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Colombia cầm hoà Bồ Đào Nha, chiếm ngôi đầu bảng K

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Ronaldo chơi mờ nhạt trong trận đấu Bồ Đào Nha để Colombia cầm hoà 0-0 lượt trận cuối bảng K. Kết quả giúp Colombia giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng, trong khi Bồ Đào Nha xếp thứ 2.

foul Hết giờ! Colombia 0-0 Bồ Đào Nha

90+4': Colombia đi tiếp với ngôi nhất bảng K, trong khi Bồ Đào Nha vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.

substitution Bồ Đào Nha thay người

90+3': Nunes vào sân thay Mendes.

var VAR từ chối bàn thắng của Colombia

90+1': Xuất phát từ tình huống phạt góc phối hợp, Quintero treo bóng vào vòng cấm, Sanchez bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Costa bên phía Bồ Đào Nha. Nhưng khi Sanchez vừa chạy ăn mừng, cờ việt vị đã được căng lên.

VAR vào cuộc kiểm tra và đồng tình với quyết định của trọng tài trên sân.

time Bù giờ!

90': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.

report Nguy hiểm!

88': Suárez của Colombia ngả người bắt volley cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Costa bên phía Bồ Đào Nha.

yellow Puerta nhận thẻ vàng

86: Thẻ vàng cho Puerta của Colombia sau một pha phạm lỗi.

report Thế trận bế tắc

84': Trận đấu tại Miami bước vào những phút cuối. Hai đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng bàn thắng vẫn chưa xuất hiện.

corner Không được

78': Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc. Fernandes phối hợp ngắn với Dalot.

Dalot sau đó tung cú cứa lòng hướng về góc xa khung thành Colombia, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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substitution Colombia thực hiện 2 sự thay đổi người:

76': Jhon Arias và James Rodriguez rời sân, nhường chỗ cho Juan Quintero và Castaño.

report Phá bóng xuất sắc

74': Rodriguez của Colombia tung cú dứt điểm, nhưng Veiga kịp đánh đầu cản phá, khiến bóng bật vọt qua xà ngang khung thành Bồ Đào Nha.

substitution Bồ Đào Nha thay người

71': Ngay sau khi trở lại, Bồ Đào Nha tiếp tục thay người: Felix và Vitinha rời sân, nhường chỗ cho Leao và Samu Costa.

report Hai đội nghỉ tiếp nước

68': Hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2.

report Thủ thành Costa cứu thua xuất thần

66': Arias tung cú sút chân phải cận thành, bóng đập người một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng. Nhưng thủ môn Costa vẫn kịp phản xạ, bay người đấm bóng cứu thua đầy ngoạn mục.

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report Nguy hiểm

62': Rodriguez tung đường chọc khe sắc lẹm xé toang hàng thủ Bồ Đào Nha để Arias băng xuống bên cánh phải. Arias sau đó căng ngang thuận lợi cho Rios trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm về góc gần của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc Bồ Đào Nha trong gang tấc.

report Nỗ lực không thành

60': João Félix chọc khe tinh tế để Ronaldo thoát xuống đối mặt thủ môn Vargas. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 lại đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Colombia. Dù vậy, trọng tài biên cũng đã căng cờ báo Ronaldo việt vị.

Sau đó, Colombia thay liền hai người: Cordoba và Lerma rời sân, nhường chỗ cho Suarez và Rios.

report Thủ môn Costa cứu thua

55': Lerma của Colombia thử vận may bằng một cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Costa kịp đổ người đẩy bóng cứu thua cho Bồ Đào Nha.

report Felix đánh đầu vọt xà

51': Dalot treo bóng chính xác vào vòng cấm, Felix bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia.

report Hiệp 2 bắt đầu

46': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người sau giờ nghỉ: Joao Neves và Dalot vào sân, thay Ruben Neves và Cancelo.

report Hết hiệp 1. Colombia 0-0 Bồ Đào Nha.

Hiệp một tại Miami diễn ra đầy sôi động, chỉ thiếu điều duy nhất là bàn thắng. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc hai thủ môn phải nhiều lần trổ tài cứu thua.

Colombia có phần nhỉnh hơn về chất lượng những pha dứt điểm, nhưng với dàn ngôi sao giàu đột biến, Bồ Đào Nha vẫn luôn tiềm ẩn khả năng tạo khác biệt bất cứ lúc nào.

time Bù giờ!

45': Cancelo để mất bóng quá dễ ở khu trung tuyến, tạo cơ hội cho Arias của Colombia tăng tốc phản công. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của Puerta lại đi thẳng vào vị trí của thủ thành Costa.

