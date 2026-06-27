Nhận định Algeria vs Áo, 09h00 ngày 28/6: Bất phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Algeria vs Áo, lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, lúc 09h00 ngày 28/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Áo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi ổn định và kỷ luật, nhưng Algeria vẫn có những cá nhân đủ khả năng tạo đột biến. Trong thế trận cân bằng và nhiều toan tính, một kết quả hòa là kịch bản được tính đến.

Nhận định trước trận đấu

Algeria và Áo sẽ chạm trán trên sân Kansas City vào sáng Chủ nhật (giờ Việt Nam) trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định của bảng J World Cup 2026. Cả hai cùng có 3 điểm sau hai lượt trận và sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng 1/16.

Algeria bước vào trận đấu với tinh thần lên cao sau chiến thắng lịch sử 2-1 trước Jordan. Đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic lần đầu tiên tại một kỳ World Cup giành chiến thắng sau khi để đối phương mở tỷ số. Bị Jordan dẫn trước, "Cáo sa mạc" vẫn kiên cường lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Amine Gouiri và Nadir Benbouali.

Đây mới là lần thứ ba Algeria góp mặt tại World Cup, sau các kỳ giải năm 2010 và 2014. Đội bóng Bắc Phi đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích lọt vào vòng knock-out lần thứ hai trong lịch sử.

Trước lượt trận cuối, Algeria xếp thứ ba bảng J với 3 điểm, bằng Áo nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Điều đó đồng nghĩa họ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn giành vé trực tiếp vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng.

Bài toán lực lượng đang khiến HLV Petkovic đau đầu khi chân sút chủ lực Mohamed Amoura tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Argentina hôm 17/6. Đây là tổn thất không nhỏ bởi Amoura từng ghi tới 10 trong tổng số 24 bàn thắng của Algeria ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Áo vừa nhận thất bại trước Argentina trong trận đấu Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn bằng cột mốc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup. Sau bàn mở tỷ số của siêu sao người Argentina, đội bóng của HLV Ralf Rangnick dù cầm bóng nhiều nhưng gần như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ.

Dẫu vậy, World Cup 2026 vẫn đang là giải đấu đáng khích lệ với Áo trong lần đầu tiên trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 28 năm. Ở trận ra quân, họ đánh bại Jordan 1-0 nhờ pha lập công muộn của lão tướng Marko Arnautovic, qua đó chấm dứt chuỗi hơn ba thập kỷ không thắng tại World Cup kể từ năm 1990.

Màn so tài tại Kansas City cũng gợi lại một trong những chương gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup. Algeria và Áo từng gặp nhau ở vòng bảng World Cup 1982. Lúc đó, đại diện châu Âu thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Walter Schachner và Johann Krankl.

Ít ngày sau, lịch sử chứng kiến trận cầu tai tiếng khi Áo và Tây Đức bị chỉ trích vì thi đấu thiếu quyết tâm để bảo toàn tỷ số giúp cả hai cùng giành vé đi tiếp, còn Algeria bị loại cay đắng.

Sau 44 năm, hai đội sẽ tái ngộ trong bối cảnh một suất vào vòng knock-out tiếp tục là mục tiêu chung. Với Algeria, đó là cơ hội viết tiếp câu chuyện lịch sử. Còn với Áo, thầy trò HLV Rangnick không chỉ hướng đến tấm vé đi tiếp mà còn quyết tâm tránh thất bại thứ hai liên tiếp ở các trận đấu chính thức, điều họ chưa từng trải qua kể từ tháng 9/2022.

Thông tin lực lượng

Algeria sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Mohamed Amoura do chưa bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở trận mở màn vòng bảng gặp Argentina. Sự vắng mặt của chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội ở vòng loại là tổn thất không nhỏ với đại diện Bắc Phi.

Trên hàng công, trọng trách dẫn dắt hàng tấn công sẽ đặt lên vai đội trưởng Riyad Mahrez. Ngôi sao 35 tuổi vừa để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong chiến thắng ngược dòng trước Jordan và tiếp tục được kỳ vọng tạo ra khác biệt ở trận đấu quyết định.

Ở tuyến dưới, hậu vệ cánh Rayan Ait-Nouri vẫn là niềm hy vọng lớn nhờ khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Trong khi đó, tiền vệ giàu kinh nghiệm Nabil Bentaleb nhiều khả năng sẽ được HLV Vladimir Petkovic trao cơ hội đá chính, thay thế Ramiz Zerrouki ở khu trung tuyến.

Về phía Áo, màn trình diễn nhạt nhòa trước Argentina khiến HLV Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh trên hàng công nhằm cải thiện sức tấn công.

Lão tướng Marko Arnautovic, người chỉ vào sân từ ghế dự bị ở hai lượt trận đầu, đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát tại một kỳ World Cup khi đã 37 tuổi.

Bên cạnh đó, tiền vệ Carney Chukwuemeka cũng sáng cửa đá chính sau màn thể hiện tích cực mỗi khi được trao cơ hội. Cầu thủ đang khoác áo Borussia Dortmund đã quyết định lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Áo thay vì Anh và được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo cho tuyến giữa.