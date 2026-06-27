Siêu máy tính Opta dự đoán vé vớt: Congo 1 điểm vẫn tự tin, Hàn Quốc 3 điểm lại đau tim

TPO - Trong khi CHDC Congo vẫn còn quyền tự quyết dù mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận, Hàn Quốc đã kết thúc vòng bảng với 3 điểm nhưng vẫn phải thấp thỏm chờ đợi. Đó là nghịch lý của cuộc đua giành 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba xuất sắc nhất tại World Cup 2026.

Khi vòng bảng World Cup 2026 chỉ còn lại một vài trận đấu cuối cùng, cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp dành cho các đội xếp thứ 3 đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Và theo dữ liệu mô phỏng mới nhất từ siêu máy tính của hãng thống kê Opta, không phải đội nào có nhiều điểm hơn cũng đang ở vị thế thuận lợi hơn.

Son Heung-min và đồng đội đứng trước nguy cơ bị loại cực lớn.

Hàn Quốc là ví dụ điển hình. Nhìn vào bảng tổng sắp các đội đứng thứ 3, vị trí của tuyển Hàn Quốc hiện lên vô cùng mong manh khi họ đã rơi xuống vị trí thứ 8, tức ranh giới cuối cùng của nhóm có vé vớt.

Thầy trò HLV Hong Myung-bo đã khép lại hành trình bảng A với 3 điểm và hiệu số âm (-1). Việc hoàn thành sớm lịch thi đấu vô tình biến đại diện xứ kim chi trở thành khán giả bất đắc dĩ, mất hoàn toàn quyền tự định đoạt số phận. Son Heung-min và các đồng đội lúc này chỉ biết run rẩy ngóng chờ kết quả từ các bảng đấu muộn với hy vọng những đối thủ trực tiếp sẽ sẩy chân.

Ngược lại với sự lo âu của Hàn Quốc, CHDC Congo dù chỉ mới bỏ túi vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận bảng K nhưng lại đang sở hữu tâm thế vô cùng tự tin. Sau trận hòa kiên cường 1-1 trước Bồ Đào Nha và thua sát nút Colombia 0-1, đại diện châu Phi vẫn còn nguyên một trận chưa đấu gặp Uzbekistan vào rạng sáng ngày 28/6.

Với chỉ vỏn vẹn 1 điểm trong tay, CHDC Congo vẫn có quyền mơ tới vòng knock-out.

Siêu máy tính của Opta đánh giá khả năng đi tiếp của Congo là khá cao, lên tới 41,11% (ổn hơn nhiều so với 32,98% của Hàn Quốc). Chỉ cần một chiến thắng trước đối thủ yếu hơn là Uzbekistan ở lượt trận cuối, Congo sẽ có 4 điểm và đứng trước cơ hội cực lớn để giành vé vào vòng knock-out.

Trong khi CHDC Congo, với chỉ 1 điểm, vẫn có quyền nuôi hy vọng thì các đội bóng có 2 điểm là Uruguay (bảng H) đã chính thức bị loại còn Scotland (bảng C) thì được đánh giá còn… 0,07% cơ hội đi tiếp.

Nhưng đối với nhóm sở hữu 3 điểm giống Hàn Quốc, siêu máy tính của Opta chỉ ra cơ hội đi tiếp của Iran và Croatia rất cao, lần lượt 86,23% và 82,9%. Algeria hiện đứng thấp hơn Hàn Quốc trên BXH các đội thứ 3 xuất sắc nhất do kém về hiệu số bàn thắng bại (-2 bàn so với -1 của Hàn Quốc). Nhưng đại diện Bắc Phi lại có cơ hội đi tiếp lớn hơn, lên tới 69,4% vì họ còn trận cuối gặp Áo.

Do bảng J đã xác định xong đội bị loại là Jordan, một kết quả hòa sẽ đủ cho cả Áo (giữ vững ngôi nhì) và Algeria (đứng thứ 3 với 4 điểm) lọt vào vòng 1/6. Thế nên, chỉ cần giành thêm điểm trước Áo, Algeria sẽ vượt qua Hàn Quốc trên bảng xếp hạng các đội thứ 3.

Nếu viễn cảnh kể trên xảy ra, đó hẳn là một bi kịch lớn cho bóng đá Hàn Quốc vì đội tuyển này đến World Cup 2026 với kỳ vọng rất lớn và một đội hình chất lượng, dẫn đầu là siêu sao Son Heung-min cùng những cầu thủ tài năng như Kim Min-jae, Lee Kang-in...

Hẳn lúc này, các CĐV Hàn Quốc chỉ mong đội nhà được như Bosnia & Herzegovina, Thụy Điển, Ecuador, Paraguay hay Senegal. Đây là những đội đã chắc chắn góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất mà không còn phải quan tâm tới các kết quả còn lại.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, làm gì có chỗ cho những kịch bản xảy ra sau chữ “nếu” đâu!

BXH các đội xếp thứ 2 tại 12 bảng của World Cup 2026 cùng cơ hội đi tiếp do Opta đánh giá.