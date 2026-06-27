Nhận định Panama vs Anh, 04h00 ngày 28/6: Lấy lại khí thế

TPO - Nhận định bóng đá Panama vs Anh, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tam sư cần một chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng và tạo đà tâm lý cho vòng knock-out, trong khi Panama chỉ còn chiến đấu vì danh dự trước khi xách vali về nước.

Cục diện bảng L lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận (thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0), xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở chiều ngược lại, Panama chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại tối thiểu 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Với 4 điểm trong tay, Tam sư chỉ cần một kết quả hòa trước Panama là chắc chắn có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh bắt buộc phải hướng đến một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, để lấy vị trí dẫn đầu bảng L.

Việc giành ngôi nhất bảng mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, đội tuyển Anh có nguy cơ rất cao phải chạm trán đối thủ sừng sỏ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay tại vòng loại trực tiếp. Ngược lại, vị trí dẫn đầu sẽ giúp họ gặp một đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, mở ra con đường rộng mở hơn tiến vào vòng 16 đội, nơi đồng chủ nhà Mexico có thể đang chờ đợi.

Về phía Panama, họ bước vào trận đấu này với tâm lý không còn gì để mất. Panama đã chính thức bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh với Anh, Ghana hay Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà đại diện CONCACAF buông xuôi. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm điểm số đầu tiên, hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự tại kỳ World Cup năm nay.

Tam sư khởi đầu World Cup 2026 đầy tưng bừng bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, một trận đấu mà hàng công của họ đã chơi bùng nổ. Tuy nhiên, "căn bệnh" nhạt nhòa ở lượt trận thứ hai tại các kỳ World Cup lại tái phát khi tuyển Anh bị Ghana cầm hòa 0-0.

Dù nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78.8% - một kỷ lục tại World Cup đối với một đội không ghi bàn - nhưng các học trò của Thomas Tuchel lại hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng khối bê tông phòng ngự của đại diện châu Phi. Thậm chí, họ còn may mắn thoát khỏi một quả phạt đền khi VAR không can thiệp sau một pha va chạm trong vòng cấm.

Đến với World Cup 2026, Panama bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải. Thực tế, họ đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Ghana và Croatia. Tuy nhiên, cách mà thầy trò HLV Thomas Christiansen thi đấu lại đáng nhận được sự tôn trọng. Cả hai trận thua của họ đều chỉ với tỷ số sát nút 0-1.

Panama đã thiết lập một hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Trước Ghana, họ kiểm soát bóng không tệ nhưng lại gục ngã đau đớn bởi bàn thua ở phút 95. Trước Croatia, họ cũng chỉ chịu khuất phục bởi pha lập công duy nhất của Ante Budimir.

Sự thiếu vắng những ngôi sao tấn công đẳng cấp khiến Panama không thể chuyển hóa nỗ lực thành kết quả có lợi. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Panama thắng 1, hòa 1 và thua 3, để lọt lưới 11 bàn (trong đó có trận thua 2-6 trước Brazil). Việc phải đối mặt với một tuyển Anh đang khát khao khẳng định sức mạnh chắc chắn sẽ là một thử thách khắc nghiệt đối với hàng thủ của đại diện Trung Mỹ.

Thông tin lực lượng Panama vs Anh

HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một vài tổn thất đáng kể. Hậu vệ phải Reece James sẽ phải nghỉ thi đấu một vài trận do vấn đề về gân kheo. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Declan Rice - người đã không đạt 100% thể lực kể từ đầu giải nhiều khả năng sẽ được cất trên băng ghế dự bị để giữ sức. Tiền đạo cánh Bukayo Saka vẫn đang vật lộn với chấn thương gót chân Achilles và khó có thể xuất phát ngay từ đầu.

Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình vượt trội, tuyển Anh có thừa phương án thay thế. Djed Spence có thể được kéo sang cánh phải, nhường vị trí hậu vệ trái cho sự trở lại của Nico O'Reilly. Sao trẻ của Man United, Kobbie Mainoo, đã sẵn sàng trám vào vị trí của Rice để đá cặp cùng Elliot Anderson. Trên hàng công, đội trưởng vĩ đại Harry Kane (người đã có 81 bàn sau 116 trận cho ĐTQG) vẫn sẽ lĩnh xướng trọng trách ghi bàn. Hỗ trợ cho anh sẽ là Marcus Rashford, Jude Bellingham và Noni Madueke - những người mang nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ số đông của Panama.

Về phần Panama, HLV Thomas Christiansen không có đội hình mạnh nhất. Tiền vệ sáng tạo Adalberto Carrasquilla dính chấn thương cơ khép và vừa gặp biến chứng trong quá trình hồi phục, nên việc anh ra sân ở một trận đấu mang tính thủ tục là điều rất khó xảy ra. Trong khi đó, đội trưởng kỳ cựu Anibal Godoy cũng đang thiếu hụt thể lực trầm trọng khi mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 1 phút kể từ đầu giải.