CHDC Congo đoạt tấm vé lịch sử

TPO - Lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1, đội tuyển CHDC Congo không chỉ giành trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup mà còn chính thức giật tấm vé vàng bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

CHDC Congo bước vào trận gặp Uzbekistan sáng 28/6 với nhiệm vụ rất rõ ràng: giành chiến thắng để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, vinh quang không đến dễ dàng khi đại diện Trung Á dội gáo nước lạnh vào tham vọng của họ ngay từ những phút đầu tiên.

Nhập cuộc tự tin và cũng khát khao không kém đối thủ, Uzbekistan suýt có khởi đầu gây sốc khi Eldor Shomurodov đưa bóng vào lưới chỉ sau 20 giây, từ tình huống đá bồi sau cú sút của Dostonbek Khamdamov. Dù trọng tài khước từ bàn thắng này vì lỗi việt vị, người hâm mộ Uzbekistan không phải tiếc nuối lâu.

Thủ thành Lionel Mpasi của CHDC Congo thẫn thờ sau bàn mở tỷ số của Uzbekistan.

Đúng 10 phút sau, chính Shomurodov - tiền đạo thuộc biên chế İstanbul Başakşehir - đã trừng phạt sự thiếu ăn ý giữa hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và thủ thành Lionel Mpasi-Nzau. Cú tâng bóng điệu nghệ từ góc hẹp của người đội trưởng Uzbekistan đưa bóng cuộn vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Bị dội gáo nước lạnh, các học trò của HLV Sébastien Desabre như bừng tỉnh và vùng lên mạnh mẽ. Phút 18, Nathanaël Mbuku thắp lên hy vọng bằng cú dứt điểm sấm sét từ rìa vòng cấm. Nhưng rất tiếc là trọng tài Felix Zwayer sau khi tham khảo VAR đã hủy bàn thắng do xác định có lỗi va chạm khá tranh cãi của chính Mbuku ở tình huống trước đó.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 thuộc về CHDC Congo khi họ kiểm soát thế trận áp đảo, song các cơ hội lần lượt trôi qua, đáng tiếc nhất là cú vô-lê chệch cột dọc của đội trưởng Chancel Mbemba ở phút bù giờ.

Bước sang hiệp hai, sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì. Yoane Wissa đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú xoay người dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch khung thành của Abduvakhid Nematov.

Kiên trì hãm thành, nút thắt của trận đấu rốt cuộc được CHDC Congo gỡ bỏ ngay trước quãng nghỉ tiếp nước thứ hai. Hậu vệ đang khoác áo Man City, Abdukodir Khusanov, phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11 mét, chính tiền đạo thuộc biên chế Newcastle United đã đánh lừa thủ môn đối phương, quân bình tỷ số 1-1 cho CHDC Congo.

Bàn gỡ hòa giúp các đôi chân của “những chú báo” thanh thoát hơn. Họ tiếp tục tăng tốc và phần thưởng đã đến ở phút 78. Hai cầu thủ vào sân thay người đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ: cú sút đập chân hậu vệ đối phương của Meschak Elia được Fiston Mayele băng vào tiếp ứng bằng pha chạm bóng tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CHDC Congo trong trận gặp Uzbekistan.

Khi đồng hồ điểm những phút cuối, Uzbekistan dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng đó cũng là lúc họ dính đòn hồi mã thương quyết định. Yoane Wissa khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện châu Phi.

Vượt qua vòng bảng, CHDC Congo sẽ quay trở lại Atlanta vào thứ Tư tới để đối đầu với thử thách cực đại mang tên đội tuyển Anh tại vòng 1/16. Trong khi đó, hành trình của Uzbekistan trong lần đầu ra biển lớn đã khép lại với nỗi buồn lớn lao, khi họ phải chia tay giải đấu mà không giành được điểm số nào.