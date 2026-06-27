Nhận định Croatia vs Ghana, 04h00 ngày 28/6: Phá dỡ bức tường thép

TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Ghana, Bảng L World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu bản lĩnh của một cường quốc giàu kinh nghiệm như Croatia sẽ lên tiếng đúng lúc để giành tấm vé đi tiếp, hay Ghana sẽ tiếp tục duy trì hàng thủ thép và hoàn tất màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng?

Croatia vs Ghana.

Nhận định Croatia vs Ghana

Croatia bước vào lượt trận cuối bảng L với vị thế không còn đường lùi. Sau hai lượt đấu, đại diện châu Âu đang đứng thứ ba với ba điểm, kém Ghana một điểm, đồng nghĩa với việc họ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tự quyết tấm vé vào vòng 32 đội mà không phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác. Đây là áp lực không nhỏ, nhưng cũng là hoàn cảnh mà đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã nhiều lần vượt qua trong các giải đấu lớn.

Hành trình của Croatia tại World Cup 2026 đến thời điểm này mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Họ mở màn bằng thất bại 2-4 trước tuyển Anh trong trận đấu mà hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên, đội bóng áo caro nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 1-0 trước Panama, kết quả giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp và tạm thời góp mặt trong nhóm những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dẫu vậy, Croatia hiểu rằng họ không thể trông chờ vào may mắn. Ba điểm trước Ghana là mục tiêu bắt buộc nếu muốn tránh một kịch bản đầy rủi ro.

Croatia vừa có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đại diện Balkan. Trong bốn lần chạm trán các đội tuyển châu Phi tại các kỳ World Cup trước đây, Croatia vẫn duy trì thành tích bất bại với ba chiến thắng và một trận hòa. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu ở vòng bảng của họ cũng vô cùng ấn tượng khi chỉ để thua một trong tám trận gần nhất ở giai đoạn này, còn lại là năm chiến thắng và hai trận hòa.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giành vé đi tiếp, trận đấu này còn có thể đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Croatia. Nếu tiếp tục được HLV Dalic điền tên vào đội hình xuất phát, hai biểu tượng của bóng đá nước này là Luka Modric và Ivan Perisic sẽ cùng cán mốc 20 lần đá chính tại các kỳ World Cup, trở thành những cầu thủ Croatia đầu tiên chạm tới dấu mốc đặc biệt ấy. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng của bộ đôi lão tướng được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để Croatia vượt qua vòng bảng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ghana đang nắm lợi thế rõ ràng hơn. Black Stars hiện đứng nhì bảng với bốn điểm sau chiến thắng 1-0 trước Panama và trận hòa không bàn thắng trước tuyển Anh. Chỉ cần không thua trong cuộc đối đầu với Croatia, đại diện châu Phi sẽ chắc chắn giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng L để góp mặt ở vòng knock-out.

Thực tế, ngay cả khi thất bại, Ghana vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, HLV Carlos Queiroz chắc chắn không muốn các học trò bước vào trận đấu với tâm lý chủ quan. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Bồ Đào Nha hiểu rằng một kết quả tích cực không chỉ giúp Ghana khẳng định sức mạnh, mà còn tạo cú hích tinh thần rất lớn trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Ghana cầm hòa đội tuyển Anh.

Dưới sự dẫn dắt của Queiroz, Ghana đang trình diễn lối chơi thực dụng nhưng rất hiệu quả. Sau hai lượt trận, họ chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào, cho khả năng phòng ngự ấn tượng. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới trước Croatia, Ghana sẽ trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử World Cup khép lại toàn bộ vòng bảng mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Bản thân Carlos Queiroz cũng đang tiến gần thêm một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân quốc tế. Cuộc đối đầu với Croatia sẽ là trận World Cup thứ 16 của ông trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Với một tập thể đang thi đấu đầy kỷ luật và sở hữu tinh thần chiến đấu cao, Ghana hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ sẽ tiếp tục viết nên chương mới sau kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup 2010.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Croatia vs Ghana

Croatia đạt thành tích thắng 3 và thua 3 sau 6 trận đấu trong năm nay.

Ghana chỉ thắng 1/6 trận đấu kể từ tháng 1/2026, nhận tới 3 thất bại và hòa 2 trận.

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Croatia và Ghana.

Croatia chưa từng thua trước một đội bóng xếp hạng 40 hoặc thấp hơn theo bảng xếp hạng FIFA trong sáu lần chạm trán trước đó tại World Cup (thắng 4, hòa 2).

Ghana đã không ghi được bàn thắng nào trước giờ nghỉ giữa hiệp trong chín trận đấu gần đây nhất của họ.

Thông tin lực lượng Croatia vs Ghana

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Croatia vs Ghana

Croatia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Kramaric, Baturina, Perisic; Budimir.

Ghana (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Inaki Williams, Jordan Ayew, Semenyo.

Dự đoán tỷ số Croatia 1-0 Ghana