễn ra ở phút 21 trong trận đấu cuối cùng của Brazil tại vòng bảng. Vinicius đã cướp bóng thành công từ chân Jack Hendry và dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Angus Gunn. Ban đầu, trọng tài Cesar Ramos công nhận bàn thắng, và Brazil nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông đảo ngược quyết định với lý do Vinicius đã phạm lỗi ở tình huống tranh chấp trước đó. Tình huống này không ảnh hưởng đến trận đấu vì kết quả vẫn là chiến thắng dễ dàng 3-0 cho tuyển Brazil nhưng Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vẫn nhất quyết kiện trọng tài Ramos.

CBF khẳng định tình huống va chạm này hoàn toàn không đủ để VAR phải can thiệp theo quy tắc "lỗi rõ ràng và hiển nhiên". Thậm chí, văn bản khiếu nại của Brazil còn nhấn mạnh: "Quyết định này bất ngờ đến mức ngay cả các cầu thủ Scotland cũng không hề mong đợi một cuộc kiểm tra VAR hay việc bàn thắng bị hủy bỏ".

Vinicius không hài lòng khi bàn thắng bị từ chối

Không dừng lại ở việc phản đối tình huống trên, CBF yêu cầu FIFA gạch tên trọng tài Cesar Ramos khỏi mọi trận đấu sắp tới tại Bắc Mỹ. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ "lịch sử tiêu cực" giữa đôi bên. Tại vòng bảng World Cup 2018, chính ông Ramos đã cầm còi trận Brazil gặp Thụy Sĩ, nơi Selecao cho rằng họ đã bị tước một quả phạt đền rõ ràng và trọng tài đã phớt lờ lỗi của đối phương trước khi Thụy Sĩ ghi bàn gỡ hòa.

Bên cạnh đó, CBF cũng chỉ trích sự thiếu nhất quán của đội ngũ trọng tài tại giải năm nay. Họ so sánh tình huống của Vinicius với bàn thắng mà Lionel Messi ghi cho Argentina ở trận gặp tuyển Áo trước đó, khẳng định rằng những pha va chạm thể chất tương tự của tuyển Argentina vẫn được cho qua và công nhận bàn thắng.

Bất chấp những lùm xùm, Brazil vẫn thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Chính Vinicius ghi tên mình lên bảng tỷ số sau đó, trước khi Matheus Cunha chốt hạ trận đấu. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti vững vàng ở ngôi đầu bảng C và hiên ngang tiến vào vòng 32 đội, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Nhật Bản tại Houston.