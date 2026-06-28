Thắng dễ Panama 2-0, Anh thẳng tiến vòng trong với ngôi đầu

TPO - Hai bàn thắng của Bellingham và Harry Kane chỉ trong vòng 4 phút hiệp 2 đủ giúp tuyển Anh đánh bại Panama và tiến vào vòng trong với ngôi đầu bảng L.

foul Hết giờ! Panama 0-2 Anh 90+6': Trọng tài Abdulrahman Al Jassim đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Panama nhờ các pha lập công của Bellingham và Kane, để giành quyền vào vòng knock-out với cương vị đầu bảng L. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đi tiếp với ở vị trí nhì bảng sau giành chiến thắng 2-1 trước Ghana. Ghana xếp thứ 3 nhưng vẫn giành quyền vào vòng knock-out nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. report Lưới tuyển Anh rung lên 90+2': Jose Fajardo đưa được bóng vào lưới tuyển Anh nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. time Bù giờ! 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. report Rashford dứt điểm 87': Từ đường tạt bóng của đồng đội vào góc hẹp, Rashford dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Panama. report Tuyển Anh thay hai người 85': Watkins và Jordan Henderson vào sân. Kane và Anderson rời sân. yellow Thẻ vàng cho cầu thủ Panama! 84': Eze chọc khe ra phía sau hàng thủ Panama cho Rogers, nhưng cầu thủ này bị Andrade kéo lại. Trong tài lập tức rút thẻ vàng cho Andrade. report Lại là Diaz! 77': Ismael Diaz của Panama băng vào dứt điểm nhanh ở góc gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Anh. report Cơ hội cho Panama 75': Ismael Diaz của Panama có khoảng trống để dứt điểm từ góc hẹp, nhưng Guehi đã kịp thời truy cản, khiến bóng đổi hướng đi chệch khung thành tuyển Anh. substitution Hai đội thay người 71': Tuyển Anh thay người đầu tiên. Bellingham, người xuất sắc ghi một bàn thắng và có một kiến tạo, được rút ra nghỉ, Eze vào sân thay thế. Bên phía Panama, Rodriguez rời sân, nhường chỗ cho Azarias Londono, trong khi Ismael Diaz vào sân thay cho Yoel Barcenas. goal VÀO! Tuyển anh có bàn thắng thứ 2 67': Ngay sau khi ghi bàn, Bellingham thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm cho Kane bật cao đánh đầu tung lưới Panama, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh. report Tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng L goal VÀO! Tuyển Anh mở tỷ số 62': Từ tình huống phạt góc, Saka thực hiện đường căng ngang vào khu vực 5m50 của Panama. Bellingham băng vào dứt điểm một chạm, đưa bóng đi sệt vào sát mép trong cột dọc bên trái, không cho thủ thành Mosquera của Panama cơ hội cản phá. report Cơ hội lớn cho Kane! 58': Bellingham chọc khe tinh tế ra phía sau hàng thủ Panama, mở ra cơ hội đầu tiên cho Kane. Tiền đạo tuyển Anh quyết định dứt điểm mạnh, nhưng Mosquera phản xạ xuất sắc khi đẩy bóng ra cứu thua cho Panama. report Nguy hiểm 56': Rodriguez của Panama quyết định tung cú sút từ khoảng cách khoảng 22 m, đưa bóng đi sát góc cao khung thành tuyển Anh trong gang tấc. yellow Thẻ vàng đầu tiên 54': Konsa của tuyển Anh dẫn bóng thoát lên khu trung tuyến nhưng bị Fajardo kéo lại khá lộ liễu. Trọng tài lập tức rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Panama. report Panama suýt phản lưới nhà 52': Rashford của tuyển Anh thực hiện đường chuyền chính xác vào khu vực 5m50 của Panama. Kane gây sức ép khiến hậu vệ Andrade của Panama lúng túng phá bóng. Bóng đập trúng đồng đội của anh rồi bay vọt xà ngang khung thành Panama trong gang tấc. report Bellingham bị đau 48': Bellingham của tuyển Anh bị đau sau pha va chạm với Cordoba bên phía Panama. report Hiệp hai bắt đầu! 46': Panama có sự thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ. Rodriguez rời sân nhường chỗ cho Jose Fajardo Nelson. foul Hết hiệp 1. Panama 0-0 Anh 45+3': Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Tuyển Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành ngôi đầu bảng L. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đang dẫn Ghana 1-0 và tạm thời vươn lên vị trí số một. report Rashford đá phạt thuận lợi 45+2': Từ quả đá phạt ở vị trí thuận lợi, cách khung thành Panama khoảng 25 m, Rashford tung cú cứa lòng đưa bóng cuộn qua hàng rào. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. time Bù giờ! 