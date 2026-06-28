Harry Kane vượt huyền thoại Gary Lineker, trở thành chân sút số một của tuyển Anh tại World Cup

TPO - Pha đánh đầu tung lưới Panama giúp Harry Kane ghi bàn thắng thứ 11 trong lịch sử các kỳ World Cup, chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker. Cột mốc mới tiếp tục khẳng định vị thế của đội trưởng tuyển Anh trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Có những trận đấu mà một tiền đạo gần như biến mất khỏi màn hình, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc loé sáng đủ để định đoạt trận đấu. Harry Kane một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một "sát thủ" hàng đầu thế giới theo cách như vậy.

Trong suốt hiệp một trận gặp Panama ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 rạng sáng nay, đội trưởng tuyển Anh gần như không để lại dấu ấn. Anh chạm bóng 10 lần, ít nhất trong số tất cả các cầu thủ trên sân, trong bối cảnh hàng công "Tam sư" bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Không chỉ gặp khó trên sân, tuyển Anh còn chịu áp lực từ diễn biến ở trận đấu cùng giờ khi Croatia đang dẫn trước Ghana. Nếu không thể giành chiến thắng, nguy cơ mất ngôi đầu bảng hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một chân sút lớn luôn được thể hiện ở thời điểm quan trọng nhất. Sau khi Jude Bellingham khai thông thế bế tắc ở đầu hiệp 2, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục ghi dấu ấn.

Phút 67, Bellingham thực hiện quả tạt chuẩn xác để Kane bật cao hơn trung vệ Andrés Andrade đánh đầu tung lưới thủ môn Orlando Mosquera của Panama.

Đây là bàn thắng thứ 11 của Kane tại các kỳ World Cup, giúp anh vượt qua huyền thoại Gary Lineker để độc chiếm danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

"Jude có một pha xử lý rồi quả tạt tuyệt vời. Cậu ấy đưa bóng đúng vào khu vực tôi mong đợi. Tôi đã chờ đợi một tình huống như vậy suốt cả trận và thật tuyệt khi thấy bóng đi vào lưới", Kane chia sẻ sau trận đấu.

HLV Thomas Tuchel cũng dành những lời khen đặc biệt cho người đội trưởng.

"Thật tuyệt khi Harry phá được kỷ lục này ngay tại World Cup và ở một thời điểm rất quan trọng. Điều khiến thành tích ấy trở nên ý nghĩa hơn là bởi Harry luôn là một người đồng đội tuyệt vời. Cậu ấy được tất cả mọi người yêu quý và tôn trọng", chiến lược gia người Đức nói.

Đường kiến tạo của Bellingham cho Kane cũng cho thấy sự ăn ý giữa hai ngôi sao đã sát cánh cùng nhau trong màu áo tuyển Anh suốt nhiều năm.

"Chơi bóng cùng Harry thật dễ dàng", Bellingham chia sẻ. "Anh ấy đang ở một đẳng cấp đáng kinh ngạc. Dù có tham gia vào trận đấu nhiều hay ít, chúng tôi luôn tin rằng Harry sẽ tạo ra khác biệt. Hôm nay anh ấy lại chứng minh điều đó".

Mục tiêu lớn nhất là Cúp vàng

Chiến thắng 2-0 trước Panama giúp tuyển Anh khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng L. Với cá nhân Kane, đây còn là bàn thắng thứ 82 trong màu áo đội tuyển Quốc gia, qua đó tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn cho "Tam sư".

Jordan Henderson, người đang dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp, không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người đồng đội.

"Có vẻ như Harry càng lớn tuổi càng chơi hay hơn. Cậu ấy liên tục phá những kỷ lục ở bất cứ nơi đâu và luôn ghi rất nhiều bàn thắng. Harry là một cầu thủ tuyệt vời của tuyển Anh, một người đồng đội tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng với mọi thành quả đã đạt được. Tôi tin cậu ấy vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước".

Trong mắt Bellingham, Kane thậm chí xứng đáng là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh: "Anh ấy luôn biết cách tạo nên sự khác biệt nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác".

Về phần mình, Kane coi đây mới chỉ là một cột mốc trên hành trình chinh phục mục tiêu lớn hơn. "Đây rõ ràng là một thành tích rất đáng tự hào, bàn thắng thứ 11 của tôi tại World Cup. Nhưng hy vọng đó sẽ không phải là bàn thắng cuối cùng của tôi ở giải đấu này".

Thông điệp của Kane cũng phản ánh khát vọng của cả tuyển Anh. Sau 60 năm chờ đợi kể từ chức vô địch World Cup 1966, Tam sư đang nuôi giấc mơ đưa chiếc cúp vàng trở lại quê hương. Và với phong độ ổn định cùng bản năng săn bàn của Kane, người hâm mộ Anh có thêm cơ sở để tin rằng hành trình ấy vẫn còn rất dài.

"Harry đang ở trạng thái tuyệt vời cả về tinh thần lẫn thể chất", HLV Tuchel khẳng định. "Cậu ấy luôn khao khát đi đến trận đấu cuối cùng của World Cup và chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được. Đó chính là bản lĩnh của một thủ lĩnh và là lý do chúng tôi rất hạnh phúc khi có Harry làm đội trưởng".