Nhận định Jordan vs Argentina, 09h00 ngày 28/6: Chạy đà cho vòng knock-out

TPO - Nhận định bóng đá Jordan vs Argentina, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu. Vì vậy, đội tuyển này không còn nhiều động lực ngoài việc giúp đội hình phụ làm nóng để chuẩn bị cho vòng 1/16.

Thầy trò HLV Lionel Scaloni đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở hai lượt trận đầu tiên. Họ đánh bại Algeria 3-0 trong ngày ra quân và tiếp tục vượt qua tuyển Áo với tỷ số 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +5, chưa nhận bàn thua nào thì Argentina đã chính thức giành vé vào vòng knock-out (vòng 32 đội).

Trận đấu cuối cùng không tác động nhiều đến Argentina. Thậm chí nó cũng không còn mang ý nghĩa định đoạt ngôi đầu bảng J vì nhà ĐKVĐ thế giới đã chắc suất đứng đầu (thắng Áo và Algeria).

Sức mạnh, đẳng cấp và sự tự tin của La Albiceleste lúc này là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, tham vọng của Argentina không chỉ dừng lại ở vòng bảng. Họ đang hướng tới việc trở thành đội bóng đầu tiên kể từ sau Brazil (năm 1962) bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Lionel Messi có lẽ cũng đặt tham vọng biến giải đấu năm nay thành sân khấu lịch sử của riêng mình. Với cú đúp vào lưới tuyển Áo ở vòng 2, chân sút 39 tuổi đã chính thức xô đổ kỷ lục của Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup với 18 pha lập công. Trước mắt anh là những cột mốc lịch sử mới.

Trong khi đó Jordan chỉ còn thi đấu vì danh dự. Sau hai trận thua liên tiếp trước Áo (1-3) và Algeria (1-2), Jordan hiện xếp cuối bảng J với 0 điểm và hiệu số -3. Họ không còn, dù một khe cửa cực kỳ hẹp để đi tiếp. Với đại diện AFC, có lẽ họ chỉ chiến đấu vì điểm số lịch sử trước Argentina.

Song HLV Jamal Sellami hiểu rõ đây là một nhiệm vụ gần như "bất khả thi". Mục tiêu thiết thực nhất của đại diện châu Á lúc này xem ra chỉ cống hiến một trận đấu quả cảm, để lại ấn tượng đẹp đẽ về bóng đá Jordan trên sân chơi toàn cầu.

Kể từ trước khi giải đấu khởi tranh cho đến nay, Argentina đang thể hiện sức mạnh của một cỗ máy chiến thắng thực thụ. Đội bóng Nam Mỹ sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng sợ hơn, hệ thống phòng ngự do HLV Scaloni xây dựng đang chơi cực kỳ kỷ luật khi giúp đội nhà giữ sạch lưới 8/9 trận đấu đó và chỉ phải nhận vỏn vẹn 1 bàn thua. Trong cùng giai đoạn, không đội tuyển nào trên thế giới thể hiện thuyết phục như Argentina.

Chỉ tính riêng 5 trận gần nhất (bao gồm các trận giao hữu gặp Zambia, Honduras, Iceland và 2 trận vòng bảng World Cup), Argentina toàn thắng 100%, nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 15 bàn và không để thủng lưới bất kỳ một lần nào.

Trái ngược với đối thủ, Jordan đang trải qua một chuỗi phong độ u ám. Đội bóng của HLV Sellami không biết đến mùi chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 4). Ở giai đoạn đó, họ để lọt lưới tới 14 lần.

Tại World Cup 2026, lối chơi của Jordan không phải là không có điểm sáng. Họ là đội đầu tiên kể từ kỳ tích của Bờ Biển Ngà năm 2006 ghi được bàn thắng trong cả 2 trận đầu ở sân chơi World Cup. Ở trận gặp Algeria, Jordan thậm chí đã vươn lên dẫn trước và chơi một hiệp một xuất sắc.

Thế nhưng, điểm yếu cố hữu về thể lực và sự mất tập trung của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Jordan đã để thủng lưới 5 bàn tại giải đấu năm nay, trong đó có tới 3 bàn xuất phát từ các tình huống phạt góc. Khả năng chống bóng bổng và phòng ngự khu vực kém cỏi sẽ là "tử huyệt" mà những cầu thủ tấn công tinh quái của Argentina chắc chắn sẽ nhắm đến.

Tin vui cho HLV Jamal Sellami là ông đang sở hữu một đội hình hoàn toàn sung mãn, không có bất kỳ ca chấn thương hay án treo giò nào. Trên hàng công, tiền đạo chủ lực Ali Olwan - người đi vào lịch sử khi ghi bàn đầu tiên cho Jordan tại World Cup - sẽ tiếp tục đá cao nhất.

Olwan đang mang theo động lực to lớn khi anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ĐTQG (do Hamza Al-Dardour nắm giữ với 31 bàn) đúng 1 pha lập công. Hỗ trợ cho anh sẽ là hai ngôi sao chạy cánh Musa Al Taamari và đội trưởng Ihsan Haddad, những người đang chuẩn bị chạm cột mốc đáng tự hào: 95 lần khoác áo ĐTQG. Tuyến giữa sẽ được quán xuyến bởi Nizar Al-Rashdan, cầu thủ đóng vai trò trạm luân chuyển bóng và phát động các pha phản công nhanh.

Với việc đã sớm có vé đi tiếp, HLV Lionel Scaloni được dự đoán sẽ thực hiện cuộc đại phẫu đội hình nhằm giữ chân các trụ cột. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là trung vệ Cristian Romero, người đã dính chấn thương đầu gối trong hiệp hai trận gặp Áo. Lão tướng 38 tuổi Nicolas Otamendi hoặc tân binh Marcos Senesi sẽ là những sự lựa chọn thay thế để đá cặp cùng Lisandro Martinez hoặc một phương án dự bị khác. Hậu vệ trái Facundo Medina cũng có thể được cất lên băng ghế dự bị do đang mang một thẻ vàng.

Dù Scaloni muốn xoay tua với sự xuất hiện của Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios hay Thiago Almada... nhưng nhiều khả năng siêu sao Lionel Messi vẫn sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Khát khao gia tăng kỷ lục ghi bàn tại đấu trường World Cup của Messi là rất lớn. Giới chuyên môn dự đoán BHL Argentina đã có sẵn kế hoạch để Messi thi đấu trong hiệp một trước khi rút anh ra nghỉ ngơi sớm, nhường chỗ cho Simeone.