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ! report Tuyển Anh nôn nóng tìm bàn thắng 35': Anderson quyết định sút xa từ khoảng cách 25 m, nhưng cú cứa lòng của anh quá nhẹ và đi đúng vào vị trí của thủ thành Mosquera bên phía Panama. report O'Reilly không thắng được thủ thành Panama 34': Hậu vệ trái O'Reilly của tuyển Anh có pha bật cao đánh đầu hướng về khung thành Panama từ khoảng cách chừng 12m. Tuy nhiên, cú đánh đầu thiếu lực nên thủ môn Mosquera dễ dàng bắt gọn. report Croatia 1-0 Ghana Ở trận đấu cùng giờ bảng L, Croatia đã mở tỷ số trước Ghana tại Philadelphia nhờ pha lập công của Petar Sucic ở phút 31. report Panama gây sóng gió 29': Xuất phát từ một pha ném biên rất mạnh của Panama, hàng thủ tuyển Anh không thắng được trong pha không chiến, tạo cơ hội để Harvey dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Anh. report Thủ thành Pickford cứu thua 26': Hai đội vừa trở lại sau quãng nghỉ, thủ thành Pickford đã lập tức phải trổ tài cứu thua cho tuyển Anh. Rodriguez tung cú sút từ góc hẹp, nhưng thủ môn của tuyển Anh khép góc chuẩn xác, kịp thời cản phá để giải nguy. report Hai đội nghỉ tiếp nước 23': Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1, dù trời đang mưa rất to. report Lại là Saka 22': Rogers của tuyển Anh di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng thủ Panama trước khi trả ngược thuận lợi cho Saka ở khoảng cách khoảng 15 m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này đã bị hậu vệ Panama kịp thời chặn lại. report Panama lỡ cơ hội 16': Từ đường chuyền của Martinez, Rodriguez có cơ hội xử lý trong vòng cấm nhưng khống chế bóng không tốt, giúp tuyển Anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm. report Cơ hội cho Saka 9': Anderson thực hiện quả phạt góc bên cánh phải cho tuyển Anh. Thủ môn Mosquera băng ra đấm bóng giải nguy, nhưng vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Saka. Cầu thủ này lập tức tung cú dứt điểm, song bóng đi chệch khung thành khá xa. report Rashford sút xa 7': Rashford của tuyển Anh đi bóng bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm rất căng rìa vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Mosquera của Panama đã đổ người cản phá, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. report Không được! 4': Harry Kane mở bóng sang cánh đối diện cho đồng đội, nhưng đường chuyền đi quá sâu, khiến tuyển Anh lỡ mất cơ hội tổ chức tấn công. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 1': Ngay ở giây thứ 10 sau tiếng còi khai cuộc, Panama đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một đường chuyền dài, Guehi xử lý lúng túng, tạo điều kiện để bóng rơi đến chân Rodriguez. Tiền vệ của Panama lập tức tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành Pickford. foul Trận đấu bắt đầu 1': Panama là đội giao bóng trước. report Bầu không khí trên sân report Đội hình xuất phát Panama Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez report Đội hình xuất phát Anh Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Kane, Rashford

Cục diện bảng L lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận (thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0), xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở chiều ngược lại, Panama chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại tối thiểu 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Với 4 điểm trong tay, Tam sư chỉ cần một kết quả hòa trước Panama là chắc chắn có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh bắt buộc phải hướng đến một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, để lấy vị trí dẫn đầu bảng L.

Việc giành ngôi nhất bảng mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, đội tuyển Anh có nguy cơ rất cao phải chạm trán đối thủ sừng sỏ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay tại vòng loại trực tiếp. Ngược lại, vị trí dẫn đầu sẽ giúp họ gặp một đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, mở ra con đường rộng mở hơn tiến vào vòng 16 đội, nơi đồng chủ nhà Mexico có thể đang chờ đợi.

Về phía Panama, họ bước vào trận đấu này với tâm lý không còn gì để mất. Panama đã chính thức bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh với Anh, Ghana hay Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà đại diện CONCACAF buông xuôi. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm điểm số đầu tiên, hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự tại kỳ World Cup năm nay.