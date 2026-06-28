Colombia cầm hoà Bồ Đào Nha, chiếm ngôi đầu bảng K

var VAR từ chối bàn thắng của Colombia

90+1': Xuất phát từ tình huống phạt góc phối hợp, Quintero treo bóng vào vòng cấm, Sanchez bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Costa bên phía Bồ Đào Nha. Nhưng khi Sanchez vừa chạy ăn mừng, cờ việt vị đã được căng lên.

VAR vào cuộc kiểm tra và đồng tình với quyết định của trọng tài trên sân.