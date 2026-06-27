Cape Verde viết chuyện cổ tích World Cup: 'Điều gì cũng có thể xảy ra'

TPO - Cape Verde trở thành hiện tượng lớn nhất tại World Cup 2026 khi giành vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tiên góp mặt. Đội bóng đến từ quốc đảo chỉ khoảng nửa triệu dân không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng vẫn viết nên câu chuyện truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và niềm tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra.

Hình ảnh các cầu thủ Cape Verde vây quanh chiếc điện thoại di động để dõi theo những phút cuối cùng trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Uruguay, rồi cùng vỡ òa khi biết đội nhà chính thức đi tiếp, có lẽ là khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của vòng bảng World Cup 2026.

Điều này chính là hình ảnh phản ánh rõ nét nhất ý tưởng mà FIFA theo đuổi khi mở rộng World Cup lên 48 đội: tạo cơ hội để những nền bóng đá nhỏ viết nên những câu chuyện cổ tích trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Niềm vui ấy nhanh chóng lan tỏa khắp sân Houston. Hàng nghìn cổ động viên Cape Verde hát vang, nhảy múa và ôm nhau trong nước mắt, sau trận hòa 0-0 với Saudi Arabia. Kết quả này vừa đủ để giúp đại diện châu Phi khép lại bảng H ở vị trí thứ hai và giành quyền vào vòng 32 đội.

HLV Bubista cầm quốc kỳ Cape Verde ăn mừng cùng người hâm mộ.

Đối thủ tiếp theo của họ là nhà đương kim vô địch Argentina trong cuộc đối đầu diễn ra tại Miami vào ngày 3/7. Chênh lệch về đẳng cấp là rất lớn, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự phấn khích của đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé này.

Ngay trước trận đấu quyết định với Saudi Arabia, HLV Bubista đã nhấn mạnh rằng World Cup không phải sân chơi dành riêng cho các cường quốc bóng đá.

Theo chiến lược gia của Cape Verde, giải đấu lớn nhất hành tinh còn là nơi những quốc gia nhỏ có cơ hội chứng minh giá trị, truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu và khát vọng vượt qua mọi giới hạn.

Bên cạnh những cuộc đua tới chức vô địch, chính những hành trình vượt khó như của Cape Verde mới tạo nên sức hút rất riêng của World Cup.

Giấc mơ thành hiện thực

Tiền vệ Deroy Duarte gần như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. "Thật sự quá khó tin. Tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy", Duarte chia sẻ sau trận đấu. "Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ được thi đấu tại World Cup. Được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và cùng đội tuyển làm nên lịch sử là điều tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng".

Sau khi chính thức giành vé đi tiếp, điều đầu tiên mà các cầu thủ Cape Verde nghĩ đến không phải Argentina, mà là ăn mừng cùng người dân quê hương.

"Trước tiên, chúng tôi sẽ ăn mừng. Tất cả đều rất hạnh phúc. Hy vọng mọi người dân Cape Verde cũng đang tận hưởng niềm vui này. Từ ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo", Duarte nói.

Khi được hỏi về màn chạm trán Argentina của Lionel Messi, tiền vệ này vẫn giữ nguyên niềm tin đã đưa Cape Verde đi đến cột mốc lịch sử. "Đó là đương kim vô địch Argentina. Một trận đấu rất khó khăn, nhưng hãy cứ tin tưởng. Điều gì cũng có thể xảy ra".

Cùng ý kiến, HLV Bubista nói: "Gặp Argentina là niềm tự hào. Chúng tôi có mối liên hệ lâu đời với Argentina vì nhiều người Cape Verde đã di cư tới đó. Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ thi đấu với thái độ đúng đắn và tinh thần trách nhiệm".

Hành trình của niềm tin và lòng quả cảm

Cape Verde bước vào vòng knock-out theo cách rất đặc biệt khi hòa cả ba trận ở vòng bảng. Dù không giành được chiến thắng nào, họ vẫn khiến giới chuyên môn phải ngả mũ bởi lối chơi phòng ngự kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng tận dụng tối đa từng cơ hội.

Đáng nhớ nhất là màn trình diễn quả cảm trước Tây Ban Nha ở trận ra quân khi Cape Verde đứng vững trước sức ép khổng lồ từ một trong những ứng cử viên vô địch. Ba trận hòa liên tiếp không phải thành tích quá nổi bật, nhưng với một đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, đó là chiến tích đủ để đi vào lịch sử bóng đá.

Chính tinh thần không đầu hàng ấy đã giúp Cape Verde chinh phục trái tim người hâm mộ trung lập. Trên các khán đài tại Houston, số lượng cổ động viên khoác áo Cape Verde ngày một nhiều hơn qua từng trận đấu, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc.

HLV Bubista cho rằng hành trình của Cape Verde là minh chứng cho việc những quốc gia nhỏ vẫn có thể tạo nên kỳ tích, miễn là có sự tập trung, quyết tâm và tổ chức tốt.

"Chúng tôi đã chứng minh rằng không gì là không thể", ông tuyên bố. "Chúng tôi đại diện cho đất nước mình, cho châu Phi và cả những quốc gia nhỏ mang khát vọng vươn xa".

Phía trước là thử thách mang tên Argentina, đội đương kim vô địch thế giới với siêu sao Lionel Messi trong đội hình. Cơ hội đi tiếp của Cape Verde không được đánh giá cao, nhưng sau những gì đã thể hiện, đại diện châu Phi đã chứng minh rằng họ không còn là đội bóng chỉ góp mặt để học hỏi.

Dù hành trình có khép lại ở vòng 32 đội hay tiếp tục được nối dài, Cape Verde đã trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của World Cup 2026. Và như chính lời của Deroy Duarte, niềm tin lớn nhất của họ vẫn rất giản dị: "Điều gì cũng có thể xảy ra".