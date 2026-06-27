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Ai Cập thẳng tiến vào vòng trong sau màn chia điểm kịch tính với Iran

Khanh Kiều

TPO - Ai Cập đi tiếp vào vòng loại trực tiếp FIFA World Cup 2026 với ngôi nhì bảng G sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính với đội tuyển Iran.

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VAR hủy bỏ bàn thắng của Shoja Khalilzadeh.

Bước vào lượt trận cuối, cả Iran lẫn Ai Cập nhập cuộc với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ai Cập là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Chỉ sau vài phút bóng lăn, đại diện châu Phi đã tìm được bàn mở tỷ số nhờ tình huống tổ chức tấn công sắc bén. Sau pha phối hợp bên cánh phải, bóng được đưa vào khu vực cấm địa để Saber băng vào dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Beiranvand và đưa Ai Cập vươn lên dẫn trước.

Ai Cập mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Hossam Hassan thi đấu đầy hưng phấn, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Iran cho thấy bản lĩnh của một đội bóng không dễ bị đánh bại. Chỉ ít phút sau khi nhận bàn thua, đại diện Tây Á dần lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và bắt đầu tổ chức các đợt lên bóng nguy hiểm. Những nỗ lực ấy nhanh chóng được đền đáp khi Rezaeian tung cú dứt điểm uy lực ở góc hẹp, khiến thủ môn Mostafa Shobeir không có cơ hội cản phá.

Iran san bằng tỷ số.

Sau khi tỷ số được san bằng, hai đội đều chủ động chơi tấn công thay vì hài lòng với một điểm. Iran là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong phần còn lại của hiệp một, nhưng hàng phòng ngự Ai Cập vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ. Trong hiệp đấu đầu tiên, Iran thậm chí bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền, khi cú sút của tiền đạo Taremi không đủ khó để đánh bại thủ môn Mostafa Shobeir.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao. Iran đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi Ai Cập lựa chọn lối chơi chặt chẽ hơn, chờ đợi cơ hội phản công. Những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp xuất hiện khiến trận đấu trở nên kịch tính. Những phút cuối chứng kiến sức ép dữ dội từ phía Iran. Đội bóng Tây Á liên tục dồn quân sang phần sân đối phương với hy vọng giành trọn ba điểm, cùng tấm vé lọt vào vòng loại trực tiếp.

Cao trào xuất hiện ở thời gian bù giờ khi Shoja Khalilzadeh chọc thủng lưới Ai Cập sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Các cầu thủ Iran đã ăn mừng đầy cảm xúc vì tin rằng mình đã hoàn tất màn ngược dòng. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài trực tiếp xem lại tình huống và xác định cầu thủ Iran đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn. Quyết định không công nhận bàn thắng khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

VAR từ chối bàn thắng của đội tuyển Iran.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, Bỉ giành chiến thắng 5-1 trước New Zealand để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Kết quả này đồng nghĩa Ai Cập kết thúc ở vị trí thứ hai và giành vé trực tiếp vào vòng loại trực tiếp, đối thủ của họ là đội tuyển Úc. Trong khi đó, Iran đứng thứ ba và sẽ phải chờ đợi kết quả ở các trận đấu của bảng J, K, L diễn ra vào ngày mai.

Khanh Kiều
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