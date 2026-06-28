Độc đáo buổi xem World Cup giữa lưng trời tại Canada

TPO - Thay vì những quán bia hay quảng trường quen thuộc, hàng trăm cổ động viên tại Vancouver (Canada) đã được trải nghiệm bầu không khí World Cup đầy khác biệt ngay trên đỉnh núi Grouse hùng vĩ, hòa mình giữa thiên nhiên hoang sơ và bóng đá đỉnh cao.

Sự kiện xem chung trận đấu giữa tuyển Anh và Panama diễn ra vào thứ Bảy vừa qua (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) tại đỉnh núi Grouse, thuộc thị trấn Bắc Vancouver. Để tiếp cận địa điểm đặc biệt nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển này, người hâm mộ phải di chuyển bằng hệ thống cáp treo treo xuyên qua mây ngàn.

Đây là một phần trong chiến dịch quảng bá của cơ quan xúc tiến du lịch Destination Canada, nhằm kết nối tình yêu thể thao toàn cầu với vẻ đẹp tự nhiên hoang dã trứ danh của quốc gia Bắc Mỹ.

Phía sau màn hình đang chiếu trận đấu World Cup là không gian bao la, với mây trời và các đỉnh núi.

Khoảng 300 cổ động viên đã có mặt trên đỉnh núi thuộc dãy Pacific để theo dõi trận đấu qua một màn hình lớn, mở ra góc nhìn toàn cảnh bang British Columbia vô cùng ngoạn mục.

Bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng bị phá vỡ hoàn toàn khi tiền vệ Jude Bellingham ghi bàn thắng khai thông bế tắc cho đội tuyển Anh trong hiệp hai. Tiếng hò reo vang dội của đám đông vang vọng giữa không gian bao la, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng ấn tượng.

Anh Stephan Lukac, một tình nguyện viên tại sự kiện, hào hứng chia sẻ với hãng tin AP rằng trải nghiệm này mang lại cảm giác nhập vai sâu sắc nhờ sự kết hợp giữa nhiều yếu tố. Khi nhìn ra phía sau màn hình, người xem sẽ thấy một khung cảnh thiên nhiên không thể tin nổi.

Buổi xem World Cup độc đáo này nằm trong chuỗi hoạt động khi cả Toronto và Vancouver cùng phối hợp đăng cai các trận đấu của giải vô địch bóng đá thế giới. Trước đó, một sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại chuỗi đảo Toronto trên hồ Ontario, nơi ban tổ chức khuyến khích người hâm mộ chèo thuyền kayak hoặc đi phà để đến xem trận đấu vòng bảng giữa Đức và Bờ Biển Ngà.

Bà Gloria Loree, Phó Chủ tịch chiến lược tiếp thị của Destination Canada, khẳng định việc đứng trên đỉnh núi cao hay chèo thuyền trên các hồ lớn là những trải nghiệm mang đậm bản sắc Canada, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của môn thể thao vua với cảnh sắc thiên nhiên cùng lòng hiếu khách của người bản địa.

Trở ngại duy nhất tại buổi xem chung trên đỉnh Grouse chỉ là xác suất mưa nhỏ và nhiệt độ giảm sâu xuống khoảng 10 độ C. Dẫu vậy, thời tiết se lạnh không thể làm giảm đi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khi họ được tận hưởng một bữa tiệc bóng đá có một không hai giữa lưng chừng trời.