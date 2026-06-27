Nhận định CHDC Congo vs Uzbekistan, 06h30 ngày 28/6: Kéo nhau cùng chìm

TPO - Nhận định bóng đá CHDC Congo vs Uzbekistan, 06h30 ngày 28/6, bảng K World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả CHDC Congo và Uzbekistan đều nhắm đến chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup cùng tấm vé đi tiếp. Nhưng đội nào sẽ toại nguyện, hay rốt cuộc, sau 90 phút, cả đôi bên cùng rời sân với nỗi thất vọng vô biên?

Nhận định trước trận CHDC Congo vs Uzbekistan

Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng K gần như đã ngã ngũ ở hai vị trí dẫn đầu khi Colombia chắc suất đi tiếp còn Bồ Đào Nha cũng đang nắm lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, cuộc chiến cho tấm vé dành cho 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vẫn còn nguyên sức nóng, và CHDC Congo cùng Uzbekistan đều chưa hết hy vọng.

CHDC Congo bước vào trận đấu này với 1 điểm sau hai lượt trận. Đại diện châu Phi đã gây ấn tượng khi cầm hòa Bồ Đào Nha ở trận ra quân trước khi chỉ chịu thua Colombia với cách biệt tối thiểu 0-1. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Sebastien Desabre tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức mạnh đối thủ.

Điểm mạnh của CHDC Congo (áo xanh) là lối chơi phòng ngự chặt chẽ và thể lực sung mãn.

Dù cách tiếp cận đó giúp CHDC Congo duy trì thế trận chặt chẽ, nó cũng khiến hàng công của họ trở nên khá bế tắc. Sau hai trận đấu, đội bóng châu Phi mới ghi được một bàn thắng và vẫn chưa thể giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại buộc CHDC Congo phải thay đổi. Một chiến thắng gần như là yêu cầu bắt buộc nếu họ muốn chen chân vào nhóm những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Vì thế, đây được xem là thời điểm để "Báo gấm" cởi bỏ sự thận trọng và chơi tấn công nhiều hơn.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan đang ở tình thế khó khăn hơn nhiều. Sau thất bại 1-3 trước Colombia trong ngày ra quân, đại diện Trung Á tiếp tục trải qua một buổi tối đáng quên khi để Bồ Đào Nha vùi dập với tỷ số 0-5.

Hai trận thua liên tiếp khiến Uzbekistan chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số bàn thắng bại rất bất lợi. Dù về lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp, đội bóng của Fabio Cannavaro cần chiến thắng đồng thời chờ đợi hàng loạt kết quả thuận lợi từ các bảng đấu khác.

Phong độ, lịch sử đối đầu CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo không sở hữu phong độ quá ấn tượng nhưng họ vẫn cho thấy hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại dễ dàng. Điểm mạnh lớn nhất của CHDC Congo nằm ở khả năng phòng ngự có tổ chức.

Sau hai lượt trận, họ chỉ thủng lưới hai bàn, thuộc nhóm những đội có hàng thủ chắc chắn nhất trong số các đội chưa giành vé đi tiếp. Đổi lại, lối chơi lùi sâu khiến họ chỉ kiểm soát bóng trung bình chưa tới 30% và gặp nhiều hạn chế trong khâu triển khai tấn công.

Tiền đạo Yoane Wissa vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Cầu thủ đang chơi bóng tại Anh không chỉ ghi bàn thắng duy nhất của CHDC Congo từ đầu giải mà còn là người hoạt động năng nổ nhất trong hệ thống pressing của đội bóng châu Phi.

Trong khi đó, Uzbekistan đang mang theo chuỗi phong độ đáng báo động. Kể từ chiến thắng trước Gabon hồi tháng 3, đội bóng Trung Á đã trải qua bốn thất bại liên tiếp, lần lượt trước Canada, Hà Lan, Colombia và Bồ Đào Nha.

Những con số thống kê cũng không đứng về phía đoàn quân của Fabio Cannavaro. Họ đã để lọt lưới tới 8 bàn chỉ sau hai lượt trận, thành tích phòng ngự thuộc nhóm tệ nhất giải đấu. Trên mặt trận tấn công, Uzbekistan cũng mới ghi được hai bàn và chỉ có 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương sau hai trận.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử CHDC Congo và Uzbekistan chạm trán nhau. Xét tương quan lực lượng cũng như màn trình diễn tại giải, đại diện châu Phi được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Nhưng Uzbekistan lại có thể trông cậy vào tiếng nói lịch sử. Bởi CHDC Congo có thành tích rất tệ khi đối đầu với các đội châu Á. Họ thua 4 và hòa 2 trong 6 lần đụng độ những đội tuyển “đồng hương” với Uzbekistan trước đây. Trong khi ngược lại, Uzbekistan thua 3, hòa 1 và thắng 3 trong 7 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi.

Thông tin lực lượng CHDC Congo vs Uzbekistan

HLV Sebastien Desabre nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Sau hai trận liên tiếp sử dụng sơ đồ ba trung vệ, chiến lược gia người Pháp có thể chuyển sang hàng thủ bốn người nhằm tăng cường khả năng tấn công.

Nếu điều đó xảy ra, Steve Kapuadi có thể phải nhường chỗ cho cặp trung vệ Chancel Mbemba và Axel Tuanzebe. Hai biên sẽ là Aaron Wan-Bissaka cùng Arthur Masuaku.

Trên hàng công, kỳ vọng tiếp tục đặt lên vai Yoane Wissa và Cedric Bakambu. Wissa là cầu thủ duy nhất của CHDC Congo từng ghi bàn tại World Cup, trong khi Bakambu đang là chân sút có thành tích tốt nhất trong đội hình hiện tại với 21 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Khusanov (bên phải) và các đồng đội không chấp nhận thêm một thất bại nữa.

Bên phía Uzbekistan, tin vui dành cho HLV Fabio Cannavaro là trung vệ Rustam Ashurmatov đã hoàn toàn bình phục sau những lo ngại về chấn thương xuất hiện ở trận mở màn. Điều đó đồng nghĩa đội bóng Trung Á có thể bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất.

Đội trưởng Eldor Shomurodov vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công. Dù chưa thể ghi bàn tại World Cup 2026, tiền đạo kỳ cựu này vẫn là chân sút giàu kinh nghiệm nhất của Uzbekistan với 44 pha lập công cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Abbosbek Fayzullayev - người ghi bàn duy nhất cho Uzbekistan tại giải đấu năm nay - cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong trận đấu mang tính quyết định này.

Uzbekistan đã cho thấy nhiều hạn chế ở cả tấn công lẫn phòng ngự, nhưng họ cũng chắc chắn không muốn kết thúc giải đấu với 3 trận toàn thua và sẽ đá bằng cả tính mạng ở trận này. Trong khi đó, CHDC Congo thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự nhưng lại thiếu những phương án tấn công sắc sảo.

Sự tương phản ấy giữa đôi bên, rất có thể là tiền đề cho một kết quả hòa, để rồi cả hai đội cùng kéo nhau tới cánh cửa rời World Cup.

Đội hình dự kiến CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

Dự đoán tỷ số: CHDC Congo 1 - 1 Uzbekistan