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Hơn 4.000 runner tham dự giải chạy tại biển Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Ngày 28/6 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM hơn 4000 vận động viên sẽ thi đấu tại Giải chạy “Báo Xây dựng - Vững bước kiến tạo tương lai”.

Chiều 27/6, Giải chạy Báo Xây dựng 2026 - "Vững bước kiến tạo tương lai" chính thức khai mạc tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành TP.HCM, lãnh đạo địa phương.

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Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập báo Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Nga- Tổng biên tập báo Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức cho hay, Giải chạy “Báo Xây dựng - Vững bước kiến tạo tương lai” là hoạt động nhằm chào mừng thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Giải chạy với sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên tranh tài thi đấu 3 cự ly: 5km; 10km; 21km, trong đó có đáng chú ý nhiều vận động viên là nhà báo, kỹ sư, viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

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Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết, Giải chạy Báo Xây dựng 2026 với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai" được tổ chức tại Vũng Tàu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là sân chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất mà còn là dịp để mọi người giao lưu, gắn kết, lan tỏa tinh thần sống tích cực, sẻ chia và yêu thương trong gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

"Mỗi bước chạy không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cá nhân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Tôi tin rằng phong trào thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đất nước phát triển thịnh vượng", ông Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

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Các vận động viên tranh thủ chụp ảnh trước khi tranh tài

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM đánh giá, giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Với cung đường ven biển đặc sắc, sự kiện sẽ giúp quảng bá vẻ đẹp của vùng đất Vũng Tàu, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Dịp này, Báo Xây dựng đã trao tặng 100 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Văn Quân
#giải chạy #Vũng Tàu #báo xây dựng #thể thao #đoàn kết #du lịch #cộng đồng

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