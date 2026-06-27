Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha, 06h30 ngày 28/6: Đại chiến định đoạt ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha, lượt cuối bảng K World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.Colombia cần một kết quả hòa để bảo vệ ngôi đầu bảng K. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cần chiến thắng để lật đổ Colombia.

Nhận định trước trận Colombia vs Bồ Đào Nha

Đội tuyển Colombia đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục tại World Cup 2026 khi toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên (hạ Uzbekistan 3-1 và quật ngã CHDC Congo 1-0). Việc sớm nắm trong tay 6 điểm giúp đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội.

Ở cuộc đọ sức đêm nay, đại diện Nam Mỹ chỉ cần giành thêm một điểm là chắc suất nhất bảng - vị trí giúp họ chỉ phải gặp một đội xếp thứ ba tại vòng tiếp theo của World Cup 2026. Ngược lại, nếu gục ngã trước Bồ Đào Nha, Colombia sẽ rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu với đội nhì bảng L.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha bước vào trận "chung kết" của bảng đấu với tinh thần được giải tỏa mạnh mẽ sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan. Siêu sao Cristiano Ronaldo đập tan mọi hoài nghi sau trận ra quân mờ nhạt bằng một cú đúp đẳng cấp, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số vĩ đại: 975 bàn. Ronaldo cũng đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Hiện nắm giữ 4 điểm, thầy trò HLV Roberto Martinez buộc phải quật ngã Colombia nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh bảng K. Một kết quả hòa hay thậm chí là thất bại nhiều khả năng vẫn đưa đại diện châu Âu đi tiếp, nhưng mục tiêu của một ứng viên vô địch chắc chắn là vị trí số một để dễ thở hơn ở vòng tới, đồng thời khẳng định sức mạnh để tiếp tục vượt qua hoài nghi.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng Colombia vs Bồ Đào Nha.

Lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha

Dù đều là những thế lực danh tiếng của bóng đá thế giới, Colombia và Bồ Đào Nha mới chỉ có đúng một lần chạm trán nhau trong lịch sử. Đó là trận giao hữu diễn ra vào năm 2014 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Cuộc đọ sức tại Miami tới đây mới là lần đầu tiên hai nền bóng đá đụng độ ở một giải đấu chính thức, hứa hẹn tạo nên màn so tài hết sức khó lường giữa sự bay bổng của đại diện tiêu biểu ở Nam Mỹ hiện tại và một Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ vàng.

Thông tin lực lượng Colombia vs Bồ Đào Nha

HLV Nestor Lorenzo vẫn đang chờ đợi đánh giá y tế cuối cùng về trường hợp của tiền đạo chủ lực Luis Suarez - người phải rời sân sớm ở trận gặp CH DC Congo vì chấn thương vai. Tuy nhiên, chân sút thuộc biên chế Sporting Lisbon được kỳ vọng sẽ kịp bình phục để lĩnh xướng hàng công.

Các trụ cột quan trọng của Colombia như Luis Diaz, James Rodriguez, Jefferson Lerma cùng chốt chặn Davinson Sanchez nơi hàng thủ dự kiến tiếp tục được giữ nguyên trong đội hình xuất phát.

Về phía Bồ Đào Nha, hậu vệ Tomas Araujo bỏ ngỏ khả năng ra sân do dính chấn thương từ lượt trận mở màn. Ngoại trừ sự vắng mặt này, HLV Roberto Martinez đang nắm trong tay lực lượng sung mãn nhất.

Cristiano Ronaldo tiếp tục được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công. Ở tuyến sau, Bernardo Silva và Rafael Leao đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính, dù Joao Felix nhiều khả năng đã ghi điểm đủ tốt ở trận trước để tiếp tục giữ vị trí trên hàng công.

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.