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

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report Bồ Đào Nha lại bỏ lỡ cơ hội

42': Felix có pha chạm bóng tinh tế để vượt qua sự truy cản của Sanchez sau một quả ném biên dài. Tiền đạo này lập tức tung cú vô-lê, nhưng bóng bay vọt xà ngang khung thành Colombia.

report Thủ thành Vargas cứu thua

39': Fernandes nhận bóng ngay giữa vòng cấm, xoay người dứt điểm rất nhanh, nhưng thủ môn Colombia phản xạ xuất sắc đẩy bóng từ chối bàn thắng của đội trưởng Bồ Đào Nha.

Ngay sau đó, Ronaldo ngả ngươi móc bóng nhưng bóng đạp trúng hậu vệ áo vàng bật ra.

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report Colombia kiểm soát thế trận

36': Các cầu thủ Colombia phàn nàn sau khi Córdoba ngã trong pha tranh chấp với Dias, nhưng trọng tài không cho rằng đó là tình huống phạm lỗi. Đại diện Nam Mỹ đang kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo ra sức ép đáng kể bên phần sân Bồ Đào Nha.

report Ronaldo dứt điểm

32': Ronaldo thoát xuống đón đường chọc khe từ đồng đội, nhưng cú sút cực căng của anh đi đúng vào vị trí của thủ thành Vargas bên phía Colombia.

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report Hai đội nghỉ tiếp nước

25': Trận đấu bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp 1 để cầu thủ hai đội tiếp nước.

report Cú sút đầu tiên của Ronaldo

24': Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách khá xa. Ronaldo quyết định sút thẳng, bóng đi căng và thấp xuyên qua hàng rào Colombia, nhưng đúng vào vị trí của thủ thành Vargas.

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report Colombia suýt mở tỷ số!

22': Ruben Neves có pha phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành Bồ Đào Nha sau cú dứt điểm của Arias bên phía Colombia.

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report Thủ thành Costa cứu thua

17': Córdoba của Colombia đột phá xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chân phải đầy uy lực, buộc thủ môn Diogo Costa phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Bồ Đào Nha.

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report Cơ hội cho Colombia

14': Puerta của Colombia tung ra cú sút chân trái quyết đoán từ cụ li hơn 30m đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Bồ Đào Nha.

report Bruno Fernandes sút xa

12': Bruno Fernandes tung cú sút chân phải đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Colombia trong gang tấc.

report Cơ hội cho Rodriguez

8': Rodriguez tung cú sút cực nhanh sau khi đón đường chuyền của Cordoba. Tuy nhiên, pha dứt điểm của đội trưởng Colombia lại đưa bóng đi chệch khung thành Bồ Đào Nha.

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report Colombia ép sân

6': CĐV Colombia có mặt rất đông ở trận đấu hôm nay. Đại diện Nam Mỹ đang tấn công chủ động trước dàn sao Bồ Đào Nha.

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report KHÔNG VÀO!!! Cơ hội đầu tiên cho Colombia

2': Luis Diaz tạo ra đột biến từ pha bóng sở trường ở cánh trái. Tiền vệ Bayern dứt điểm hỏng, sau đó Jhon Cordoba đánh đầu đưa bóng vọt xà.

start Hiệp một bắt đầu
photo Không khí tuyệt vời trước giờ "G"
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report Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha
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report Đội hình xuất phát Colombia
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Cuộc đọ sức tại Miami giữa Colombia và Bồ Đào Nha sẽ là trận "chung kết" định đoạt ngôi vị dẫn đầu bảng K World Cup 2026. Đây mới là lần đầu tiên hai thế lực này chạm trán ở một giải đấu chính thức, sau trận giao hữu hòa 0-0 vào năm 2014.

Colombia đang bay cao khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên (hạ Uzbekistan 3-1, quật ngã CHDC Congo 1-0). Sớm nắm trong tay 6 điểm cùng tấm vé vào vòng 32 đội, đại diện Nam Mỹ chỉ cần giành thêm một điểm để khóa chặt ngôi đầu – qua đó nắm lợi thế lớn ở vòng knock-out. Nếu thất bại, họ sẽ rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu đội nhì bảng L.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha (4 điểm) vừa giải tỏa tâm lý bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Uzbekistan. Siêu sao Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp, nâng tổng bàn thắng trong sự nghiệp lên con số vĩ đại 975 và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Thầy trò HLV Roberto Martinez buộc phải quật ngã Colombia nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh bảng.

Về lực lượng, Colombia hồi hộp chờ đợi chấn thương vai của tiền đạo chủ lực Luis Suarez, trong khi bộ khung Luis Diaz, James Rodriguez, Lerma và Davinson Sanchez dự kiến được giữ nguyên. Phía Bồ Đào Nha chỉ bỏ ngỏ khả năng ra sân của hậu vệ Tomas Araujo; Ronaldo sẽ tiếp tục đá cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng Joao Felix hoặc sự cạnh tranh từ Bernardo Silva và Rafael Leao.

Hương Ly
Tiểu Phùng
#Trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha #live Colombia vs Bồ Đào Nha #phát sóng Colombia vs Bồ Đào Nha #vtv Colombia vs Bồ Đào Nha

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