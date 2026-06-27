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Chuyên gia Việt: Tuyển Anh, Ghana đoạt vé đi tiếp

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển Anh được dự báo sẽ đánh bại Panama để chiếm ngôi đầu bảng L cùng suất đi tiếp, trong khi Croatia sẽ khó khăn hơn nhiều trước Ghana.

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Harry Kane sẽ tiếp tục ghi bàn để đưa Anh vượt qua Panama?

Sau 2 vòng đấu, cục diện bảng L trở nên khó đoán khi Anh (4 điểm) đang dẫn đầu bảng nhưng chỉ đứng trên Ghana nhờ chỉ số phụ. Croatia đứng thứ 3 nhưng đang có 3 điểm, chỉ kém 2 đội dẫn đầu 1 điểm.

Ngoại trừ Panama (0 điểm) đứng cuối bảng xếp hạng, 3 đội còn lại đều cần điểm ở lượt đấu cuối cho các mục tiêu riêng. "Anh nhiều cơ hội nhất nhưng họ cần chiến thắng để chắc chắn ngôi đầu bảng. Tôi cho rằng tuyển Anh sẽ đạt mục tiêu này bởi Panama không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Phong độ của Panama cũng không tốt, hàng tấn công thiếu sức mạnh"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận xét.

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Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Panama dù vậy có hàng thủ khá tốt, đây có thể là thách thức với Harry Kane và các đồng đội. Đặc biệt, Panama có thể chủ động chơi phòng ngự, gây khó khăn cho hàng tấn công của Anh. Ông Phúc cho rằng nếu có bàn thắng sớm khai thông thế bế tắc, cục diện trận đấu sẽ thuận lợi hơn với tuyển Anh và họ có thể thắng với cách biệt 2 bàn.

Về cặp đấu giữa Croatia và Ghana, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định cả 2 đang khá cân tài, cân sức. Ghana nắm lợi thế khi chỉ cần hoà sẽ giành vé đi tiếp, điều này giúp đại diện châu Phi chủ động về mặt chiến thuật. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Croatia đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao trước đây. Họ có thể trông đợi vào kinh nghiệm của các cầu thủ như Modric, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol hay Ivan Perisic. Nhưng Ghana rất giàu động lực chiến đấu, lại sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng tốt. Theo tôi kết quả trận đấu sẽ được quyết định bởi các tình huống cá nhân".

Vĩnh Xuân
#World Cup bảng L #đội tuyển Anh #Harry Kane #Panama #Croatia

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