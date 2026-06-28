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Trực tiếp Jordan vs Argentina (09h00 ngày 28/6): Làm nóng cho vòng knock-out

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Argentina không còn nhiều việc để làm cho trận cuối khi họ đã chắc suất đi tiếp với vị trí dẫn đầu. Nhiều khả năng đội tuyển này sẽ xáo trộn một số vị trí để tất cả sẵn sàng cho vòng loại trực tiếp phía trước.

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Tuyển Argentina đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Đội bóng xứ Tango vững vàng dẫn đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn sau hai chiến thắng thuyết phục trước Algeria (3-0) và Áo (2-0). Với 5 bàn thắng và hệ thống phòng ngự chưa một lần để lọt lưới, Albiceleste đã nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out và cũng giữ chắc ngôi đầu. Họ cùng với Mexico là các đội hiếm hoi toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào.

Ở chiều ngược lại, Jordan - đội bóng Tây Á có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh - đã chính thức bị loại sau 2 trận thua đầy tiếc nuối trước Áo (1-3) và Algeria (1-2). Dù chưa giành được điểm số nào, các học trò của HLV Jamal Sellami vẫn để lại dấu ấn khi xé lưới đối phương ở cả hai trận.

Trận đấu sắp tới mang tính chất thủ tục về mặt điểm số. Nhưng đối với Jordan, việc được đứng chung sân và chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới vẫn là một cột mốc lịch sử đáng tự hào.

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Dù trận này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng Messi có thể sẽ vẫn đá chính. Trang TyC Sports khẳng định HLV Scaloni cho anh xuất phát từ đội hình chính và sẽ rút ra sau hiệp 1.

Mọi ánh mắt vẫn sẽ đổ dồn về Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi vừa chính thức đi vào huyền thoại khi ghi cú đúp trong trận đấu trước, qua đó vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup với 18 pha lập công.

Ngoài vị trí của Messi, Scaloni sẽ xáo trộn nhiều khu vực khác. Cristian Romero dính chấn thương đầu gối nên Nicolas Otamendi sẽ thay thế. Ngoài ra, những nhân tố dự bị như Thiago Almada hay Exequiel Palacios cũng nhiều khả năng được trao cơ hội thể hiện.

Trên hàng tiền vệ, Parades, Nico Paz... là những cái tên sẽ có cơ hội. Còn ở hàng công, Simeone, Alvarez nhiều khả năng đá chính. Nhưng dù với bất cứ lựa chọn nhân sự này, Argentina vẫn sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Một chiến thắng nhẹ nhàng cho thầy trò Scaloni là điều được giới chuyên môn dự đoán. Câu hỏi có chăng là Jordan có thể ghi bàn danh dự hay không.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
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